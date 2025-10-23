REKLAMA

Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]

Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]

23 października 2025, 12:54
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
oszczędności, bezpieczeństwo
Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]
Shutterstock

Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Job Impulse, rośnie odsetek osób, które nie potrzebują dodatkowych funduszy, aby czuć stabilność finansową (17% w 2025 r. i 13% w 2023 r.). Jednocześnie ponad połowa badanych (55%) wskazuje, że dla osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa finansowego ich gospodarstwa domowe wymagają co najmniej tysiąca złotych miesięcznie więcej. Najnowsze badanie pokazuje, jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają.

Oszczędności warunkiem poczucia bezpieczeństwa Polaków: jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają? [RAPORT]

Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Job Impulse, rośnie odsetek osób, które nie potrzebują dodatkowych funduszy, aby czuć stabilność finansową (17% w 2025 r. i 13% w 2023 r.). Jednocześnie ponad połowa badanych (55%) wskazuje, że dla osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa finansowego ich gospodarstwa domowe wymagają co najmniej tysiąca złotych miesięcznie więcej. Najnowsze badanie pokazuje, jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową i w jaki sposób oszczędzają.

Aż 32% respondentów wskazuje, że aby poczuć stabilność finansową, ich gospodarstwa domowe potrzebowałyby miesięcznie dodatkowych ponad dwóch tysięcy złotych

Aż 32% respondentów wskazuje, że aby poczuć stabilność finansową, ich gospodarstwa domowe potrzebowałyby miesięcznie dodatkowych ponad dwóch tysięcy złotych. Choć w porównaniu z 2023 rokiem odsetek ten spadł o 2,5 p.p., nadal pozostaje on najwyższy w strukturze odpowiedzi.

Ważne

Co istotne, najczęściej taką potrzebę deklarują osoby osiągające najwyższe dochody – powyżej 7 tys. zł netto – wśród których aż 42% uznaje dodatkowe 2 tys. zł za niezbędne. Z jednej strony wskazuje to na rosnące oczekiwania i potrzeby wraz ze wzrostem dochodów, z drugiej – na odmienne sposoby postrzegania definiowania bezpieczeństwa finansowego w zależności od sytuacji materialnej.

Niemal połowa badanych (47%) posiada pracę dodatkową, która zapewnia dodatkowe źródło dochodu poza etatem, a w grupie osób z najwyższymi dochodami ten odsetek wynosi aż 58%

Jednocześnie niemal połowa badanych (47%) posiada pracę dodatkową, która zapewnia dodatkowe źródło dochodu poza etatem, a w grupie osób z najwyższymi dochodami ten odsetek wynosi aż 58%. – To dowód na to, że dorabianie stało się zjawiskiem powszechnym i coraz silniej wpisanym w strukturę rynku pracy – komentuje Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse. Motywacje są bardzo zróżnicowane, ale dla wielu osób to nie tylko sposób na uzupełnianie domowego budżetu, ale także realny mechanizm budowania odporności finansowej w warunkach rosnących kosztów życia i niepewności gospodarczej – dodaje.

Coraz więcej Polaków odkłada pieniądze

Jak wynika z danych opublikowanych 29 września 2025 r. przez Główny Urząd Statystyczny, sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce w 2024 r. poprawiła się względem roku poprzedniego. Statystyki wskazują, że w ubiegłym roku, aż 86% Polaków miało możliwość oszczędzania, z czego 29% robiło to regularnie. Względem 2023 r. odsetek osób oszczędzających wzrósł o 2,4 p.p.

Według danych GUS większość gospodarstw domowych (58%) ocenia, że ich środki wystarczają na codzienne wydatki, choć większe zakupy wymagają oszczędzania

Według danych GUS większość gospodarstw domowych (58%) ocenia, że ich środki wystarczają na codzienne wydatki, choć większe zakupy wymagają oszczędzania. Jednocześnie rośnie odsetek osób deklarujących większy komfort finansowy – 4% może pozwolić sobie na pewien luksus, a 25% na wiele wydatków bez konieczności oszczędzania (w 2023 r. odpowiednio 3% i 23%).

Gdzie Polacy szukają oszczędności?

Z badania zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Job Impulse wynika, że najczęstszymi obszarami ograniczania wydatków pozostają:

  • jedzenie na mieście (33%),
  • rachunki (32%),
  • ubrania (31%),
  • zakupy spożywcze (31%)
  • rozrywka (29%).

Po przeciwnej stronie znajdują się wydatki na leczenie i zdrowie – tylko 7% respondentów deklaruje, że właśnie tam szuka oszczędności. Aż co piąty respondent wskazuje, że oszczędza, na czym się da, a zaledwie co dziesiąty nie ma potrzeby oszczędzać w ogóle. W podobnym badaniu z 2023 r. było to kolejno 25% i 5% odpowiedzi.

Oszczędzanie „na wszystkim, na czym się da”

Oszczędzanie „na wszystkim, na czym się da” częściej deklarują osoby powyżej 50. roku życia (22%) niż młodsi badani w wieku 26–34 lata (14%). Jednocześnie to właśnie w grupie 50+ częściej pojawia się deklaracja braku potrzeby oszczędzania (22% wobec 14% wśród osób młodszych), co wskazuje na dużą polaryzację sytuacji finansowej w tej grupie.

W porównaniu z 2023 rokiem wyraźnie spadł odsetek osób rezygnujących z wydatków uznawanych za przyjemności. O 9,5 p.p. mniej badanych deklaruje ograniczanie jedzenia na mieście, o 8,5 p.p. – rozrywki, a o 7,8 p.p. – podróży. Podobne spadki widać w usługach kosmetycznych czy fryzjerskich.

Z drugiej strony oszczędności dotyczące obszarów podstawowych, takich jak rachunki czy zakupy spożywcze utrzymują się na bardzo zbliżonym poziomie. Jak zaznacza Łukasz Koszczoł, Prezes Job Impulse, – Warto zwrócić uwagę, że w gronie tych, którzy aktywnie podejmują pracę dorywczą, 28% dorabia do etatu, aby sfinansować najbardziej elementarne potrzeby. Rosnąca zdolność do oszczędzania oznacza większą stabilizację części gospodarstw domowych, ale widzimy jednocześnie rosnące zainteresowanie ofertami pracy dorywczej – już nie tylko wśród studentów, ale także znacznie starszych grup wiekowych. Dorabianie stało się również sposobem na gromadzenie oszczędności, a same oszczędności – kluczowym warunkiem poczucia bezpieczeństwa finansowego.

Źródło: Job Impulse. Badanie z 2025 r. zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Job Impulse metodą CAWI (ankieta online) na próbie 1400 dorosłych Polaków powyżej 26. roku życia. Badanie z 2023 r. zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Job Impulse metodą CAWI (ankieta online) na próbie 816 dorosłych Polaków powyżej 18. roku życia.

