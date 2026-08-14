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Emerytura będzie wyższa o 1000 złotych. Trzeba tylko zrobić tę jedną rzecz

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14 sierpnia 2026, 19:51
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Emerytura może być wyższa nawet o 1000 złotych. Wystarczy tylko złożenie takiego wniosku
Emerytura może być wyższa nawet o 1000 złotych. Wystarczy tylko złożenie takiego wniosku
Shutterstock

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Przez wiele lat pracowali w bardzo trudnych warunkach, na przykład pod ziemią, przy wysokich temperaturach, substancjach chemicznych czy maszynach stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Teraz mogą otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyższą emeryturę. Nie chodzi jednak o nowe świadczenie ani jednorazowy dodatek. ZUS dolicza specjalną rekompensatę do kapitału początkowego, co może przełożyć się na wyższe wypłaty przez całe życie. Nie każdy jednak ma do niej prawo.

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ZUS rekompensuje utratę prawa do wcześniejszej emerytury

Ci, którzy przed laty wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą skorzystać z rozwiązania przewidzianego w przepisach po reformie systemu emerytalnego. Chodzi o rekompensatę, która ma zrekompensować utratę możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę na zasadach obowiązujących przed zmianami.

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Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego informacje przytacza portal biznesinfo.pl, rekompensata nie jest odrębnym świadczeniem wypłacanym co miesiąc ani jednorazową dopłatą przekazywaną emerytowi. Zwiększa natomiast kapitał początkowy, czyli jeden z najważniejszych elementów wykorzystywanych przy obliczaniu wysokości emerytury.

W praktyce oznacza to, że po uwzględnieniu rekompensaty rośnie podstawa wyliczenia świadczenia, a wraz z nią wysokość przyszłej emerytury. Co więcej, kapitał początkowy jest regularnie waloryzowany, dlatego wpływ rekompensaty może być odczuwalny także wiele lat po jej przyznaniu.

Nie każdy może liczyć na wyższą emeryturę

Samo wykonywanie zawodu uznawanego za ciężki lub niebezpieczny nie oznacza jeszcze prawa do rekompensaty. ZUS podkreśla, że rozwiązanie skierowane jest wyłącznie do osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale jednocześnie nie nabyły prawa do wcześniejszej emerytury ani emerytury pomostowej.

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Oznacza to, że każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, a znaczenie mają zarówno charakter wykonywanej pracy, jak i spełnienie wszystkich wymagań określonych w przepisach.

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Jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejszym warunkiem jest udokumentowanie co najmniej 15 lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 roku.

Nie wystarczy jednak sam fakt zatrudnienia w określonej branży. Kluczowe znaczenie ma rzeczywisty zakres wykonywanych obowiązków oraz dokumenty potwierdzające charakter pracy.

Drugim warunkiem jest brak prawa do świadczeń przysługujących z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Rekompensata nie przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

ZUS przypomina również, że o emeryturę z uwzględnieniem rekompensaty można wystąpić dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Skorzystanie z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej wyklucza możliwość otrzymania tej rekompensaty.

Bez odpowiednich dokumentów ZUS odmówi

Ogromne znaczenie ma także zgromadzenie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach albo w szczególnym charakterze.

Na podstawie tych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych ocenia, czy wnioskodawca spełnia wszystkie wymagania przewidziane w przepisach.

Brak odpowiedniej dokumentacji może skutkować odmową przyznania rekompensaty. Dlatego osoby planujące przejście na emeryturę powinny wcześniej sprawdzić, czy posiadają komplet dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Ile wynosi rekompensata? ZUS wylicza ją indywidualnie

Nie istnieje jedna, z góry ustalona kwota rekompensaty. Jej wysokość zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i jest obliczana według ustawowego wzoru: R = 64,32 × K × X

Jak wyjaśnia ZUS, symbol R oznacza wysokość rekompensaty, K jest wartością tzw. emerytury hipotetycznej ustalanej podczas wyliczania kapitału początkowego, natomiast X określa stopień spełnienia warunków, które wcześniej uprawniały do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Ostateczna kwota zależy więc od przebiegu kariery zawodowej, okresów zatrudnienia oraz danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego.

Kto może skorzystać z rekompensaty?

Przepisy zawierają szczegółowy wykaz prac uznawanych za wykonywane w szczególnych warunkach. Znalazły się w nim między innymi zawody związane z górnictwem, energetyką, hutnictwem, przemysłem chemicznym, budownictwem oraz leśnictwem.

Lista obejmuje również część stanowisk w przemyśle drzewnym i papierniczym, produkcji szkła, pracy na statkach żeglugi powietrznej czy przy wykonywaniu tzw. prac gorących w hutach żelaza i stali. W określonych przypadkach uprawnienia mogą przysługiwać także osobom zatrudnionym w ochronie zdrowia i opiece społecznej.

O tym, czy konkretne stanowisko daje prawo do rekompensaty, nie decyduje jednak sama nazwa zawodu. Kluczowe znaczenie mają obowiązujące przepisy oraz dokumenty potwierdzające charakter wykonywanej pracy. Dlatego każda sprawa rozpatrywana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych indywidualnie.

Źródło: INFOR
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