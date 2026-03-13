Twoje pieniądze » Świadczenia » Chorujesz? Możesz dostać dodatkowe pieniądze. ZUS wypłaca blisko 2000 zł miesięcznie za te schorzenia. Sprawdź wykaz

Chorujesz? Możesz dostać dodatkowe pieniądze. ZUS wypłaca blisko 2000 zł miesięcznie za te schorzenia. Sprawdź wykaz

13 marca 2026, 16:20
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, pieniądze
Chorujesz? Możesz dostać dodatkowe pieniądze. ZUS wypłaca blisko 2000 zł miesięcznie za te schorzenia. Sprawdź wykaz
ZUS wypłaca co miesiąc 1900 zł renty z tytułu niezdolności do pracy nie tylko z powodu poważnych chorób, jak schorzenia kardiologiczne czy nowotworowe, ale także w sytuacji, gdy osoba cierpi na schorzenia psychiczne (depresja) czy choroby dermatologiczne. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Jakich? Oto szczegóły.

1900 zł miesięcznie za te choroby od ZUS. Chorujesz? Dostaniesz dodatkowe pieniądze. Oto wykaz chorób

Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, wzrosły kwoty najniższych świadczeń dla osób niezdolnych do pracy. ZUS wypłaca teraz co najmniej 1978,49 zł brutto osobom całkowicie niezdolnym do wykonywania zawodu. Warto jednak wiedzieć, że sama diagnoza medyczna to za mało - kluczowy jest wpływ choroby na Twoją aktywność zawodową.

Ile wynosi renta "na rękę" od 1 marca 2026?

W zależności od orzeczonego stopnia niezdolności do pracy, minimalne stawki wynoszą:

  • Całkowita niezdolność do pracy: 1978,49 zł brutto (ok. 1777 zł netto),
  • Częściowa niezdolność do pracy: 1483,87 zł brutto (ok. 1350 zł netto),
  • Renta szkoleniowa: 1483,87 zł brutto.

Uwaga: Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi dodatkowo niezdolność do samodzielnej egzystencji, do renty doliczany jest dodatek pielęgnacyjny, który od marca 2026 roku wynosi 352,70 zł.

Dla kogo renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić trzy kluczowe warunki.

  1. Po pierwsze, niezdolność do pracy musi zostać potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS.
  2. Po drugie, wymagane jest udokumentowanie stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) adekwatnego do wieku osoby ubiegającej się o świadczenie.
  3. Trzeci warunek zakłada, że niezdolność do pracy nastąpiła w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od momentu ustania okresów składkowych i nieskładkowych.

Należy jednak pamiętać, że dwa ostatnie wymagania nie mają zastosowania do ubezpieczonych, którzy posiadają co najmniej 20 lat stażu składkowego (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ich niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Najczęstsze przyczyny przyznawania renty

ZUS nie posiada "sztywnej listy" chorób, które dają rentę automatycznie. Najczęściej jednak świadczenia otrzymują osoby cierpiące na:

  • Choroby układu krążenia i oddechowego,
  • Schorzenia onkologiczne (nowotwory),
  • Zaburzenia psychiczne (np. ciężkie epizody depresyjne, schizofrenia),
  • Schorzenia narządu ruchu i kręgosłupa,
  • Choroby neurologiczne oraz narządu wzroku.

Ważne w przypadku uzależnień: Sam alkoholizm nie jest podstawą do renty. Można ją jednak otrzymać na skutek nieodwracalnych powikłań medycznych wywołanych nałogiem, takich jak marskość wątroby czy uszkodzenia układu nerwowego, o ile uniemożliwiają one pracę.

Jakie są różnice między częściową niezdolnością do pracy a całkowitą niezdolnością do pracy?

Definicja niezdolności do pracy rozróżnia dwa stopnie: częściowy i całkowity. Osobę całkowicie niezdolną do pracy uznaje się za taką, która nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy. Natomiast częściowa niezdolność do pracy oznacza znaczną utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy.

Decyzję o przyznaniu renty podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia datę powstania niezdolności, jej charakter (trwały czy przejściowy), potrzebę samodzielnej egzystencji ubezpieczonego oraz perspektywy na jego przekwalifikowanie. Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że aktualna wiedza medyczna wyklucza poprawę stanu zdrowia.

W tych chorobach ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy. Oto wykaz

Świadczenie rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) najczęściej przyznawane jest w przypadku schorzeń z poniższych grup:

  • Dolegliwości dotyczące układu krążenia.
  • Choroby układu nerwowego.
  • Problemy z układem oddechowym.
  • Schorzenia narządu wzroku.
  • Zaburzenia psychiczne i behawioralne, w tym takie jak schizofrenia czy depresja.
  • Nowotwory złośliwe o podłożu związanym z wykonywaną pracą.
  • Choroby skóry.
  • Przewlekłe schorzenia narządu ruchu.
  • Choroby wywołane przez czynniki zakaźne i pasożytnicze.
  • Choroby dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Dodatkowo, do chorób uprawniających do renty zaliczają się także choroby zawodowe. Wśród najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych wymienia się:

  • Pylicę płuc.
  • Choroby o charakterze zakaźnym.
  • Uszkodzenia narządu głosu.
  • Niedosłuch.
  • Choroby obwodowego układu nerwowego.
  • Przewlekłe schorzenia układu ruchu.
  • Choroby dermatologiczne (skóry).
  • Nowotwory złośliwe.

Jak wynika z analiz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca także znaczące kwoty w ramach rent związanych ze skutkami uzależnienia od alkoholu. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznane osobie uzależnionej, jednak nie ze względu na samo uzależnienie, lecz na jego medyczne następstwa. Obejmują one schorzenia takie jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że te skutki prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do wykonywania pracy. Dodatkowym warunkiem jest spełnienie wymogów dotyczących wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rentę (formularz ERN) najlepiej złożyć na miesiąc przed planowanym przejściem na świadczenie. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów.

Źródło: INFOR
