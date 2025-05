50 zł za każdy pień, który przezimował. Wnioski tylko do 31 maja 2025 r.

Należy się 50 zł za każdy pień, który przezimował. Wnioski można składać tylko do 31 maja 2025 r. w ARiMR. Jak złożyć wniosek o pieniądze?

Pień, który przezimował to określenie na ul, w którym pszczoły przetrwały zimę (jedna przezimowana rodzina pszczół). Hodowcy pszczół mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 50 zł do każdego takiego pnia. To wsparcie w ramach pomocy de minimis.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Czy każdy hodowca pszczół może otrzymać dofinansowanie do ula? Zgodnie z wymaganiami o takie dofinansowanie mogą starać się hodowcy wpisani do ewidencji producentów, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, a ich pszczoły są wpisane do rejestru weterynaryjnego (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Dofinansowanie może otrzymać pszczelarz: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP

który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do kiedy wnioski o dofinansowanie?

Hodowcy pszczół mogą składać wnioski o dofinansowanie od 1 kwietnia do dnia 31 maja 2025 r. (sobota). Gdzie należy przekazać dokumenty? Można to zrobić zarówno stacjonarnie w powiatowych jednostkach ARiMR, za pośrednictwem poczty albo elektronicznie przez ePUAP lub mObywatel. W tym celu przygotowane są specjalne formularze, które udostępnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej. Wnioski kieruje się do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.

Datą złożenia wniosku jest:

data dostarczenia wniosku w kancelarii biura powiatowego,

data nadania przesyłki pocztowej (na stemplu),

data nadania wniosku w ePUAP lub mObywatel.

Pieniądze dla pszczelarza 2025 - wniosek arimr gov.pl