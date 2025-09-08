REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko

Drewno dobrej jakości nie trafi już do pieca! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2025, 18:32
Adam Kuchta
Adam Kuchta
To już koniec z paleniem pełnowartościowego drewna! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko
To już koniec z paleniem pełnowartościowego drewna! Nowe przepisy wchodzą w życie i zmieniają wszystko
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Elektrownie i elektrociepłownie nie mogą już spalać pełnowartościowego drewna. Nowe przepisy to rewolucja dla energetyki, branży drzewnej i ochrony środowiska. Surowiec, który do tej pory trafiał do pieców, teraz zasili przemysł meblarski i stolarski, a do spalania będą wykorzystywane wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości. Co to oznacza?

rozwiń >

To już koniec praktyki, w której cenne bale trafiały do pieców zamiast do meblarstwa czy stolarstwa. Nowe regulacje zmieniają zasady gry: drewno o wysokiej jakości pozostanie w gospodarce, a do energetyki trafią wyłącznie odpady i surowiec niskiej wartości. Dzięki temu Polska chroni swoje lasy, wspiera rozwój przemysłu drzewnego i wzmacnia konkurencyjność gospodarki, jednocześnie nie nakładając żadnych ograniczeń na zwykłe gospodarstwa domowe.

REKLAMA

Dzień, w którym drewno przestało być paliwem dla energetyki zawodowej

REKLAMA

7 września 2025 r. to data, która przechodzi do historii polskiej energetyki i leśnictwa. Tego dnia weszły w życie przepisy zakazujące spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach i elektrociepłowniach. To ogromna zmiana – do tej pory wiele wartościowych bali trafiało wprost do pieców, zamiast zostać wykorzystanych w meblarstwie, stolarce czy innych gałęziach przemysłu.

Nowe regulacje obejmują tylko energetykę zawodową. Indywidualne gospodarstwa domowe, kominki i piece opalane drewnem pozostają bez zmian – drewno opałowe można spalać tak jak dotychczas. Tym samym rząd połączył ochronę środowiska i gospodarki z zachowaniem swobody dla milionów Polaków korzystających z tradycyjnych źródeł ciepła.

Dlaczego zakaz spalania pełnowartościowego drewna był konieczny?

Przez lata energetyka zawodowa była dużym odbiorcą drewna. Spalano tam nie tylko odpady, ale i materiał, który mógł posłużyć do produkcji mebli czy stolarki. Skutki tego były poważne.

Po pierwsze, branża drzewna zmagała się z brakami surowca, co windowało ceny i utrudniało rozwój przemysłu meblarskiego – jednego z największych polskich atutów eksportowych. Po drugie, rosła presja na polskie lasy. Wycinano więcej drzew, by zaspokoić potrzeby elektrowni, mimo że nie zawsze było to ekonomicznie uzasadnione.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Teraz sytuacja ulega zasadniczej zmianie. Do energetyki zawodowej trafią tylko odpady drzewne oraz drewno o cechach określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Kto zyska na nowych regulacjach dotyczących wykorzystania drewna?

1. Środowisko i polskie lasy

Największym zwycięzcą są lasy. Dzięki zmianie przepisów wyręby nie będą mogły być prowadzone wyłącznie w celu dostarczania drewna do elektrowni. Przyroda odzyska część równowagi, a zrównoważona gospodarka leśna stanie się faktem.

2. Branża drzewna i przemysł meblarski

Do przedsiębiorców trafi więcej drewna, które wcześniej było spalane. Polska branża meblarska – druga w Europie i trzecia na świecie – dostanie impuls do dalszego rozwoju. Skorzystają też stolarze, producenci papieru czy firmy przetwarzające drewno w innowacyjny sposób.

3. Rynek pracy

Więcej surowca w przemyśle drzewnym oznacza więcej produkcji i nowe miejsca pracy w zakładach stolarskich, tartakach i fabrykach mebli. To szansa na rozwój lokalnych rynków pracy w mniejszych miejscowościach.

4. Konsumenci i cała gospodarka

Większa dostępność drewna i mniejszy popyt ze strony energetyki to tańsze meble i produkty z drewna. Polska stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna na europejskim rynku, co wzmocni całą gospodarkę.

