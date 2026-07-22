Skarbówka chciała naliczyć podatek od kofeiny - co zrobił sąd?

Skarbówka uznała, że naturalna guarana w napojach to powód do naliczenia dodatkowego podatku. NSA właśnie zablokował ten absurd wyrokiem z 23 czerwca 2026 r. Sędziowie orzekli, że kofeina zawarta w ekstrakcie z guarany jest w pełni naturalna i nie podlega opłacie od środków spożywczych. To świetna wiadomość dla producentów i portfeli konsumentów, bo takie napoje nie zdrożeją o wyższy podatek.

Ważne Czego dowiesz się z tego tekstu? Skarbówka próbowała naliczyć dodatkowy podatek za naturalną kofeinę znajdującą się w guaranie dodawanej do napojów

Naczelny Sąd Administracyjny uznał to za błąd. Kofeina w guaranie jest w 100% naturalna, więc opłata się nie należy

Wyrok chroni producentów naturalnych energetyków przed drastycznym wzrostem kosztów, co ratuje portfele konsumentów przed wzrostem cen takich napojów

Sprawa toczyła się o interpretację przepisów o tzw. opłacie cukrowej

Wszystko zaczęło się od innowacyjnego pomysłu polskiej spółki. Firma postanowiła stworzyć całkowicie naturalny napój. W jego składzie znalazły się tylko woda, prawdziwy miód kwiatowy, tłoczone soki owocowe, witaminy oraz ekstrakt z guarany, który miał dodawać energii. Zamiast sztucznej kofeiny i ton białego cukru – czysta natura.

REKLAMA

REKLAMA

Firma wolała jednak dmuchać na zimne i zapytała urzędników, czy od takiego napoju musi płacić „podatek od kofeiny” (czyli część tzw. opłaty od środków spożywczych z ustawy o zdrowiu publicznym, popularnie zwaną opłatą cukrową). Zgodnie z prawem, opłaty tej nie pobiera się od substancji, które występują w napoju naturalnie. Skoro guarana to roślina, a kofeina jest jej naturalną częścią, sprawa wydawała się oczywista.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zaskoczył producenta. Według urzędników, kofeina faktycznie jest naturalna dla rośliny, ale przecież nie dla samej wody, z której składa się napój. Skoro producent fizycznie wziął ekstrakt z guarany i wsypał go do butelki, to sztucznie dodał kofeinę.

Ważne Wniosek fiskusa był bezlitosny: ekstrakt z guarany rodzi obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty podatku. Niestety, w pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł tę bardzo restrykcyjną, profiskalną logikę.

Sprawa trafiła w końcu do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III FSK 404/25). W wyroku z 23 czerwca 2026 r. sędziowie całkowicie zmiażdżyli interpretację urzędu skarbowego i uchylili poprzedni wyrok WSA.

REKLAMA

NSA wykazał się zdrowym rozsądkiem. Sąd wyjaśnił, że urzędnicy błędnie skupili się na samym słowie „dodać”. Prawda jest taka, że naturalna substancja nie traci swojego naturalnego charakteru tylko dlatego, że weszła w skład opracowanego napoju. Kofeina była naturalna w roślinie i pozostaje naturalna w butelce. W związku z tym, dodanie guarany absolutnie nie podlega opłacie od środków spożywczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ten pozornie niszowy spór podatkowy ma gigantyczne znaczenie dla cen w sklepach. Tzw. opłata cukrowa dolicza "karne" stawki podatkowe do ceny napojów nie tylko za cukier, ale też do każdego napoju zawierającego kofeinę lub taurynę.

Gdyby interpretacja skarbówki się utrzymała, producenci zdrowych, naturalnych zamienników napojów energetycznych musieliby przerzucić te koszty na klientów. Puszka lub butelka naturalnego pobudzacza z guaraną mogłaby kosztować o kilkadziesiąt groszy, a nawet złotówkę więcej. Wyrok NSA sprawia, że innowacyjne, zdrowe produkty spożywcze nie będą sztucznie dławione niesprawiedliwym podatkiem przez niekorzystne interpretacje skarbówki.

Czy za napój z guaraną trzeba płacić dodatkowy podatek od kofeiny?

Nie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kofeina w ekstrakcie z guarany występuje naturalnie, a zatem jest prawnie zwolniona z opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej).

Czym różni się kofeina naturalna od sztucznej w świetle prawa?

Kofeina wyizolowana chemicznie i dodana sztucznie do energetyka podlega opodatkowaniu. Kofeina będąca nierozerwalną częścią dodawanego naturalnego składnika (jak w kawie, herbacie czy ekstrakcie z guarany) jest zwolniona z opłaty, co potwierdza najnowsze orzecznictwo.

Jakiej ustawy dotyczył spór o guaranę?

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 12b ust. 1 w związku z art. 12f ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Jakie dokładnie orzeczenie NSA zatrzymało skarbówkę przed naliczaniem podatku od naturalnej kofeiny w napojach?

To wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2026 r., sygnatura akt III FSK 404/25. Sąd uchylił w nim błędną, profiskalną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2026 r., sygn. III FSK 404/25