REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Osoby po 60. roku życia dostaną 6 tys. zł od ZUS! Kto i kiedy dostanie dofinansowanie do prądu i ogrzewania?

Osoby po 60. roku życia dostaną 6 tys. zł od ZUS! Kto i kiedy dostanie dofinansowanie do prądu i ogrzewania?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 17:39
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
6 tys. zł dopłaty dla osób po 60. roku życia od ZUS!
6 tys. zł dopłaty dla osób po 60. roku życia od ZUS!
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd planuje dopłatę dla wielu Polaków po 60. roku życia. To wsparcie finansowe ma pomóc seniorom poradzić sobie z rosnącymi rachunkami za prąd i ogrzewanie. W ramach planowanej dopłaty niektórzy mogą liczyć na nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia. Kto i ile otrzyma? Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Sprawdzamy, co już wiadomo.

Dla kogo dodatkowe 6 tys. zł dodatku do prądu i ogrzewania?

Wsparcie finansowe, które trafi na konta seniorów, to inicjatywa rządu Donalda Tuska. Ma być ono kolejnym elementem wsparcia dla seniorów i osób o niższych dochodach. Nowy bon energetyczny ma na celu odciążenie ich budżetów w związku z rosnącymi kosztami utrzymania. Świadczenie będzie skierowane do osób w wieku emerytalnym, które spełniają określone kryteria dochodowe. Wypłaty dotyczą tych, którzy:

REKLAMA

REKLAMA

  • nie przekraczają miesięcznego dochodu w wysokości 2525 zł brutto na osobę.
  • ukończyli: kobiety od 60. rok życia oraz mężczyźni od 65. roku życia. 
  • zamieszkują w budynkach ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych, tj. węgiel czy olej opałowy.

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Ile wyniosą wypłaty na konta seniorów?

Wsparcie finansowe będzie wypłacane w formie przelewów przez 5 lat - 300 zł kwartalnie, rocznie 1200 zł, łącznie nawet 6000 zł dodatkowego wsparcia.

Kiedy pieniądze pojawią się na kontach seniorów?

Choć pierwotnie zakładano, że wypłaty rozpoczną się już w 2025 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostatecznie poinformowało, że nowy nabór nie ruszy wcześniej niż w 2027 roku. W 2025 roku dodatkowe przelewy mogą jeszcze trafić do tych seniorów, których wnioski z poprzednich edycji programu (2024) nie zostały wcześniej rozliczone.

REKLAMA

W większości przypadków przelewy pojawią się na kontach raz na kwartał, w wysokości około 300 zł. Za ich realizację odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy trzeba składać wniosek?

Tak, ale wnioski będą przyjmowane dopiero od momentu ogłoszenia oficjalnego startu kolejnej edycji planowanej na 2027 rok.

Jaki jest cel tego wsparcia?

Celem przelewów jest ochrona najuboższych seniorów przed skutkami rosnących kosztów energii. Rząd chce zapobiec sytuacjom, w których osoby starsze zostaną odcięte od dostaw prądu lub ciepła z powodu problemów z opłaceniem rachunków. Świadczenie ma stanowić wsparcie w codziennych wydatkach związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem.

Powiązane
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 i 70 roku życia w 2025 roku?
Dodatek do emerytury po 65. i 70. roku życia. Komu przysługuje dodatek do emerytury po 65 i 70 roku życia w 2025 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w trakcie roku 2025 - jak liczyć? Od kiedy? Ile godzin? Do kiedy trzeba wykorzystać? Jaki ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
30 wrz 2025

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W 2025 roku przepisy nie zmieniają się – nadal obowiązuje 10 dni roboczych w skali roku kalendarzowego. Nie każdy jednak wie, od kiedy dokładnie można z niego skorzystać jeśli orzeczenie zostało wydane w trakcie roku, ile godzin obejmuje w przypadku pracy na część etatu i do kiedy trzeba go wykorzystać. Wyjaśniamy.
Zakup używanego auta – 5 zasad, które uchronią Cię przed stratą pieniędzy
30 wrz 2025

Zakup samochodu używanego to dla wielu kierowców najprostszy sposób na własne auto, tańszy i szybszy niż czekanie na nowy model z salonu. Jednocześnie to rynek pełen pułapek: cofnięte liczniki, auta powypadkowe czy ukryte długi sprzedającego mogą zamienić marzenie w kosztowny koszmar. Jak nie wpaść w tę pułapkę? Oto pięć sprawdzonych zasad, które pomogą odróżnić okazję od ryzykownego zakupu.
Na koniec roku małe i średnie firmy oceniają swoją sytuację najlepiej od czterech lat. Jednak niewiele jest skłonnych ryzykować z inwestycjami
30 wrz 2025

Koniec roku przynosi poprawę nastrojów w małych i średnich firmach. Najlepiej swoją sytuację oceniają mikrofirmy - najlepiej od czterech lat. Jednak ten optymizm nie przekłada się na chęć ryzykowania z inwestycjami.
System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Już 1 października 2025 r. w całej Polsce zacznie działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.

REKLAMA

System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
30 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
30 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.
Debata: Motywacja i pozytywne myślenie
30 wrz 2025

Po co nam kolejna debata na temat motywacji i pozytywnego myślenia? Żeby teorię zastąpić wreszcie procedurą! Debatę poprowadzi Paweł Dudziak.

REKLAMA

Czy zmniejszy się liczba miesięcznych sprawozdań budżetowych?
30 wrz 2025

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) dostrzegła konieczność zmniejszenia liczby miesięcznych sprawozdań budżetowych (Rb) składanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych.

Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z gigantyczną kwotą na czele
30 wrz 2025

Polacy pobili rekord! W rozliczeniach PIT za 2024 rok aż 16,3 mln podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego prawie 2,3 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku. Największym beneficjentem po raz kolejny została Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

REKLAMA