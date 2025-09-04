Emerytura wyższa o 41%! Decyzja należy do seniora. Oto, co trzeba zrobić
Czy wiesz, że możesz zwiększyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie – i to bez żadnych dodatkowych składek ani wniosków? Wystarczy jedna decyzja. ZUS ujawnia dokładne wyliczenia. Zobacz, ile możesz zyskać, jeśli zdecydujesz się popracować nieco dłużej.
- Wyższa emerytura za każdy dodatkowy rok pracy
- Rząd nie zmusza, ale zachęca - opłaca się pracować dłużej
- Można też dorabiać na emeryturze – bez limitów
- Coraz więcej seniorów pracuje mimo emerytury
Wyższa emerytura za każdy dodatkowy rok pracy
ZUS przygotował konkretną symulację na przykładzie dwóch osób:
- mężczyzny urodzonego w styczniu 1960 roku
- kobiety urodzonej w styczniu 1965 roku
Oboje osiągają wiek emerytalny w styczniu 2025 roku. Jeśli zdecydują się kontynuować pracę zawodową (przy założeniu, że wcześniej odprowadzali składki od przeciętnego wynagrodzenia), ich emerytury mogą wzrosnąć:
- o 12% – jeśli poczekają z emeryturą do stycznia 2026
- o 26% – jeśli poczekają do stycznia 2027
- aż o 41% – jeśli zdecydują się odejść z pracy dopiero w styczniu 2028
To oznacza realny wzrost miesięcznego świadczenia – bez dodatkowych kosztów, bez zmian w przepisach. Decyzja należy tylko do seniora.
Rząd nie zmusza, ale zachęca - opłaca się pracować dłużej
Choć rząd na razie nie planuje podnosić wieku emerytalnego, to jasno stawia na zachęty do dłuższej aktywności zawodowej. Statystyki pokazują, że aż 70% Polaków przechodzi na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tymczasem każda dodatkowa składka i miesiąc pracy podnoszą późniejsze świadczenia.
Można też dorabiać na emeryturze – bez limitów
W Polsce nie trzeba wybierać - albo emerytura, albo praca. Przepisy pozwalają połączyć jedno z drugim. Warunek? Trzeba zakończyć dotychczasową umowę o pracę (nawet tylko na jeden dzień), by móc pobierać emeryturę i dorabiać bez żadnych limitów. Dodatkowo, raz w roku można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek.
Jednak ZUS pokazuje liczby:
- Odroczenie pracy o 1 rok = 12% wyższa emerytura,
- Dorabianie po przejściu na emeryturę - na pełny etat i ze składkami, emerytura może wzrosnąć od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. Jeśli złożysz wniosek o przeliczenie emerytury - ZUS uwzględni nowe składki.
Przykład:
Osoba dorabiająca 2 000 zł brutto miesięcznie przez rok może zwiększyć swoją emeryturę o 30–60 zł brutto miesięcznie po przeliczeniu (zależnie od wielu czynników, m.in. wieku i średniego dalszego trwania życia).
ZUS podkreśla, że cierpliwość popłaca. Przejście na emeryturę o rok dłużej, jest korzystniejsze finansowo niż przeliczanie emerytury co roku.
Coraz więcej seniorów pracuje mimo emerytury
Na koniec 2015 roku w Polsce było 575,4 tys. pracujących emerytów. Na koniec 2024 roku – już 872,6 tys. To oznacza ponad 51% wzrost w ciągu kilku lat. Seniorzy coraz częściej wybierają model „emerytura + praca”.
Eksperci przypominają, że decyzja o dłuższej pracy powinna być dopasowana indywidualnie.
