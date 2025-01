Renta wdowia: Wniosek do ZER MSWiA o ustalenie zbiegu świadczeń

Jest już dostępny wniosek do ZER MSWiA o ustalenie zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej. Informuje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wyjaśnia jak starać się o ustalenie zbiegu świadczeń w ramach tego nowego świadczenia.

Renta wdowia to możliwość pobierania od 1 lipca 2025 r. renty rodzinnej po zmarłym małżonku i jednocześnie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego zgodnie z dokonanym przez Panią/Pana wyborem, co oznacza możliwość wypłaty odpowiednio:

100% renty rodzinnej oraz 15% „własnego” świadczenia, albo

100% „własnego” świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Pod pojęciem renty rodzinnej należy rozumieć również policyjną rentę rodzinną, wojskową rentę rodzinną albo rolniczą rentę rodzinną. Szczegółowe informacje na temat łączenia świadczeń w ramach renty wdowiej zamieszczone są na stronie internetowej ZER MSWiA w zakładce: https://www.gov.pl/web/zermswia/zbieg-renty-rodzinnej-z-wlasnym-swiadczeniem

Wypłata renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem

Wypłata renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem w ramach renty wdowiej nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Nie wcześniej jednak niż od 1 lipca 2025 r. "Jeżeli, spełnia Pani/Pan warunki do renty wdowiej, to, aby świadczenia w zbiegu były wpłacane już od 1 lipca 2025 r. wniosek o zbieg świadczeń należy złożyć najpóźniej do dnia 31 lipca 2025 r." - tak wskazuje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Wniosek do ZER MSWiA o ustalenie zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej

Od 1 stycznia 2025 r. wniosek do ZER MSWiA o ustalenie zbiegu świadczeń w ramach renty wdowiej można składać:

osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby sprawującej faktyczną opiekę, w Punktach Obsługi Klienta (POK). Adresy POK podane są na stronie internetowej Zakładu, w zakładce Kontakt: https://www.gov.pl/web/zermswia/punkty-obslugi-klienta

przesyłając na adres ZER MSWiA, za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek,

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ZER MSWiA – ePUAP, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

za pośrednictwem systemu e-Doręczeń na adres skrzynki e-Doręczeń ZER MSWiA: AE:PL-79814-51213-DIJVJ-17

Formularz „Wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną” (ZER WU RWD/2025) dostępny jest:

na stronie internetowej ZER MSWiA, w zakładce Załatw sprawę: https://www.gov.pl/zermswia/renta-wdowia

w Punktach Obsługi Klienta (POK).

Prawo do wypłaty od 1 lipca 2025 r. renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem w ramach renty wdowiej

Prawo do wypłaty od 1 lipca 2025 r. renty rodzinnej w zbiegu z „własnym” świadczeniem w ramach renty wdowiej, przysługiwać będzie wdowie/wdowcowi, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

osiągnęli powszechny wiek emerytalny, tzn. mają ukończone, co najmniej 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna,

pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna,

nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed osiągnięciem 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),

nie zawarli nowego związku małżeńskiego po śmierci małżonka, po którym przysługuje renta rodzinna.

Dodatkowo, suma świadczeń wypłacanych wraz z rentą rodzinną (łącznie z wypłacanymi dodatkami), nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 5 342,88 zł), a jeżeli jest wyższa to jest ograniczana do tej kwoty. Natomiast, jeżeli już jedno ze świadczeń, które obecnie Pani/Pan pobiera jest wyższe od trzykrotność najniższej emerytury (5 342,88 zł), to nie ma Pani/Pan prawa do łączenia wypłaty renty rodzinnej wraz z własnym świadczeniem w ramach renty wdowiej.

Jeżeli Pani/Pan nie spełnia ww. warunków uprawniających do łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem, a mimo to złoży „Wniosek o ustaleniu zbiegu świadczeń”, to wydana zostanie decyzja odmowna, a dotychczas pobierane świadczenie będzie nadal wypłacane w tej samej wysokości.

