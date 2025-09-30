REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Lekki stopień niepełnosprawności. Zasiłek z MPOS - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności - jak złożyć?

Lekki stopień niepełnosprawności. Zasiłek z MPOS - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności - jak złożyć?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 września 2025, 14:35
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]. Zasiłek z MOPS
Lekki stopień niepełnosprawności - przywileje 2025 [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza niewielkie ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu oraz pracy zawodowej. Choć osoby z takim orzeczeniem nie potrzebują stałej pomocy innych, mają prawo do ulg, zniżek i wsparcia. Sprawdź, co to znaczy lekki stopień niepełnosprawności, na jakie choroby można go uzyskać i jakie przywileje przysługują w 2025 roku.

rozwiń >

Co to jest lekki stopień niepełnosprawności?

Lekki stopień niepełnosprawności przyznawany jest osobom, u których występują niewielkie ograniczenia w zakresie zdolności do wykonywania pracy lub pełnienia ról społecznych. Zazwyczaj osoby te są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień, choć mogą wymagać okresowego wsparcia technicznego, np. w postaci sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych czy okularów.

REKLAMA

REKLAMA

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Z reguły osoby te mogą wykonywać obowiązki zawodowe w pełnym wymiarze, choć ich prawa pracownicze są dodatkowo chronione.

Lekki stopień niepełnosprawności – na co można dostać? [CHOROBY]

Najczęstsze schorzenia, które mogą być podstawą do uzyskania orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, to:

  • Przewlekłe choroby układu krążenia – nadciśnienie, początkowe stadia niewydolności serca.
  • Cukrzyca – szczególnie przy trudnościach z kontrolą poziomu cukru, bez powikłań.
  • Choroby narządu ruchu – np. zwyrodnienia stawów, amputacje palców, ograniczona ruchomość kończyn.
  • Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane (w początkowej fazie), padaczka, neuropatie.
  • Wady wzroku i słuchu – znaczące pogorszenie słuchu lub widzenia utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  • Zaburzenia psychiczne – łagodna depresja, zaburzenia lękowe, fobie utrudniające funkcjonowanie zawodowe i społeczne.

Lekki stopień niepełnosprawności 2025 [LISTA]

Lekki stopień niepełnosprawności może być przyznawany dzieciom, osobom w wieku produkcyjnym, jak również seniorom. Orzeczenie wydawane jest po złożeniu wniosku i odbyciu komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniżej lista przywilejów jakie przysługują w 2025 roku

REKLAMA

1. Lekki stopień niepełnosprawności przywileje w pracy

Osoby zatrudnione z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności korzystają z ustawowych przywilejów w miejscu pracy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 15 minut dziennie dodatkowej przerwy w pracy –  na odpoczynek lub gimnastykę, wliczana do czasu pracy.
  • maksymalnie 8 godzin dziennie czasu pracy i 40 godzin tygodniowo. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (wyjątki dotyczą pilnowania mienia lub gdy pracownik sam wystąpi z wnioskiem i ma zgodę lekarza).
  • Pracodawca musi uwzględnić zgłoszone przez pracownika potrzeby, jeśli są uzasadnione.

2. Lekki stopień niepełnosprawności, a ulga rehabilitacyjna i preferencje podatkowe

Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mają prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli:

  • ponoszą wydatki na rehabilitację lub poprawę codziennego funkcjonowania,
  • utrzymują osobę z niepełnosprawnością.

W ramach ulgi można odliczyć m.in. koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw czy usług medycznych. Limit dochodów dla osoby niepełnosprawnej na utrzymaniu wynosi w 2025 roku 21 371,52 zł.

3. Zniżki i dofinansowania PFRON dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

W 2025 roku przysługują m.in.:

  • Zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego – wózki, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny (po spełnieniu kryteriów dochodowych).
  • Ulga paszportowa – 50% zniżki, koszt paszportu 70 zł zamiast 140 zł.
    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 25% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie dostosowania budynków do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Wnioski składa się zgodnie z procedurami PFRON.

4. Wsparcie dla przedsiębiorców i pracodawców

  • 575 zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzenia na pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • Refundacja składek ZUS – 30% składek emerytalnych i rentowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, pod warunkiem terminowego opłacania składek.

Ważne: dofinansowanie nie przysługuje na pracowników będących emerytami lub u pracodawców, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością.

