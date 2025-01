Renta wdowia 2025: Sprawdź, jak obliczyć najkorzystniejszą wypłatę z ZUS!

Jest kalkulator od ZUS, który pomoże uprawnionym do renty wdowiej wybrać najlepszy wariant łączenia świadczeń. Jeśli nie masz jeszcze konta na PUE ZUS, instytucja oferuje pomoc w jego założeniu. Dowiedz się, jak działa kalkulator oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Kalkulator ZUS do renty wdowiej to narzędzie, które umożliwia dokładne obliczenie, który wariant wypłaty świadczeń będzie najbardziej opłacalny dla uprawnionych osób. Dzięki niemu można sprawdzić, jak różne świadczenia łączą się z rentą rodzinną, i uniknąć niekorzystnych decyzji finansowych. ZUS podkreśla, że narzędzie jest szczególnie przydatne dla osób mających prawo do kilku różnych świadczeń, takich jak emerytura czy renta. Kalkulator uwzględnia również limity dochodowe, od których zależy wypłata świadczeń dodatkowych, takich jak świadczenie uzupełniające czy wyrównawcze.

REKLAMA

Jak wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty renty wdowiej? Kalkulator ZUS da odpowiedź!

ZUS przygotował rozwiązanie dla ubiegających się o prawo do renty wdowiej. "Jeśli jesteś osobą uprawnioną do wypłaty świadczeń w zbiegu, pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy wariant. Jeśli chcesz złożyć elektronicznie wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, a nie masz jeszcze konta na PUE, pomożemy Ci je założyć. Skontaktuj się z nami" - pisze ZUS w komunikacie na swojeje stronie internetowej.

Aby wybrać najkorzystniejszy wariant przysługujących świadczeń, ZUS udostępnił kalkulator łączenia świadczeń z rentą rodzinną. Zobacz kalkulator ZUS do renty wdowiej.

O czym musi pamiętać wdowa lub wdowiec przy odczytywaniu wyliczeń z kalkulatora ZUS?

REKLAMA

ZUS podaje kilka wskazówek do kalkulatora. Otóż, jeżeli masz prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów niezależnie od wypłaty innych świadczeń, to ta emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości, niezależnie od ustalonego zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Świadczenie to jest wliczane do sumy świadczeń wypłacanych łącznie z rentą rodzinną. Co więcej?

Jeżeli masz prawo do emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów zależnie od wypłaty innych świadczeń, to ta emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości lub wypłata zostanie zawieszona ze względu na wypłatę innych świadczeń. ZUS informuje, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 2419,33 zł. Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego to 500 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 2419,33 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia uzupełniającego.

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 3415,50 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 3415,50 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia wyrównawczego.

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do emerytury z powodu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki przysługuje osobie, która pobiera świadczenia wynoszące łącznie do 2988 zł. Jeżeli kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy 2988 zł, wstrzymamy wypłatę świadczenia wyrównawczego.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która pobiera świadczenia do wysokości kwoty najniższej emerytury. Jeżeli łączna kwota renty rodzinnej po połączeniu z innym świadczeniem przekroczy kwotę najniższej emerytury, wstrzymamy wypłatę rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

renta wdowia kalkulator zus ZUS

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać rentę wdowią?

Przypomnijmy, że do renty wdowiej trzeba łącznie spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

REKLAMA

Wdowie lub wdowcowi przysługuje prawo do zbiegu świadczeń z rentą rodzinną wyłącznie po ostatnim małżonku. Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej.

W przypadku, gdy do tej pory nie ubiegali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ świadczenie po współmałżonku byłoby mniej korzystne, powinni złożyć wniosek na formularzu ERR. Następnie do 30 czerwca 2025 r., należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, korzystając z formularza ERWD. Taka kolejność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie wniosku o łączenie wypłaty obu świadczeń w 2025 r. Podobna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nigdy nie wnioskowały o przyznanie emerytury.