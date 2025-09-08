Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?

To już koniec praktyki, w której cenne bale trafiały do pieców zamiast do meblarstwa czy stolarstwa. Nowe regulacje zmieniają zasady gry: drewno o wysokiej jakości pozostanie w gospodarce, a do energetyki trafią wyłącznie odpady i surowiec niskiej wartości. Dzięki temu Polska chroni swoje lasy, wspiera rozwój przemysłu drzewnego i wzmacnia konkurencyjność gospodarki, jednocześnie nie nakładając żadnych ograniczeń na zwykłe gospodarstwa domowe.

Dzień, w którym drewno przestało być paliwem dla energetyki zawodowej

7 września 2025 r. to data, która przechodzi do historii polskiej energetyki i leśnictwa. Tego dnia weszły w życie przepisy zakazujące spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach i elektrociepłowniach. To ogromna zmiana – do tej pory wiele wartościowych bali trafiało wprost do pieców, zamiast zostać wykorzystanych w meblarstwie, stolarce czy innych gałęziach przemysłu.

Nowe regulacje obejmują tylko energetykę zawodową. Indywidualne gospodarstwa domowe, kominki i piece opalane drewnem pozostają bez zmian – drewno opałowe można spalać tak jak dotychczas. Tym samym rząd połączył ochronę środowiska i gospodarki z zachowaniem swobody dla milionów Polaków korzystających z tradycyjnych źródeł ciepła.

Dlaczego zakaz spalania pełnowartościowego drewna był konieczny?

Przez lata energetyka zawodowa była dużym odbiorcą drewna. Spalano tam nie tylko odpady, ale i materiał, który mógł posłużyć do produkcji mebli czy stolarki. Skutki tego były poważne.

Po pierwsze, branża drzewna zmagała się z brakami surowca, co windowało ceny i utrudniało rozwój przemysłu meblarskiego – jednego z największych polskich atutów eksportowych. Po drugie, rosła presja na polskie lasy. Wycinano więcej drzew, by zaspokoić potrzeby elektrowni, mimo że nie zawsze było to ekonomicznie uzasadnione.

Teraz sytuacja ulega zasadniczej zmianie. Do energetyki zawodowej trafią tylko odpady drzewne oraz drewno o cechach określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Kto zyska na nowych regulacjach dotyczących wykorzystania drewna?

1. Środowisko i polskie lasy

Największym zwycięzcą są lasy. Dzięki zmianie przepisów wyręby nie będą mogły być prowadzone wyłącznie w celu dostarczania drewna do elektrowni. Przyroda odzyska część równowagi, a zrównoważona gospodarka leśna stanie się faktem.

2. Branża drzewna i przemysł meblarski

Do przedsiębiorców trafi więcej drewna, które wcześniej było spalane. Polska branża meblarska – druga w Europie i trzecia na świecie – dostanie impuls do dalszego rozwoju. Skorzystają też stolarze, producenci papieru czy firmy przetwarzające drewno w innowacyjny sposób.

3. Rynek pracy

Więcej surowca w przemyśle drzewnym oznacza więcej produkcji i nowe miejsca pracy w zakładach stolarskich, tartakach i fabrykach mebli. To szansa na rozwój lokalnych rynków pracy w mniejszych miejscowościach.

4. Konsumenci i cała gospodarka

Większa dostępność drewna i mniejszy popyt ze strony energetyki to tańsze meble i produkty z drewna. Polska stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna na europejskim rynku, co wzmocni całą gospodarkę.

Kaskadowe wykorzystanie drewna – fundament nowych przepisów!

Nowa regulacja opiera się na zasadzie kaskadowego wykorzystania drewna:

najpierw przemysł – meblarski, stolarski, papierniczy,

– meblarski, stolarski, papierniczy, dopiero potem energetyka – i to wyłącznie z odpadów i surowców niskiej jakości.

Dzięki temu drewno przestaje być traktowane jako zwykłe paliwo, a zaczyna być cenionym surowcem, który ma służyć gospodarce w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego – szczegóły, które trzeba znać!

Nowe zasady wynikają z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Dokument ten wszedł w życie 7 września 2025 r., trzy miesiące po ogłoszeniu, i precyzyjnie definiuje, jakie drewno może być spalane w energetyce.