Kaskadowe wykorzystanie drewna – fundament nowych przepisów!

Nowa regulacja opiera się na zasadzie kaskadowego wykorzystania drewna:

  • najpierw przemysł – meblarski, stolarski, papierniczy,
  • dopiero potem energetyka – i to wyłącznie z odpadów i surowców niskiej jakości.

Dzięki temu drewno przestaje być traktowane jako zwykłe paliwo, a zaczyna być cenionym surowcem, który ma służyć gospodarce w możliwie najbardziej efektywny sposób.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego – szczegóły, które trzeba znać!

Nowe zasady wynikają z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Dokument ten wszedł w życie 7 września 2025 r., trzy miesiące po ogłoszeniu, i precyzyjnie definiuje, jakie drewno może być spalane w energetyce.

Definicje zawarte w rozporządzeniu

Rozporządzenie dokładnie opisuje, czym jest drewno energetyczne i jakie pojęcia należy stosować. Wskazuje, co następuje:

  1. długość drewna - najkrótszą odległość między czołami drewna albo czołem drewna a oznaczeniem rozgraniczającym klasy jakości w sztuce drewna;
  2. drewno okrągłe - drewno pozyskane w stanie okrągłym lub zbliżonym do okrągłego, z zachowaniem kształtu pobocznicy pnia drewna lub elementów korony drzewa;
  3. krzywizna jednostronna drewna - odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające jedną strzałkę wygięcia;
  4. krzywizna wielostronna drewna - odchylenie osi podłużnej pnia drewna od linii prostej posiadające co najmniej dwie strzałki wygięcia na wielu płaszczyznach;
  5. manipulacja surowca drzewnego - podział ściętego drzewa na części o określonych cechach jakościowych i wymiarowych;
  6. odpady - odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.3));
  7. produkt uboczny - produkt uboczny, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  8. średnica dolna drewna - średnicę grubszego końca sztuki drewna;
  9. średnica górna drewna - średnicę cieńszego końca sztuki drewna;
  10. zgnilizna miękka drewna - widoczny na czole drewna okrągłego lub pobocznicy pnia drewna okrągłego rozkład komórek drewna wywołany przez grzyby, objawiający się zmianą barwy i struktury drewna o różnym nasileniu;
  11. zwęglenie - opalenie lub nadwęglenie czoła drewna okrągłego lub pobocznicy pnia drewna okrągłego w wyniku naturalnego uszkodzenia pnia drewna ogniem.

Dzięki tym definicjom nie ma wątpliwości, jakie surowce mogą trafić do spalania, a jakie muszą zostać zagospodarowane w inny sposób.

Jakie drewno może być uznane za energetyczne według nowych przepisów?

Drewno okrągłe – szczegółowe cechy

Zapis zawarty w § 2 rozporządzenia określa kiedy drewno okrągłe może być uznane za energetyczne. Otóż określa się następujące cechy drewna energetycznego:

  1. średnica dolna drewna mniejsza niż 5 centymetrów bez kory lub 7 centymetrów w korze, bez względu na długość drewna, albo długość drewna do 2 metrów i średnica górna drewna równa lub mniejsza niż 5 centymetrów bez kory lub 7 centymetrów w korze, oraz
  2. wystąpienie co najmniej jednej z następujących wad drewna:
  1. krzywizna jednostronna drewna wynosząca co najmniej 15 centymetrów na metr bieżący drewna,
  2. krzywizna wielostronna drewna wynosząca co najmniej 10 centymetrów na metr bieżący drewna,
  3. zgnilizna miękka drewna wynosząca łącznie co najmniej 30 % powierzchni przekroju jednego z czół drewna,
  4. zwęglenie obejmujące co najmniej 50 % powierzchni przekroju sztuki drewna.

