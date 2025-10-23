REKLAMA

Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić

Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić

23 października 2025, 19:35
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
segregacja, elektrośmieci, cmentarze, Wszystkich Świętych, kary
Nowe zasady na cmentarzach, a za naruszenie grożą kary do nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki we Wszystkich Świętych, łatwo się pomylić
Shutterstock
Shutterstock

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – zaduszki. To czas pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie osobach bliskich. W tym czasie masowo ruszymy odwiedzać groby, a niektórzy już teraz je porządkują przed 1 listopada. Jednak czas ten nie zwalnia nas od przestrzegania przepisów. Także na cmentarzach obowiązują zasady segregacji, a w tym roku w niektórych miejscach czeka na nas nowość - jaka?

Nowy czerwony pojemnik na odpady może pojawić się na cmentarzach – zasady segregacji

Od pewnego czasu popularność jako źródła światła w zniczach będących ozdobą grobowców zdobywają LED-y mające imitować płomień prawdziwej świecy. Widać ten trend coraz bardziej na cmentarzach. Niektórym się to podoba – zapewne zwracają uwagę na praktyczne aspekty (bateria trzyma światło LED dłużej niż znicze płomień), innym nie i wolą pozostać tradycjonalistami. Jednak i takie światełka LED się zużywają, albo pod wpływem warunków atmosferycznych przestają działać lub pokrywają się trudnym do wyczyszczenia brudem. Trzeba wtedy pamiętać, że nie możemy podczas prac porządkowych i ich wymiany dowolnie ich wyrzucać na cmentarzach wraz ze zwykłymi zniczami czy plastikami. Dlatego, wychodząc naprzeciw i w trosce o segregacje odpadów, niektórzy zarządcy cmentarzy wprowadzili czerwone pojemniki na odpady. Służą one do gromadzenia właśnie odpadów elektrycznych i elektronicznych – w tym zużytych baterii oraz zużytych światełek LED.

Ważne

Porządkując groby bliskich, nie wyrzucaj zużytych LED-ów ze zniczy oraz baterii do zwykłych kontenerów. Możesz je wyrzucić do czerwonego kontenera/pojemnika na śmieci. Jeżeli zarządca cmentarza takiego nie zapewnił, nie zwalnia Cię to z obowiązku prawidłowej segregacji odpadów – wówczas zużyte LED-y oraz baterie należy zabrać z sobą i wyrzucić do przeznaczonego do tego pojemnika w punktach zbiórki (zapewniają je np. większe markety), ewentualnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Kara za złą segregację śmieci działa także na cmentarzach

W przypadku wyrzucenia LEDów lub baterii do nieprzeznaczonego do tego pojemnika, grozi nam mandat w wysokości 500 zł, który może wymierzyć Policja lub Straż Miejska. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sprawa może zostać skierowana do sądu, a ten może orzec grzywnę nawet do 5 tys. zł. Te same zasady obowiązują, gdy wyrzucisz inne odpady do niewłaściwego pojemnika – np. szklany znicz do pojemnika na szkło (tak, to nie pomyłka!).

Pamiętaj o kolorach pojemników na odpady i segregacji także podczas wizyt na cmentarzach - uwaga, to wcale nie jest oczywiste

Mając na uwadze aktualny podział na frakcje segregowanych odpadów, sprawdź poniżej, do jakich pojemników na odpady powinno się wyrzucać typowe odpady, jakie mogą pozostać po pracach porządkowych przy grobie:

  • Zielony – przeznaczony na szkło. Mogłoby się wydawać, że można więc do niego wyrzucać szklane znicze, ale uwaga – tak jednak nie jest. Znicze są wykonane z innego rodzaju szkła, niż to przeznaczone na opakowania produktów (np. na soki w szklanych butelkach), które przeważnie nie nadają się do recyklingu. Paradoksalnie więc, nawet po usunięciu plastikowych elementów ze znicza, nie powinno się go wyrzucać do zielonego pojemnika na szkło;
  • Niebieski – jest przeznaczony na papier. Ale nie można tam wyrzucać papieru lakierowanego czy zatłuszczonego. Można natomiast wyrzucać karton – jeżeli więc udajesz się na cmentarz z większą ilością zniczy zapakowanych w karton, możesz go wyrzucić do niebieskiego pojemnika – chyba że jest polakierowany przez producenta, wtedy powinien wylądować razem z odpadami zmieszanymi;
  • Brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne. Można do niego wyrzucać np. stare, naturalne kwiaty czy wiązanki, ale bez ozdób (np. bez wstążek), liście, gałęzie, resztki traw;
  • Żółty – jest przeznaczony na plastiki i metal. Można do niego śmiało wyrzucać foliowe opakowania, puste plastikowe doniczki, puste opakowania po zużytych preparatach do czyszczenia nagrobków. Jeżeli wkład do znicza wypalił się całkowicie i na tyle, że nie pozostały w nim ślady wosku czy parafiny, można go wyrzucić do żółtego pojemnika. Przeważnie jednak zużyte wkłady mogą być nadpalone, z resztkami stopionego wosku. Jeżeli wkłady są zanieczyszczone, do powinny trafić do odpadów zmieszanych. Można też wyrzucać sztuczne kwiaty, jeżeli jesteśmy pewni, że w całości są wykonane z tworzyw sztucznych, a nie np. z tkanin.
  • Czarny – przeznaczony na odpady zmieszane. Jak już wspomniano wyżej, tutaj powinny trafić znicze, brudne lub niedopalone wkłady, doniczki ceramiczne po kwiatach, a także sztuczne kwiaty, jeżeli nie są w całości wykonane z tworzyw sztucznych.

Jak się okazuje, niektóre zasady w przypadku wyrzucania odpadów typowych dla wizyty na cmentarzu, nie muszą być oczywiste.

Czy te zasady segregacji są uniwersalne?

Powyższe zasady w odniesieniu do klasycznych frakcji odpadów są uniwersalne, niemniej jednak na cmentarzach mogą się zdarzać odstępstwa. Trzeba najlepiej zwracać uwagę na zasady obowiązujące na poszczególnych cmentarzach, bo może się okazać, że oprócz wyżej znanych kolorów pojemników dla odpadów segregowanych, zarządcy cmentarzy przygotują specjalnie oznaczone pojemniki na konkretny rodzaj odpadów. Jeżeli więc spotkamy na cmentarzu pojemnik opisany jako przeznaczony na znicze – niewątpliwie możemy tam wyrzucić każde znicze. Podobnie w przypadku wkładów – jeżeli zarządca opisze dany pojemnik jako przeznaczony na wkłady, nie musimy zawracać sobie głowy oceną tego, czy wkład jest wypalony, przepalony, czy może niedopalony, tylko wyrzucić tam wkład. To już zarządca cmentarza będzie zajmował się dalszą segregacją i zaliczał te odpady do danych frakcji.

Źródło: INFOR
