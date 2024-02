Zasiłek pogrzebowy nie wystarcza na tradycyjny pochówek? Ale na kremację już tak!

Kremacja, chociaż staje się coraz popularniejszą formą pochówku, wciąż nie jest pierwszym wyborem dużej części Polaków. Ile kosztuje pogrzeb tradycyjny, a ile kremacja?

Pochówek w zgodzie z prawem

Zgodnie polskim prawem zwłoki można pochować na kilka sposobów:

przez złożenie w grobie ziemnym,

przez złożenie w grobie murowanym,

przez złożenie w katakumbach,

poprzez zatopienie w morzu,

przez złożenie urny w kolumbarium.

W Polsce wciąż najpopularniejszą formą pochówku jest inhumacja, czyli tzw. pochówek szkieletowy - pogrzebanie zwłok w formie złożenia niespalonego ciała grobu (ciało jest w trumnie lub całunie). Na chwilę obecną polskie prawo zabrania na przechowywanie urny z prochami w innym miejscu iż cmentarz czy rozsypywanie prochów osoby zmarłej.

Warto wiedzieć, że aż do połowy XX w. kościół katolicki zalecał aby „dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych”, co miało związek z wiarą w zmartwychwstanie i połączenie duszy z ciałem. Obecnie kościół katolicki dopuszcza kremację, ale z zaleceniem, aby obrzędy liturgiczne odbywały się nad trumną z ciałem, spopielenie zwłok i pochowanie urny powinno nastąpić po nich.

Zasiłek pogrzebowy w Polsce

Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi obecnie 4000 zł. Od lipca 2024 r. zasiłek ten ma zostać podniesiony do 150% płacy minimalnej i ma wynosić 6450 zł. Czy ta kwota jest wystarczająca, aby zorganizować pogrzeb zmarłego? Sprawdźmy.

Ile kosztuje pogrzeb tradycyjny

Organizacją pochówku zajmuje się zakład pogrzebowy, do którego usług należy m.in. odbiór i transport ciała, przygotowanie go, dopełnienie formalności cmentarnych, przegotowanie nekrologów, przygotowanie kwiatów itp. Koszty tych wszystkich usług są niebagatelne. Wynajem chodni to cena ok. 50-90 zł za dobę, trumna - w zależności od rodzaju - od 700 do nawet 2000 zł, przygotowanie ciała to około 150 zł, kwiaty do kaplicy - kolejne 200 zł, przewóz trumny karawanem to następne kilkaset złotych. Do tego dochodzą jeszcze opłaty kościelne. Teoretycznie za pogrzeb płaci się co łaska, rodzina sama uznaje ile przeznaczy dla księdza odprawiającego mszę. Jeszcze osobną kwestią jest wykupienie miejsca na cmentarzu i pomnik - w tym przypadku tak naprawdę ogranicza nas portfel.

Ile realnie kosztuje pogrzeb w Polsce? Zwykła uroczystość i najtańszy nagrobek to cena około 8-10 tys. zł. Trochę bardziej rozbudowana to już kwoty rzędu 12 tys. zł. Koszty pogrzebu w 2023 r. podsumowaliśmy tutaj:

Nie trzeba długo kalkulować, aby zauważyć, że zasiłek pogrzebowy z ZUS pokrywa jedynie połowę albo jedną trzecią faktycznych kosztów, jakie się ponosi, organizując pogrzeb. Resztę trzeba dołożyć z własnej kieszeni.

Jakie są koszty kremacji

Kremacja jest formą pogrzebu zwłok zmarłego, polegająca na spaleniu ciała i pochowaniu na cmentarzu. Ile trzeba zapłacić za taki pochówek? Decydując się na kremację również trzeba liczyć się ze sporymi kosztami, są one jednak niższe niż w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Koszt samej kremacji to, w zależności od lokalizacji, cena od 400 do 1000 zł. Do tego należy doliczyć cenę trumny, w której osoba zmarła zostanie skremowana. Zazwyczaj jest to prosta drewniana nielakierowana trumna bez żadnych okuć, której cena to ok. 500 zł. Można zdecydować się także na trumnę kartonową, tu koszt to około 100-200 zł. Kolejnym kosztem jest zakup urny, tu ceny wahają się od około 200 do nawet 2000 zł.

Koszty kościelne przy tego rodzaju pochówku się nie różnią, tu także jest co łaska. Istotna różnica może być natomiast w przypadku miejsca na cmentarzu. Miejsce na grób z urną, z racji, że jest sporo mniejsze może być nawet o połowę tańsze. Więcej trzeba zapłacić za niszę w kolumbarium (zbiorowy grobowiec na urny) - od około 1800 zł do 3500 zł. Ale wówczas nie ponosimy już kosztów nagrobka.

Oczywiście w przypadku kremacji, tak samo jak i pochówku tradycyjnego, należy wziąć pod uwagę koszty przechowywania i transportu ciała czy kwiatów do kaplicy, te będą podobne.

Duży wpływ na wydatki mają też indywidualne preferencje bliskich zmarłej osoby. W zależności od wyboru urny, trumny, pomnika czy innych rzeczy koszty mogą się znacząco różnić i wówczas to kremacja może być droższa. Biorąc pod uwagę opcje ze średniej półki cenowej, miejsce na cmentarzu i nagrobek - kremacja wychodzi cenowo korzystniej.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą wypada poruszyć w dyskusji o pochówkach, a mianowicie kurczące się miejsce na cmentarzach. Tradycyjny nagrobek zajmuje dużo miejsca, podczas gdy ten na urnę o połowę mniej. A kolumbarium będące wielkości kilku nagrobków jest w stanie pomieścić kilkadziesiąt nisz z kilkoma urnami w każdej.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62)

