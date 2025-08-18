Pewnie o tym nie wiesz, ale możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z kredytu w 2025 roku! Czym jest sankcja kredytu darmowego? Ile kosztuje? Jak działa?

Mało kto o tym wie, że można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych ze swojego zadłużenia. Chodzi o sankcję kredytu darmowego , czyli wciąż mało znane narzędzie prawne, które pozwala odzyskać pieniądze z kredytu. Ile to kosztuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Sankcja kredytu darmowego, będąca jednym z instrumentów prawnych zawartych w Ustawie o kredycie konsumenckim, pozostaje wciąż mało rozpowszechnionym pojęciem wśród klientów polskich banków. Dzięki sankcji kredytu darmowego (SKD) w przypadku wykrycia poważnych błędów w umowie kredytowej, konsument może żądać anulowania umowy i zwrotu jedynie pożyczonej kwoty, bez konieczności uiszczania odsetek czy innych dodatkowych opłat.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to prawo przysługujące konsumentom zaciągającym kredyt konsumencki, które pozwala na spłatę kredytu jedynie w wysokości pożyczonego kapitału, bez konieczności płacenia odsetek oraz innych kosztów kredytu. Jest to konsekwencja prawna wynikająca z naruszenia przez kredytodawcę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim przewiduje sankcję kredytu darmowego. Oznacza to, że w przypadku naruszenia przez bank określonych w ustawie przepisów, konsument może zwolnić się z obowiązku zapłaty odsetek i innych kosztów kredytu. Aby skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć stosowne oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że nawet w takiej sytuacji konsument pozostaje zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu, zgodnie z umową. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego w terminie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosek zostanie uznany za zasadny, co skutkować będzie znacznym zwrotem zapłaconych odsetek. Kredytobiorca będzie zobowiązany jedynie do spłaty początkowej kwoty kredytu. W przypadku kredytu wciąż spłacanego spowoduje to automatyczne obniżenie wysokości rat.

Banki robią wszystko, aby informacje o sankcji kredytu darmowego nie dotarły do jak największej liczby klientów. Wokół tego narzędzia prawnego narosło wiele fałszywych twierdzeń, które skutecznie zniechęcają klientów do dochodzenia swoich praw. Zastosowanie sankcji kredytu darmowego nie ma żadnych negatywnych skutków dla Twojej relacji z bankiem. Nie wpłynie to na Twoją zdolność kredytową ani na dostępność innych produktów bankowych. Ponadto złożenie wniosku o sankcję kredytu darmowego nie może prowadzić do pogorszenia warunków Twojej umowy kredytowej.

Wyrażenie "darmowy kredyt" w tym kontekście oznacza on całkowity brak dodatkowych kosztów związanych z pożyczką. Nie chodzi o to, by nie spłacać kredytu, ale o to, by zrobić to bez ponoszenia odsetek i innych opłat.

Za jakie naruszenia banku można otrzymać sankcję kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzyjnie określa sytuacje, w których kredytobiorca może skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Do takich sytuacji zalicza się między innymi: naliczanie odsetek od prowizji, błędne wskazanie całkowitej kwoty do zapłaty, nieprecyzyjne określenie warunków zmiany oprocentowania czy też ograniczenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Podstawowym warunkiem wszczęcia procedury o zastosowanie sankcji kredytu darmowego jest stwierdzenie w umowie zapisów naruszających interesy konsumenta lub wprowadzających go w błąd. Dopiero wykazanie takich nieprawidłowości uprawnia do weryfikacji spełnienia pozostałych przesłanek. Choć perspektywa skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest niezwykle korzystna finansowo, należy pamiętać, że możliwość ta jest ograniczona czasowo. Przekroczenie określonych terminów może skutkować utratą tego prawa.

Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania ze sankcji kredytu darmowego ma data zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, ochroną prawną są objęte wyłącznie umowy zawarte po 18 grudnia 2011 roku. Kontynuacja spłaty umowy kredytowej nie wyklucza możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów już spłaconych, gdzie termin do złożenia stosownego wniosku wynosi rok od daty ostatniej płatności.

Instytucja sankcji kredytu darmowego jest zastrzeżona wyłącznie dla umów kredytu konsumenckiego, co oznacza, że maksymalna wysokość takiego kredytu wynosi 255 550 złotych i nie może być zabezpieczony hipoteką. Warunki umów kredytowych poszczególnych banków mogą się znacząco różnić. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania o zastosowanie sankcji kredytu darmowego niezbędna jest szczegółowa analiza indywidualnej umowy kredytowej pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Na rynku funkcjonują podmioty specjalizujące się w bezpłatnej analizie takich umów i wydające opinie co do zasadności dochodzenia roszczeń sądowych.

Sankcja kredytu darmowego - jakie banki?

Praktycznie każda umowa kredytu bankowego może zawierać postanowienia umowne, które mogą być uznane za niedozwolone. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy kredytowej, warto skonsultować jej treść z radcą prawnym. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku umów kredytów darmowych, które często wiążą się z szeregiem ograniczeń. Błędy umożliwiające darmowy kredyt można odnaleźć w umowach zawieranych z: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki (Pekao) S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Velo Bank S.A., Nest Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International A.G. z siedzibą w Wiedniu oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (SKOK Stefczyka).