Inne surowce dopuszczone do spalania

Poza drewnem okrągłym, zgodnie z § 3 rozporządzenia, do spalania w energetyce mogą trafiać także:

  1. pozostałości drzewne, których ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów drewna, pozostające na powierzchni cięć, związane z procesem ścinki drzew lub krzewów oraz manipulacji surowca drzewnego;
  2. odpady drzewne lub pozostałości drzewne z produkcji rolniczej;
  3. produkty uboczne powstałe z przetworzenia drewna w celach niezwiązanych z wytworzeniem drewna energetycznego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, powstające w zakładach przerobu drewna, w postaci kory, strużyn, odziomków pomanipulacyjnych, wałków połuszczarskich, trocin, wiórów, zrębków, zrzyn lub szczap lub pochodzące wyłącznie z przetworzenia tych produktów ubocznych w postaci brykietu i peletu;
  4. odpady powstałe z przetworzenia drewna lub odpady drewnopochodne - pierwotnie zanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w przyrodzie;
  5. surowiec drzewny pozyskany z upraw energetycznych, w tym z zagajników o krótkiej rotacji w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321);
  6. surowiec drzewny pozyskany wskutek działań zaradczych wobec inwazyjnego gatunku obcego przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589).

Wyjątek przejściowy i wejście w życie przepisów

REKLAMA

Rozporządzenie w § 4 przewiduje wyjątek, a mianowicie: "Rozporządzenia nie stosuje się do drewna energetycznego będącego w posiadaniu wytwórców energii elektrycznej w dniu wejścia w życie rozporządzenia". Dzięki temu firmy energetyczne mogły wykorzystać zapasy, które już zgromadziły.

Zgodnie z § 5 przepisy weszły w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. A zatem – 7 września 2025 r. Rozporządzenie podpisała Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka, ogrzewającego swój dom drewnem?

Najważniejsza informacja brzmi: dla zwykłych ludzi nic się nie zmienia. Kominki, piece kaflowe i kotły opalane drewnem mogą działać jak dotąd. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie energetyki zawodowej.

To oznacza, że rodziny ogrzewające swoje domy drewnem nie muszą się obawiać żadnych zakazów czy dodatkowych kosztów. Wręcz przeciwnie – mogą pośrednio skorzystać, bo rozwój branży drzewnej przełoży się na tańsze i bardziej dostępne produkty z drewna w sklepach.

Przełom dla lasów, przemysłu i gospodarki

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 30 maja 2025 r. to historyczny krok w stronę racjonalnego gospodarowania zasobami. Dzięki niemu:

  • lasy zyskają większą ochronę,
  • branża drzewna otrzyma więcej surowca,
  • polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna,
  • konsumenci zyskają dostęp do tańszych wyrobów drewnianych,
  • energetyka zawodowa będzie mogła spalać wyłącznie odpady i drewno niskiej jakości.

To koniec epoki spalania pełnowartościowego drewna w elektrowniach i początek ery jego mądrego wykorzystania. Polska dołącza do krajów, które potrafią łączyć ochronę środowiska z rozwojem przemysłu i nowoczesnej gospodarki.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 746

Zobacz również:
Powiązane
KSeF: Jak wystawisz e-faktury bez stabilnego Internetu? To może być problem
KSeF: Jak wystawisz e-faktury bez stabilnego Internetu? To może być problem
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Nowy podatek uderzy w ceny żywności i chemii? Firmy proszą prezydenta Nawrockiego o weto
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
08 wrz 2025

Jeszcze do 29 września 2025 roku można złożyć wniosek o refundację już uiszczonych składek ubezpieczenia zwierząt od szeregu chorób. Ich lista jest długa i została poszerzona. Kto dostanie pieniądze i jakie warunki musi spełnić?
Urlop okolicznościowy na ślub brata. Jak skorzystać z wolnego, gdy ślub odbywa się w piątek? Nie każdy wie, co wynika z przepisów
08 wrz 2025

Choć przez wiele lat dniem zwyczajowo zarezerwowanym na śluby i wesela były soboty, to jednak od pewnego czasu równie popularnym terminem jest piątek. To jednak rodzi trudności na gruncie prawa pracy. Czy można skorzystać z wolnego na piątkowy ślub brata?
500 zł z ZUS co miesiąc dla rodzica jeżeli opiekuje się swoim małym dzieckiem w domu. Jak uzyskać?
08 wrz 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że świadczenie "Aktywnie w domu" to wsparcie finansowe wypłacane przez ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie. Kwota ta jest taka sama, niezależnie od tego, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom oraz opiekunom faktycznym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w domu. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek.
Najemcy płacą, choć nie muszą. Wszystko przez te zapisy w umowach. O co chodzi? O niedozwolone przerzucanie kosztów podatku
08 wrz 2025

