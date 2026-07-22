REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka chciała opodatkować guaranę w napojach, bo zawiera kofeinę - jaki był finał tej sprawy?

Skarbówka chciała opodatkować guaranę w napojach, bo zawiera kofeinę - jaki był finał tej sprawy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 lipca 2026, 09:34
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
owoce guarany - roślina
Skarbówka chciała naliczyć podatek od kofeiny - co zrobił sąd?
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Skarbówka uznała, że naturalna guarana w napojach to powód do naliczenia dodatkowego podatku. NSA właśnie zablokował ten absurd wyrokiem z 23 czerwca 2026 r. Sędziowie orzekli, że kofeina zawarta w ekstrakcie z guarany jest w pełni naturalna i nie podlega opłacie od środków spożywczych. To świetna wiadomość dla producentów i portfeli konsumentów, bo takie napoje nie zdrożeją o wyższy podatek.

Ważne

Czego dowiesz się z tego tekstu?

  • Skarbówka próbowała naliczyć dodatkowy podatek za naturalną kofeinę znajdującą się w guaranie dodawanej do napojów
  • Naczelny Sąd Administracyjny uznał to za błąd. Kofeina w guaranie jest w 100% naturalna, więc opłata się nie należy
  • Wyrok chroni producentów naturalnych energetyków przed drastycznym wzrostem kosztów, co ratuje portfele konsumentów przed wzrostem cen takich napojów
  • Sprawa toczyła się o interpretację przepisów o tzw. opłacie cukrowej

Podatek od kofeiny: Naturalny napój na celowniku fiskusa

Wszystko zaczęło się od innowacyjnego pomysłu polskiej spółki. Firma postanowiła stworzyć całkowicie naturalny napój. W jego składzie znalazły się tylko woda, prawdziwy miód kwiatowy, tłoczone soki owocowe, witaminy oraz ekstrakt z guarany, który miał dodawać energii. Zamiast sztucznej kofeiny i ton białego cukru – czysta natura.

REKLAMA

REKLAMA

Firma wolała jednak dmuchać na zimne i zapytała urzędników, czy od takiego napoju musi płacić „podatek od kofeiny” (czyli część tzw. opłaty od środków spożywczych z ustawy o zdrowiu publicznym, popularnie zwaną opłatą cukrową). Zgodnie z prawem, opłaty tej nie pobiera się od substancji, które występują w napoju naturalnie. Skoro guarana to roślina, a kofeina jest jej naturalną częścią, sprawa wydawała się oczywista.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Podatek od kofeiny: Fiskusowa logika? Guarana to dodatek do napoju, ma kofeinę, więc płać

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zaskoczył producenta. Według urzędników, kofeina faktycznie jest naturalna dla rośliny, ale przecież nie dla samej wody, z której składa się napój. Skoro producent fizycznie wziął ekstrakt z guarany i wsypał go do butelki, to sztucznie dodał kofeinę.

Ważne

Wniosek fiskusa był bezlitosny: ekstrakt z guarany rodzi obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty podatku. Niestety, w pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł tę bardzo restrykcyjną, profiskalną logikę.

KALKULATOR DAT

Podatek od kofeiny: Naczelny Sąd Administracyjny ratuje napoje z guaraną przed wzrostem cen

Sprawa trafiła w końcu do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt III FSK 404/25). W wyroku z 23 czerwca 2026 r. sędziowie całkowicie zmiażdżyli interpretację urzędu skarbowego i uchylili poprzedni wyrok WSA.

REKLAMA

NSA wykazał się zdrowym rozsądkiem. Sąd wyjaśnił, że urzędnicy błędnie skupili się na samym słowie „dodać”. Prawda jest taka, że naturalna substancja nie traci swojego naturalnego charakteru tylko dlatego, że weszła w skład opracowanego napoju. Kofeina była naturalna w roślinie i pozostaje naturalna w butelce. W związku z tym, dodanie guarany absolutnie nie podlega opłacie od środków spożywczych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatek od kofeiny: Co wyrok w sprawie guarany w napojach oznacza dla portfeli Polaków?

