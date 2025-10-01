Dodatek w wysokości minimalnej emerytury. Kto może otrzymać prawie 1900 zł ekstra do swojej emerytury? Jakie warunki trzeba spełnić?

Działacze opozycji i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą starać się o dodatek do emerytury w kwocie najniższej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dodatku dla byłych opozycjonistów? Oto szczegóły.

rozwiń >

Nowe zasady dodatku dla byłych opozycjonistów

Dodatek finansowy dla byłych działaczy opozycji antykomunistycznej, wprowadzony w marcu 2015 roku za rządów koalicji PO-PSL, znacząco zmienił swoją wartość. Jeszcze dwa lata temu, latem, świadczenie wynosiło 565,67 zł miesięcznie. Jednak, we wrześniu ubiegłego roku (2023), zgodnie z nowelizacją Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 lipca 2023 roku, kwota ta została zrównana z wysokością minimalnej emerytury. Dzięki temu powiązaniu, dodatek jest corocznie waloryzowany. W efekcie, od marca 2024 roku świadczenie wynosiło 1780,96 zł brutto, a od marca 2025 roku wzrosło do 1878,91 zł brutto miesięcznie. Ta kwota będzie obowiązywać do marca 2026 roku.

Dodatek dla opozycjonistów antykomunistycznych to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc osobom, które spełniają określone kryteria dotyczące działalności opozycyjnej lub represji politycznych w czasach PRL. Został ustanowiony w 2015 roku i od tego czasu przeszedł kilka istotnych zmian, w tym podwyżki i waloryzacje.

Kto może ubiegać się o świadczenie dla opozycjonistów?

Świadczenie to jest przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Aby uzyskać ten status, należy złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wnioskodawcy muszą spełnić określone kryteria, do których zalicza się:

co najmniej roczna działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych,

minimum miesięczny pobyt w więzieniu wynikający z działalności antykomunistycznej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje na swojej oficjalnej stronie internetowej, że świadczenie pieniężne jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Szefa Urzędu, na podstawie wniosku osoby posiadającej potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Wniosek o przyznanie świadczenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu. Co ważne, wypłacane świadczenie jest zwolnione z podatku i nie jest wliczane do dochodu obliczanego na potrzeby pomocy społecznej.

Dodatek wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie i wypłacany jest dodatkowo obok zasadniczej emerytury. Często jest nazywany "drugą emeryturą", biorąc pod uwagę, że minimalna emerytura "na rękę" wynosi około 1709,81 zł.