Wynajmujesz nieruchomość od jednostki samorządowej? Lepiej przeanalizuj zapisy umowy. Możliwe, że płacisz podatek, choć wcale nie musisz. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt nie zwraca na to uwagi, a wynajmujący chcą uniknąć dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę. Nadchodzi prawdziwe trzęsienie ziemi
08 wrz 2025

Bez urlopu, bez zwolnienia lekarskiego… tak się pracuje na śmieciówkach uchodzących za jedną z największych patologii na polskim rynku pracy. Rząd wreszcie zamierza z tym skończyć i szykuje prawdziwą rewolucję. Zawarte niezgodnie z prawem mowy cywilnoprawne będą automatycznie przekształcane w etaty. Co więcej inspekcja pracy zyska możliwość przeprowadzania zdalnych kontroli. Kary dla firm mają być dwukrotnie wyższe. Radykalne zmiany zostaną wprowadzone w przyszłym roku.
Rząd odpowiada na wysokie ceny energii! Nie boi się weta prezydenta Nawrockiego
05 wrz 2025

Rząd w najbliższy wtorek zajmie się ustawą, która ma zagwarantować utrzymanie cen energii na dotychczasowym poziomie – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że od stycznia 2026 r. możliwe będzie odejście od mrożenia cen energii.
Prawo jazdy kat. B od 17 roku życia, za jazdę po zatrzymaniu prawka – ponowny egzamin i obowiązkowe kaski dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Rząd zmienia przepisy prawa o ruchu drogowym
08 wrz 2025

Większa mobilność osób młodych, czyli prawo jazdy kat. B od 17 roku życia, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku prowadzenia samochodu po zatrzymaniu prawa jazdy oraz obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 roku życia, poruszających się rowerem lub hulajnogą elektryczną. To najważniejsze założenia nowego projektu ustawy o zmianie prawa o ruchu drogowym autorstwa rządu.
Sąd w Warszawie pyta TSUE o WIBOR. Czy bank jasno informował konsumentów o ryzyku i zasadach ustalania zmiennego oprocentowania kredytu? Komentarz radcy prawnego
04 wrz 2025

W dniu 30 czerwca 2025 roku, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał postanowienie w sprawie II C 1440/24, w którym sformułował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące wskaźnika WIBOR. Uzasadnienie tego postanowienia komentuje dla infor.pl Beata Strzyżowska, radca prawny, której Kancelaria reprezentuje kredytobiorców w tej sprawie.

REKLAMA

Młodsi i bardziej zadłużeni – multidłużnicy w Polsce
04 wrz 2025

Profil polskiego multidłużnika wyraźnie się zmienia. Coraz większą część tej grupy stanowią młodsi konsumenci, a udział kobiet systematycznie maleje. W ciągu trzech lat udział osób w wieku 18–25 lat wzrósł sześciokrotnie, a w grupie 26–35 lat o ponad 7 pkt proc. Mężczyźni nie tylko stanowią większość, lecz także odpowiadają za coraz większą część zadłużenia. Szczegóły analizy poniżej.
Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?
04 wrz 2025

Wszyscy wiemy, że przyznawanie świadczenie wspierającego obciąża przewlekłość. Okres oczekiwanie na przyznanie punktów w ramach poziomu potrzeby wsparcia wynosi w skrajnych przypadkach rok. Na punkty czekają osoby niepełnosprawne w tak poważnych stanach (i sędziwym wieku), że część z nich umiera. Ostrzegano przed takimi sytuacjami jeszcze przed wprowadzeniem świadczenia wspierającego. Niestety te obawy się spełniły. W efekcie rodziny osób zmarłych idą do sądu bo świadczenie wspierające ... przepada. Przykład takiej sytuacji poniżej.

REKLAMA