Definicje zawarte w rozporządzeniu

Rozporządzenie dokładnie opisuje, czym jest drewno energetyczne i jakie pojęcia należy stosować. Wskazuje, co następuje:

długość drewna - najkrótszą odległość między czołami drewna albo czołem drewna a oznaczeniem rozgraniczającym klasy jakości w sztuce drewna; drewno okrągłe - drewno pozyskane w stanie okrągłym lub zbliżonym do okrągłego, z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia drewna lub elementów korony drzewa; krzywizna jednostronna drewna - odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające jedną strzałkę wygięcia; krzywizna wielostronna drewna - odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające co najmniej dwie strzałki wygięcia na wielu płaszczyznach; manipulacja surowca drzewnego - podział ściętego drzewa na części o określonych cechach jakościowych i wymiarowych; odpady - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.3)); produkt uboczny - produkt uboczny, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; średnica dolna drewna - średnicę grubszego końca sztuki drewna; średnica górna drewna - średnicę cieńszego końca sztuki drewna; zgnilizna miękka drewna - widoczny na czole drewna okrągłego lub pobocznicy pnia drewna okrągłego rozkład komórek drewna wywołany przez grzyby, objawiający się zmianą barwy i struktury drewna o różnym nasileniu; zwęglenie - opalenie lub nadwęglenie czoła drewna okrągłego lub pobocznicy pnia drewna okrągłego w wyniku naturalnego uszkodzenia pnia drewna ogniem.

Dzięki tym definicjom nie ma wątpliwości, jakie surowce mogą trafić do spalania, a jakie muszą zostać zagospodarowane w inny sposób.

Jakie drewno może być uznane za energetyczne według nowych przepisów?

Drewno okrągłe – szczegółowe cechy

Zapis zawarty w § 2 rozporządzenia określa kiedy drewno okrągłe może być uznane za energetyczne. Otóż określa się następujące cechy drewna energetycznego:

średnica dolna drewna mniejsza niż 5 centymetrów bez kory lub 7 centymetrów w korze, bez względu na długość drewna, albo długość drewna do 2 metrów i średnica górna drewna równa lub mniejsza niż 5 centymetrów bez kory lub 7 centymetrów w korze, oraz wystąpienie co najmniej jednej z następujących wad drewna:

krzywizna jednostronna drewna wynosząca co najmniej 15 centymetrów na metr bieżący drewna, krzywizna wielostronna drewna wynosząca co najmniej 10 centymetrów na metr bieżący drewna, zgnilizna miękka drewna wynosząca łącznie co najmniej 30 % powierzchni przekroju jednego z czół drewna, zwęglenie obejmujące co najmniej 50 % powierzchni przekroju sztuki drewna.

Inne surowce dopuszczone do spalania

Poza drewnem okrągłym, zgodnie z § 3 rozporządzenia, do spalania w energetyce mogą trafiać także:

pozostałości drzewne, których ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów drewna, pozostające na powierzchni cięć, związane z procesem ścinki drzew lub krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego; odpady drzewne lub pozostałości drzewne z produkcji rolniczej; produkty uboczne powstałe z przetworzenia drewna w celach niezwiązanych z wytworzeniem drewna energetycznego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, powstające w zakładach przerobu drewna, w postaci kory, strużyn, odziomków pomanipulacyjnych, wałków połuszczarskich, trocin, wiórów, zrębków, zrzyn lub szczap lub pochodzące wyłącznie z przetworzenia tych produktów ubocznych w postaci brykietu i peletu; odpady powstałe z przetworzenia drewna lub odpady drewnopochodne - pierwotnie zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w przyrodzie; surowiec drzewny pozyskany z upraw energetycznych, w tym z zagajników o krótkiej rotacji w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321); surowiec drzewny pozyskany wskutek działań zaradczych wobec inwazyjnego gatunku obcego przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589).

Wyjątek przejściowy i wejście w życie przepisów

REKLAMA

Rozporządzenie w § 4 przewiduje wyjątek, a mianowicie: "Rozporządzenia nie stosuje się do drewna energetycznego będącego w posiadaniu wytwórców energii elektrycznej w dniu wejścia w życie rozporządzenia". Dzięki temu firmy energetyczne mogły wykorzystać zapasy, które już zgromadziły.

Zgodnie z § 5 przepisy weszły w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. A zatem – 7 września 2025 r. Rozporządzenie podpisała Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka, ogrzewającego swój dom drewnem?

Najważniejsza informacja brzmi: dla zwykłych ludzi nic się nie zmienia. Kominki, piece kaflowe i kotły opalane drewnem mogą działać jak dotąd. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie energetyki zawodowej.

To oznacza, że rodziny ogrzewające swoje domy drewnem nie muszą się obawiać żadnych zakazów czy dodatkowych kosztów. Wręcz przeciwnie – mogą pośrednio skorzystać, bo rozwój branży drzewnej przełoży się na tańsze i bardziej dostępne produkty z drewna w sklepach.

Przełom dla lasów, przemysłu i gospodarki

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 30 maja 2025 r. to historyczny krok w stronę racjonalnego gospodarowania zasobami. Dzięki niemu:

lasy zyskają większą ochronę ,

, branża drzewna otrzyma więcej surowca,

polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna,

konsumenci zyskają dostęp do tańszych wyrobów drewnianych,

energetyka zawodowa będzie mogła spalać wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości.

To koniec epoki spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach i początek ery jego mądrego wykorzystania. Polska dołącza do krajów, które potrafią łączyć ochronę środowiska z rozwojem przemysłu i nowoczesnej gospodarki.