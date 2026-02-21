REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? ZUS odpowiedział

O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? ZUS odpowiedział

21 lutego 2026, 17:38
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, emerytura, emerytury, pieniądze, gotówka
Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? ZUS odpowiedział
ShutterStock

Liczba seniorów w Polsce, którzy pobierają świadczenia emerytalne niższe od minimalnej emerytury, stale rośnie. Głównym powodem tych niskich wypłat jest zbyt krótki okres opłacania składek emerytalnych. Im dłużej pracujemy i odprowadzamy składki, tym wyższe będzie nasze przyszłe świadczenie. O ile wzrośnie emerytura, jeśli decyzja o przejściu na nią zostanie odłożona o rok? Oto odpowiedź ZUS.

Ile można zyskać, przechodząc na emeryturę rok później? O ile wyższą emeryturę można otrzymać, pracując rok dłużej? Oto odpowiedź ZUS

Podejście do emerytury w Polsce jest kwestią indywidualną. Kobiety mają prawo do emerytury od 60. roku życia, a mężczyźni od 65. roku życia, jednak skorzystanie z tego prawa nie jest obowiązkowe. Zgodnie z informacjami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odroczenie momentu przejścia na emeryturę o jeden rok może zwiększyć jej wysokość nawet o 8-12 proc.

Co wpływa na ostateczną wysokość emerytury?

Na ostateczną kwotę emerytury wpływają głównie dwa czynniki:

  • Zgromadzone składki: Im dłużej pracujesz, tym więcej składek emerytalnych wpływa na Twoje konto w ZUS. Dodatkowo, te środki są corocznie waloryzowane, co również zwiększa ich wartość.
  • Średnie dalsze trwanie życia: Wysokość emerytury jest obliczana poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału przez statystyczną średnią długość dalszego życia (podawaną w miesiącach). Pracując rok dłużej, zmniejszasz liczbę miesięcy, przez które świadczenie będzie wypłacane, co automatycznie przekłada się na wyższą miesięczną kwotę.

Pamiętaj, że ostateczna wysokość świadczenia jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników, takich jak staż pracy, wysokość zarobków i waloryzacje. Warto mieć na uwadze, że odkładając decyzję o przejściu na emeryturę nawet o kilka lat, można znacząco podwyższyć swoje przyszłe świadczenie.

Emerytury poniżej minimalnej to rosnący problem

Z marcowego raportu ZUS "Struktura wysokości emerytur i rent" wynika, że w Polsce rośnie liczba osób pobierających tzw. "groszowe emerytury", czyli świadczenia niższe od minimalnej emerytury. W marcu 2025 roku dotyczyło to 437,9 tys. osób, co stanowi wzrost o 8,4 proc. w porównaniu do marca 2024 roku. Niskie emerytury otrzymują osoby, których staż ubezpieczeniowy (okres składkowy i nieskładkowy) jest krótszy niż wymagane 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, a zgromadzone składki są niewystarczające do uzyskania minimalnego świadczenia. ZUS wskazuje, że 27,7 tys. osób otrzymuje emeryturę do 500 zł, a 7,9 tys. - do 100 zł miesięcznie.

Rosnąca liczba wysokich emerytur w Polsce

Dane ZUS pokazują także pozytywny trend – w Polsce przybywa seniorów z wysokimi świadczeniami. W marcu 2025 roku liczba osób pobierających emerytury powyżej 7000 zł wzrosła o 31,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosła 622,7 tys. osób. W tej grupie 134,1 tys. seniorów otrzymywało ponad 10 000 zł, a 7 tys. – ponad 15 000 zł. Średnia emerytura w marcu 2025 roku wynosiła 3421 zł dla kobiet i 4978 zł dla mężczyzn.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
