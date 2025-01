Renta wdowia dla rolnika. KRUS uruchomiła infolinię dotyczącą świadczenia

Renta wdowia dla rolników to temat nowej infolinii uruchomionej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Szczegółowe informacje o nowym świadczeniu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–14:00.

Renta wdowia w przypadku rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchomiła infolinię dotyczącą renty wdowiej pod numerem 22 592 66 40. W komunikacie na ten temat dodano, że infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14. Pod tym numerem możesz uzyskać wszelkie informacje na temat zasad przyznawania renty wdowiej:

Czy przysługuje mi renta wdowia?

Co to znaczy: zbieg świadczeń?

Gdzie i do kiedy mogę złożyć wniosek?

Jakie dokumenty muszę dołączyć?

Od kiedy będzie wypłacana renta wdowia?

Planujesz złożyć wniosek o rentę wdowią, a nie znasz jeszcze wszystkich odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Zobacz też listę najczęściej zadawanych pytań i precyzyjne odpowiedzi. Sprawdź, przeczytaj, a jeśli potrzebujesz więcej informacji – zadzwoń na infolinię. KRUS przypomina: na złożenie wniosku o rentę wdowią masz czas do 31 lipca 2025 roku.

Renta wdowia to nowe świadczenie dla wdów i wdowców

Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane. Od początku tego roku mogą wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Wypłata renty rodzinnej nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem oraz emerytury lub renty będzie możliwa od 1 lipca 2025 r.

Samo bycie wdową czy wdowcem nie wystarczy do uzyskania prawa do renty wdowiej. Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wysokość renty jest ograniczona limitem

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (1780,96 zł), czyli łącznie 5342,88 zł. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

