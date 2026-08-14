Do 100 tys. zł bez podatku Belki. Osobiste Konta Inwestycyjne od 2027 roku

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) mają od 2027 roku wprowadzić nową możliwość inwestowania bez podatku Belki. Limit zwolnienia obejmie aktywa inwestycyjne do 100 tys. zł oraz aktywa oszczędnościowe do 25 tys. zł. To rozwiązanie może zmienić sposób, w jaki Polacy lokują oszczędności, ale kluczowe znaczenie będzie miał sposób naliczania podatku od środków przekraczających ustawowe limity. Co dokładnie zmieni się dla inwestorów i jak OKI wypadają na tle IKE oraz IKZE?

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Od początku 2027 roku Polacy zyskają nowy sposób inwestowania bez podatku Belki. Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) pozwolą objąć zwolnieniem z podatku aktywa inwestycyjne o wartości do 100 tys. zł, a oszczędnościowe do 25 tys. zł. To rozwiązanie ma zachęcić Polaków do lokowania większej części oszczędności na rynku kapitałowym.

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OKI z podpisem prezydenta. Nowe zasady od 2027 roku

Prezydent Karol Nawrocki podpisał już ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Realizuje ona jeden z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwój krajowego rynku kapitałowego.

Zgodnie z ustawą o OKI aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.

Ile wyniosą limity na Osobistych Kontach Inwestycyjnych?

Limit 25 tys. zł na oszczędności zawiera się w łącznym limicie 100 tys. zł (nie są one sumowane do 125 tys. zł). Od 2030 r. kwoty te będą podlegały corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.

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Zgodnie z ustawą wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity będą objęte nowym podatkiem od ich wartości, który ma nie przekraczać 1 proc. i być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. W 2027 r. jego stawka ma wynieść 0,85 proc.

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OKI mają zasilić polską giełdę miliardami złotych

Rząd uważa, że wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r. Dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wskazują, że liczba prowadzonych w Polsce rachunków maklerskich stale rośnie. Na koniec czerwca 2026 r. było ich ponad 2,9 mln, czyli o niemal 57,7 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o ponad 739,4 tys. więcej niż rok wcześniej.

Natomiast z danych Eurostatu wynika, że ponad 117 mld zł, czyli 3 proc. oszczędności Polaków na koniec 2025 r. trzymanych było w akcjach spółek giełdowych. To wynik plasujący nas na 19. miejscu w Unii Europejskiej, tym samym co Włochy. Najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie, ponad 13 proc. Łączne oszczędności Polaków (aktywa i pasywa) na koniec ubiegłego roku przekraczały 3,9 bln zł. Największą część stanowiły środki zgromadzone w walucie i depozytach - ponad 1,9 bln zł.

OKI, IKE i IKZE. Trzy sposoby inwestowania z preferencjami podatkowymi

W polskich realiach prawnych istnieją już instrumenty inwestycyjne, w ramach których obowiązuje zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, choć dotyczą one jedynie oszczędności emerytalnych. Przykładowo Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) zwalniają z daniny przy wypłacie środków po 60 roku życia.

Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec 2025 r. działało niemal 1,19 mln kont IKE. W samym ubiegłym roku otworzono ponad 313 tys. takich kont. Więcej IKE posiadali mężczyźni (ponad 634,5 tys. sztuk) niż kobiety (niemal 554,7 tys.), choć w porównaniu na płeć i grupę wiekową najwięcej takich kont mają kobiety powyżej 60 roku życia (niemal 178,7 tys. sztuk). Kolejni są mężczyźni w wieku od 41 do 50 lat (ok. 139,3 tys. sztuk). Średnio w całym 2025 r. na jedno IKE wpłacano 8,7 tys. zł.

Z kolei Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwalają odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania PIT każdego roku, ale przy wypłacie po 65 roku życia płaci się 10 proc. ryczałt.

Ile Polacy wpłacają na IKZE?

W tym przypadku dane KNF wskazują, że na koniec 2025 r. prowadzonych było niemal 770 tys. takich kont, a w samym ubiegłym roku otworzono ich blisko 213,6 tys. Podobnie jak w przypadku IKE, więcej IKZE posiadają mężczyźni (niemal 412,9 tys.) niż kobiety (ponad 357,1 tys.), a najwięcej takich kont mają mężczyźni w wieku od 41 do 50 lat (120,8 tys.) oraz w wieku od 31 do 40 lat (103,2 tys.).

Średnia wysokość wpłat na IKZE wyniosła ok. 8 tys. zł, co jest kwotą niższą niż prawny limit wpłat na to konto w ubiegłym roku (zgodnie z obwieszczeniem było to 10,4 tys. zł oraz 15,6 tys. zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

GPW na rekordowych poziomach. Inwestorzy coraz aktywniejsi

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 r. łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 proc. rok do roku do ponad 2,4 mld zł i była na najwyższym poziomie w historii.

Najwyższa w historii była też wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń w 2025 r. na głównym rynku, która wyniosła 470,3 mld zł rosnąc o 41,9 proc. rdr. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła niemal 1,9 mld zł. Liczba spółek notowanych na Głównym Rynku GPW na koniec 2025 r. sięgnęła 399 wobec 411 na koniec 2024 r. Było to 356 spółek krajowych i 43 zagraniczne.

Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę, który pełnił tę funkcję w rządzie Leszka Millera. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2023 r. przychody budżetowe z tytułu podatku Belki wyniosły ok. 9 mld zł. W 2024 r. było to ok. 10,5 mld zł, a w 2025 r. - ponad 9,3 mld zł. W tym roku Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy budżetowe z tytułu podatku Belki przekroczą 9 mld zł. Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje, że dochody państwa wyniosą w 2026 r. 647,2 mld zł, z czego z PIT, do którego zalicza się podatek Belki, do kasy państwa ma trafić ponad 32 mld zł.

Czym są Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI)?

Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) to nowa forma inwestowania, która od 2027 roku ma umożliwić korzystanie ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, w ramach określonych limitów.

Od kiedy będą działać Osobiste Konta Inwestycyjne?

OKI wejdą w życie od początku 2027 roku. Rozwiązanie ma zwiększyć zainteresowanie Polaków inwestowaniem na rynku kapitałowym i zachęcić do lokowania oszczędności w instrumentach finansowych.

Ile wynosi limit na OKI bez podatku Belki?

Limit dla aktywów inwestycyjnych wynosi 100 tys. zł. W przypadku aktywów oszczędnościowych limit wynosi 25 tys. zł. Limit 25 tys. zł mieści się jednak w łącznym limicie 100 tys. zł, dlatego nie oznacza to możliwości ulokowania 125 tys. zł bez podatku.

Jakie aktywa można trzymać na OKI?

Na Osobistych Kontach Inwestycyjnych mogą znajdować się m.in. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych, a także aktywa o charakterze oszczędnościowym, takie jak obligacje i lokaty. Zasady zwolnienia z podatku zależą od rodzaju aktywów oraz obowiązujących limitów.

Czy OKI są całkowicie zwolnione z podatku Belki?

Zwolnienie z podatku Belki na OKI obowiązuje tylko w określonych limitach. Aktywa inwestycyjne do 100 tys. zł oraz aktywa oszczędnościowe do 25 tys. zł będą objęte preferencją podatkową. Środki przekraczające limity będą podlegały nowemu podatkowi od wartości aktywów.

Jaki podatek zapłacą osoby, które przekroczą limit OKI?

W 2027 roku stawka nowego podatku od aktywów przekraczających limity ma wynieść 0,85 proc. Podatek ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego m.in. dzienne wyceny aktywów, saldo wpłat oraz czas posiadania konta. Docelowo stawka ma nie przekraczać 1 proc.

Czy limity OKI będą rosły?

Tak. Od 2030 roku limity mają być corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.

Czym OKI różnią się od IKE?

OKI i IKE mają inne przeznaczenie. Osobiste Konta Inwestycyjne mają umożliwiać korzystanie z preferencji podatkowych przy inwestowaniu bez konieczności odkładania pieniędzy wyłącznie na emeryturę. IKE jest natomiast instrumentem oszczędzania emerytalnego, w którym wypłata środków po spełnieniu określonych warunków pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych.

Czym OKI różnią się od IKZE?

IKZE oferuje inną korzyść podatkową niż OKI. Wpłaty na IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania PIT, natomiast przy wypłacie środków po 65. roku życia obowiązuje 10-procentowy ryczałt. OKI mają natomiast zapewniać zwolnienie z podatku Belki w ramach ustawowych limitów.

Czy OKI będą lepsze od IKE i IKZE?

Nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ OKI, IKE i IKZE służą nieco innym celom. OKI mają być rozwiązaniem dla osób zainteresowanych inwestowaniem z preferencją podatkową, natomiast IKE i IKZE są przede wszystkim instrumentami długoterminowego oszczędzania emerytalnego. Wybór konkretnego rozwiązania zależy m.in. od celu inwestowania, horyzontu czasowego oraz sytuacji podatkowej.

Czy na OKI będzie można inwestować w akcje?

Tak. Akcje denominowane w złotych zostały wskazane jako przykład aktywów inwestycyjnych, które będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku Belki do ustawowego limitu 100 tys. zł.

Czy OKI obejmą obligacje i lokaty?

Tak. Obligacje i lokaty należą do aktywów o charakterze oszczędnościowym, dla których przewidziano limit 25 tys. zł. Kwota ta wchodzi w skład łącznego limitu 100 tys. zł.

Dlaczego wprowadzane są Osobiste Konta Inwestycyjne?

Jednym z głównych celów wprowadzenia OKI jest rozwój krajowego rynku kapitałowego. Rząd szacuje, że dzięki nowemu rozwiązaniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie może trafić około 25 mld zł do 2030 roku oraz 74 mld zł do 2040 roku.

Czy OKI mają zastąpić podatek Belki?

Nie. Podatek Belki nadal będzie obowiązywał w przypadku inwestycji i oszczędności, które nie korzystają ze zwolnienia lub innych preferencji podatkowych. OKI mają jedynie wprowadzić kolejną możliwość inwestowania z ograniczonym obciążeniem podatkiem od zysków kapitałowych.

Ile wynosi podatek Belki?

Standardowa stawka podatku od zysków kapitałowych wynosi 19 proc. Podatek obejmuje m.in. dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, takich jak akcje czy jednostki funduszy.

Czy OKI będą trzecią formą inwestowania bez podatku Belki?

Tak, OKI mają być trzecią przewidzianą w polskim prawie formą inwestowania na giełdzie korzystającą ze zwolnienia z podatku Belki. Obok nich funkcjonują już rozwiązania emerytalne IKE i IKZE, przy czym zasady korzystania z preferencji podatkowych w każdym z tych instrumentów są inne.