Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy? Sprawdź!

Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy? Sprawdź!

20 sierpnia 2025, 17:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy? Sprawdź!
Termin wypłaty 14. emerytury zbliża się wielkimi krokami. Jednak nie wszyscy otrzymają to dodatkowe świadczenie. Jego wysokość różni się w zależności od tego, ile wynosi bazowa kwota pobieranej emerytury. Z tego powodu niektórzy mogą nie dostać tego dodatkowego świadczenia. Sprawdź, czy należysz do tego grona!

Nie wszyscy dostaną 14. emeryturę w tym roku. Należysz do tej grupy? Sprawdź!

Bazowa kwota 14. emerytury, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto, nie będzie obowiązywać wszystkich świadczeniobiorców. Ta suma będzie dostępna tylko dla tych osób, których podstawowa emerytura mieści się w granicach 2900 zł. Dla osób, których podstawowa emerytura jest wyższa niż 2900 zł, zastosowana zostanie zasada obniżania proporcjonalnego, czyli 1 zł netto za każdy dodatkowy 1 zł przy podstawowej emeryturze powyżej tej kwoty.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

14. emeryturę otrzymają osoby, które pobierają: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe), emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej, renty szkoleniowej), renty socjalne i renty socjalne w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenia i zasiłek przedemerytalny. 14. emerytura przysługuje również emerytom i rencistom służb mundurowych.

Komu nie przysługuje 14. emerytura?

14. emerytura nie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta. Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2025 roku, trzeba być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień weryfikacji oraz nie można przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W związku z tym 14. emerytury nie otrzymają osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń oraz te, które przekroczyły ustalony próg dochodowy

Dodatkowo, osoby, których świadczenie podstawowe przekracza kwotę 4728,91 zł brutto, nie otrzymają 14. emerytury w pełnej wysokości, a w przypadku świadczeń pomiędzy 2900 zł a 4728,91 zł brutto, czternastka będzie pomniejszana na zasadzie "złotówka za złotówkę".

Warto także pamiętać, że osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach, również nie otrzymają 14. emerytury w tym roku. Ponadto osoby w wieku przedemerytalnym, czyli seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, muszą pamiętać o tym, żeby na dzień weryfikacji ich prawo do emerytury lub renty nie było zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. W innym przypadku oni również nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki otrzymania 14. emerytury

Aby otrzymać pełną kwotę 14. emerytury, niezbędne jest, aby wysokość emerytury lub renty nie przekroczyła ustalonego limitu dochodowego. W tym roku limit ten jest taki sam jak w poprzednich latach, czyli wynosi 2900 zł brutto. Seniorzy, których emerytura przewyższa kwotę 2900 zł brutto, otrzymają niższą 14. emeryturę zgodnie z zasadą proporcjonalnego pomniejszenia o 1 zł netto za każdy dodatkowy 1 zł przy emeryturze powyżej tego progu. 

Najniższa kwota 14. emerytury

Najniższa kwota czternastki została ustalona na poziomie 50 zł brutto. Jeśli obliczona suma dodatkowej emerytury okaże się być niższa niż 50 zł, to świadczenie nie będzie przyznane. 

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Infor.pl
