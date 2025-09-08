REKLAMA

Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć

Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć

08 września 2025, 16:23
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Ubezpieczyłeś zwierzęta? Możesz domagać się refundacji 70 proc. opłaconej składki! Ze złożeniem wniosku trzeba się pospieszyć
Jeszcze do 29 września 2025 roku można złożyć wniosek o refundację już uiszczonych składek ubezpieczenia zwierząt od szeregu chorób. Ich lista jest długa i została poszerzona. Kto dostanie pieniądze i jakie warunki musi spełnić?

Można ubiegać się refundację składki ubezpieczeniowej

W okresie od 27 sierpnia do 29 września 2025 r. można składać wnioski o dofinansowanie składki na ubezpieczenie posiadanych zwierząt od ryzyka wystąpienia określonych w przepisach chorób zakaźnych. Jest to możliwe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR). Dofinansowanie ma postać refundacji. Choć program nie jest nowością i stanowi kontynuację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, to jednak wprowadzono w nim zmiany – obejmuje bowiem nowe gatunki zwierząt gospodarskich oraz rodzaje chorób, od których można ubezpieczyć zwierzęta.
Warunki wsparcia wynikają z przepisów rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach narzędzi zarzadzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który m.in.:
1. jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierząt gatunków: świnia, bydło domowe, owca domowa, koza domowa lub koń domowy lub produkcji drobiu;
2. zawarł w ramach prowadzonej działalności rolniczej umowę ubezpieczenia zwierząt gatunków: świnia, bydło domowe, owca domowa, koza domowa lub koń domowy lub drobiu od ryzyka wystąpienia u tych zwierząt co najmniej jednej z chorób wskazanych na liście.

Zobacz również:

Warunki uzyskania refundacji ubezpieczenia

Lista chorób jest obszerna i obejmuje: pryszczycę, klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, wysoce zjadliwą grypę ptaków, afrykański pomór koni, księgosusz, pomór małych przeżuwaczy, chorobę pęcherzykową świń, chorobę niebieskiego języka, ospę owiec lub ospę kóz, gorączkę doliny Rift, chorobę guzowatej skóry bydła, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wenezuelskie wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni, chorobę krwotoczną zwierzyny płowej, zarazę płucną bydła, rzekomy pomór drobiu, gruźlicę bydła, brucelozę bydła (B. abortus), brucelozę owiec i kóz (B. melitensis), wąglika, wściekliznę, bąblowicę, przenośne gąbczaste encefalopatie, kampylobakteriozę, listeriozę, salmonellozę odzwierzęcą, włośnicę, szczep E. coli wytwarzający werotoksynę, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła, wirusową biegunkę bydła, chorobę mętwikową bydła, zarazę rzęsistkową bydła, enzootyczną białaczkę bydła, gorączkę Q, paratuberkulozę.
Wymogiem jest objęcie umową ubezpieczenia co najmniej:
- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub gęsi lub kaczek rzeźnych, lub perlic rzeźnych, lub indyków rzeźnych, lub drobiu nieśnego, lub
- 4 sztuki bydła domowego, lub owiec domowych, lub kóz domowych, lub koni domowych, lub
- 14 sztuk świń.

Zobacz również:

Wniosek trzeba złożyć do 29 września 2025 roku

Aby otrzymać wsparcie, składka z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy musi być zapłacona, co oznacza, że należy najpierw samodzielnie wyłożyć środki finansowe. Jeżeli zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach, muszą być już zapłacone wszystkie raty wynikające z tej umowy z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie osobom, które nie mają przyznanych na podstawie odrębnych przepisów dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt gatunków: świnia, bydło domowe, owca domowa, koza domowa lub koń domowy lub drobiu, wynikających z umowy ubezpieczenia;
Co istotne, wniosek o przyznanie pomocy może zostać złożony w odniesieniu do kilku umów ubezpieczenia. Można złożyć do wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji pod adresem www.gov.pl/web/arimr, w terminie do 29 września 2025 roku. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
