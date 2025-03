Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku? Został jeszcze jeden, korzystny termin. Ważne, żeby go nie przegapić

Nadal pracować czy już nie. Z tym dylematem mierzą się ci, którzy osiągnęli emerytalny wiek. Jeśli już ktoś zdecyduje się na pożegnanie z zawodowym życiem, nie bez znaczenia jest moment przejścia na zasłużony odpoczynek. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65, w takim wieku w naszym kraju można przejść na emeryturę. W tym roku, zależnie od płci, dotyczy to urodzonych w 1965 roku i w 1960. Nie bez znaczenia jest moment zakończenia zawodowej aktywności. Odłożenie decyzji o miesiąc lub dwa może sprawić, że emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 roku?

W tym roku zyskali ci, którzy pożegnali się z pracą z końcem lutego. Ponieważ już figurowali w systemie emerytalnym, zyskali podwójnie. Ich „zusowska” pensja nie tylko została objęta marcową waloryzacją. W kwietniu ZUS wypłaci im trzynastkę czyli dodatkowy bonus, niezależny od wysokości pobieranej emerytury.

Waloryzacja emerytur i rent 2025. O tyle wzrosły świadczenia

Waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, który w 2024 r. wyniósł 103,6 proc, oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia, który osiągnął 9,5 proc. To oznacza, że świadczenia zostały w marcu podniesione o 5,5 proc.

W wyniku waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł brutto. Renta socjalna została podwyższona do kwoty 1878,91 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1409,18 zł. Ponadto kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została zwiększona o 133,06 zł, co łącznie da wartość 2552,39 zł.

Jeśli ktoś z lutowego terminu nie skorzystał, ma jeszcze jedną szansę. Drugim, dobrym miesiącem na zakończenie zawodowej aktywności jest lipiec. Tu z kolei można zyskać dzięki rocznej waloryzacji kapitału emerytalnego, która odbywa się w czerwcu.

Waloryzacja w czerwcu 2025 roku

Każdego roku z początkiem czerwca ZUS podwyższa wartość składek emerytalnych zgromadzonych na indywidualnych kontach, co ma je chronić przed inflacją oraz uwzględniać zmiany gospodarcze. Cała ta operacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych składek na ubezpieczenie emerytalne przez obowiązujący wskaźnik waloryzacji, co obejmuje zarówno składki na koniec stycznia danego roku, jak i kwoty z poprzednich waloryzacji.

Waloryzacja odgrywa kluczową rolę w ustalaniu podstawy, na której obliczana jest wysokość „zusowskiej pensji” po osiągnięciu wieku emerytalnego. To dlatego ci, którzy planują przejście na emeryturę i mają możliwość odłożenia w czasie złożenia wniosku, powinni rozważyć poczekanie do czerwca, żeby skorzystać z wyższej waloryzacji.

Przejście na emeryturę. Jakie trzeba załatwić formalności

Przy podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba to zrobić najpóźniej na dwa dni przed końcem miesiąca. Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca. Dopełnienie tych terminów pozwala na otrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy oraz pierwszą emerycką pensję bez przerwy w dochodach.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że wszystkie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe zostały dostarczone do ZUS. Dobrze jest także sprawdzić indywidualne konto emerytalne (PUE ZUS) w celu weryfikacji zgromadzonych składek i zweryfikować, czy są uwzględnione wszystkie lata pracy.

Co zrobić, żeby zwiększyć kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym

Wysokość emerytury zależy bezpośrednio od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, liczby przepracowanych lat oraz dalszego trwania życia ustalanego przez GUS. Im więcej składek odprowadzonych w trakcie kariery zawodowej, tym wyższe świadczenie.

Co ważne, każdy dodatkowy rok pracy zwiększa kapitał oraz skraca prognozowany czas pobierania świadczenia, co wpływa na jego wysokość. Warto przy tym rozważyć opłacanie dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne, zwłaszcza jeśli ktoś ma okresy nieskładkowe.