5. Ulgi w komunikacji publicznej - lekki stopień niepełnosprawności

Zakres ulg zależy od uchwał lokalnych władz. W wielu miastach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z tańszych lub bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (np. Warszawa – bezpłatne przejazdy dla osób poniżej 26. roku życia z orzeczeniem).

6. Lekki stopień niepełnosprawności - zasiłek

W 2025 roku można się ubiegać o zasiłek okresowy. Przysługuje on osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1010 zł dla osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie. 

7. Lekki stopień niepełnosprawności - wsparcie w edukacji

  • Stypendia dla osób niepełnosprawnych – na poziomie szkolnym i akademickim.
  • Dostosowanie egzaminów – wydłużony czas, zmieniona forma (np. audio), sprzęt wspomagający.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1.Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego Zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

  • dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),
  • zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni),
  • ewentualnie opinia psychologa.
  • możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Termin komisji - zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy – jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.
4. Komisja w terminie do 14 dni wydaje decyzję. Orzeczenie może być na czas określony lub stałe. Po otrzymaniu można wystąpić o legitymację i przywileje.

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jakie choroby? Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2025 [LISTA]. Jakie choroby? Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Dofinansowanie z PFRON: Masz orzeczenie o niepełnosprawności i czekasz na zwrot pieniędzy w ramach dofinansowania PFRON za pieluchy, sprzęt rehabilitacyjny lub remont? Teraz nie dostaniesz ani złotówki!
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w trakcie roku 2025 - jak liczyć? Od kiedy? Ile godzin? Do kiedy trzeba wykorzystać? Jaki ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
30 wrz 2025

Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W 2025 roku przepisy nie zmieniają się – nadal obowiązuje 10 dni roboczych w skali roku kalendarzowego. Nie każdy jednak wie, od kiedy dokładnie można z niego skorzystać jeśli orzeczenie zostało wydane w trakcie roku, ile godzin obejmuje w przypadku pracy na część etatu i do kiedy trzeba go wykorzystać. Wyjaśniamy.
Zakup używanego auta – 5 zasad, które uchronią Cię przed stratą pieniędzy
30 wrz 2025

Zakup samochodu używanego to dla wielu kierowców najprostszy sposób na własne auto, tańszy i szybszy niż czekanie na nowy model z salonu. Jednocześnie to rynek pełen pułapek: cofnięte liczniki, auta powypadkowe czy ukryte długi sprzedającego mogą zamienić marzenie w kosztowny koszmar. Jak nie wpaść w tę pułapkę? Oto pięć sprawdzonych zasad, które pomogą odróżnić okazję od ryzykownego zakupu.
Na koniec roku małe i średnie firmy oceniają swoją sytuację najlepiej od czterech lat. Jednak niewiele jest skłonnych ryzykować z inwestycjami
30 wrz 2025

Koniec roku przynosi poprawę nastrojów w małych i średnich firmach. Najlepiej swoją sytuację oceniają mikrofirmy - najlepiej od czterech lat. Jednak ten optymizm nie przekłada się na chęć ryzykowania z inwestycjami.
System kaucyjny w Polsce rusza 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Już 1 października 2025 r. w całej Polsce zacznie działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.

REKLAMA

System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Za mało pielęgniarek w szkołach. Szykują się zmiany w opiece zdrowotnej nad uczniami
30 wrz 2025

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę pielęgniarek szkolnych. Nowelizacja zakłada, iż opiekę zdrowotną nad uczniami będą mogli sprawować również opiekunowie medyczni oraz położne.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
30 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.
Debata: Motywacja i pozytywne myślenie
30 wrz 2025

Po co nam kolejna debata na temat motywacji i pozytywnego myślenia? Żeby teorię zastąpić wreszcie procedurą! Debatę poprowadzi Paweł Dudziak.

REKLAMA

Czy zmniejszy się liczba miesięcznych sprawozdań budżetowych?
30 wrz 2025

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) dostrzegła konieczność zmniejszenia liczby miesięcznych sprawozdań budżetowych (Rb) składanych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych.

Prawie 2,3 miliarda złotych od podatników! Rekordowe wsparcie z 1,5 proc. podatku w 2025 roku, Fundacja „Zdążyć z Pomocą” z gigantyczną kwotą na czele
30 wrz 2025

Polacy pobili rekord! W rozliczeniach PIT za 2024 rok aż 16,3 mln podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego prawie 2,3 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku. Największym beneficjentem po raz kolejny została Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

REKLAMA