Ten pozornie niszowy spór podatkowy ma gigantyczne znaczenie dla cen w sklepach. Tzw. opłata cukrowa dolicza "karne" stawki podatkowe do ceny napojów nie tylko za cukier, ale też do każdego napoju zawierającego kofeinę lub taurynę.

Gdyby interpretacja skarbówki się utrzymała, producenci zdrowych, naturalnych zamienników napojów energetycznych musieliby przerzucić te koszty na klientów. Puszka lub butelka naturalnego pobudzacza z guaraną mogłaby kosztować o kilkadziesiąt groszy, a nawet złotówkę więcej. Wyrok NSA sprawia, że innowacyjne, zdrowe produkty spożywcze nie będą sztucznie dławione niesprawiedliwym podatkiem przez niekorzystne interpretacje skarbówki.

Podatek od kofeiny: Opłata od środków spożywczych a naturalna kofeina - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy za napój z guaraną trzeba płacić dodatkowy podatek od kofeiny?

Nie. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że kofeina w ekstrakcie z guarany występuje naturalnie, a zatem jest prawnie zwolniona z opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej).

Czym różni się kofeina naturalna od sztucznej w świetle prawa?

Kofeina wyizolowana chemicznie i dodana sztucznie do energetyka podlega opodatkowaniu. Kofeina będąca nierozerwalną częścią dodawanego naturalnego składnika (jak w kawie, herbacie czy ekstrakcie z guarany) jest zwolniona z opłaty, co potwierdza najnowsze orzecznictwo.

Jakiej ustawy dotyczył spór o guaranę?

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 12b ust. 1 w związku z art. 12f ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Jakie dokładnie orzeczenie NSA zatrzymało skarbówkę przed naliczaniem podatku od naturalnej kofeiny w napojach?

To wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2026 r., sygnatura akt III FSK 404/25. Sąd uchylił w nim błędną, profiskalną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2026 r., sygn. III FSK 404/25

Powiązane
Skarbówka 2.0. W 2027 roku algorytmy AI prześwietlą każdy przelew i fakturę z obowiązkowego KSeF w czasie rzeczywistym
Skarbówka 2.0. W 2027 roku algorytmy AI prześwietlą każdy przelew i fakturę z obowiązkowego KSeF w czasie rzeczywistym
Czy seniorzy będą musieli mieć aplikację do bonu senioralnego po podpisie prezydenta?
Czy seniorzy będą musieli mieć aplikację do bonu senioralnego po podpisie prezydenta?
Czy przelew za mieszkanie dziecka bezpośrednio na konto dewelopera zwalnia z podatku od darowizny? Sądy: tak. Skarbówka: nie
Czy przelew za mieszkanie dziecka bezpośrednio na konto dewelopera zwalnia z podatku od darowizny? Sądy: tak. Skarbówka: nie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Apteczki doraźnej pomocy w nowych samochodach obowiązkowe od 2027 r. Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany
22 lip 2026

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić obowiązek wyposażania nowych samochodów osobowych w apteczki doraźnej pomocy. Nowe przepisy mają objąć pojazdy po raz pierwszy zarejestrowane po 31 marca 2027 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada także zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych, pojazdów zabytkowych oraz wyposażenia wybranych pojazdów.
Skarbówka chciała opodatkować guaranę w napojach, bo zawiera kofeinę - jaki był finał tej sprawy?
22 lip 2026

Skarbówka uznała, że naturalna guarana w napojach to powód do naliczenia dodatkowego podatku. NSA właśnie zablokował ten absurd wyrokiem z 23 czerwca 2026 r. Sędziowie orzekli, że kofeina zawarta w ekstrakcie z guarany jest w pełni naturalna i nie podlega opłacie od środków spożywczych. To świetna wiadomość dla producentów i portfeli konsumentów, bo takie napoje nie zdrożeją o wyższy podatek.
Kwalifikacja wojskowa 2027. Wezwania dla około 245 tys. osób. Kto musi stawić się przed komisją?
22 lip 2026

Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku obejmie około 245 tys. osób, przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia określający terminy oraz zasady przeprowadzenia komisji wojskowych. Sprawdź, kto będzie musiał się zgłosić i jakie kategorie zdolności do służby można otrzymać.
Dobry Start 2026. 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice złożyli już 1,4 mln wniosków
22 lip 2026

Od początku lipca rodzice i opiekunowie złożyli blisko 1,4 mln wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start na ponad 2 mln dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 mln zł – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie można składać do końca listopada.

REKLAMA

Świadczenia społeczne w nowej klasyfikacji budżetowej
22 lip 2026

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: stara klasyfikacja budżetowa) paragraf 311 „Świadczenia społeczna” obejmuje świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach i układach zbiorowych pracy. W artykule omówimy podział starego paragrafu 311 na 6 nowych zgodnie z nową klasyfikacją budżetową.
Będzie można dziedziczyć emeryturę. Ta zmiana to prawdziwa rewolucja. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
22 lip 2026

Zapowiada się rewolucja w przepisach? Dzieci mogłyby dziedziczyć emeryturę po rodzicach. To przełomowe rozwiązanie, dotychczas nieobecne w polskim systemie ubezpieczeń społecznym, nie oznaczałoby jednak „emerytalnego spadku” z automatu. Nowe, prawne rozwiązania, objęłoby tylko konkretną grupę. Chodzi o dzieci wybitnych sportowców, którzy za życia pobierali tak zwaną emeryturę olimpijską, przysługującą za zdobycie w igrzyskach igrzysk złotego medalu.
Zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów od 1 września 2026 r.? Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nowa formuła u niektórych dzieci wywoła silny stres i lęk. Związkowcy także wystawili negatywną opinię
22 lip 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka postuluje wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Negatywną opinię o projekcie rozporządzenia wystawili także związkowcy z NSZZ „Solidarność”.
Czy seniorzy będą musieli mieć aplikację do bonu senioralnego po podpisie prezydenta?
21 lip 2026

Klamka zapadła – Prezydent RP złożył podpis pod ustawą. Bon Senioralny oficjalnie staje się faktem i ruszy jeszcze w 2026 roku. Choć tysiące rodzin z ulgą czekają na darmową pomoc opiekuńczą, w sieci narasta zamieszanie wokół obsługi programu. Skoro mówi się o wdrażaniu dedykowanych aplikacji, czy to znaczy, że senior będzie musiał obsługiwać smartfona, aby dostać wsparcie? Wyjaśniamy to.

REKLAMA

MOPS nie tylko odmawia świadczeń. Odbiera już przyznane. Bo darowizna, spadek, świadczenie wspierające, renta, waloryzacja emerytury
21 lip 2026

MOPS odbierają świadczenia, gdy polepszyła się sytuacja beneficjenta zasiłków i świadczeń. Urzędnicy mają jednak problemy ze stosowaniem art. 106. ust. 5 ustawy o pomocy społecznej bo chcieliby, aby przepis ten zastosowany w 2026 r. mógł unieważniać decyzję o przyznaniu świadczenia np. z 2025 r. Sądy mówią: "Nie wolno zmieniać przeszłości, można korygować tylko na przyszłość".
Darowizna na konto dewelopera bez utraty ulgi? Sądy po stronie podatników, RPO apeluje do ministra
21 lip 2026

Sądy administracyjne uznają, że przekazanie darowizny bezpośrednio na rachunek wierzyciela obdarowanego – np. dewelopera – nie powinno pozbawiać prawa do zwolnienia podatkowego dla najbliższej rodziny. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje praktykę fiskusa i apeluje o zmianę podejścia, wskazując, że obecna interpretacja prowadzi do nierównego traktowania podatników.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA