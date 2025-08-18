REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Pewnie o tym nie wiesz, ale możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z kredytu w 2025 roku! Czym jest sankcja kredytu darmowego? Ile kosztuje? Jak działa?

Pewnie o tym nie wiesz, ale możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z kredytu w 2025 roku! Czym jest sankcja kredytu darmowego? Ile kosztuje? Jak działa?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 12:15
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kredyt, sankcja kredytu darmowego
Pewnie o tym nie wiesz, ale możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z kredytu w 2025 roku! Czym jest sankcja kredytu darmowego? Ile kosztuje? Jak działa?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Mało kto o tym wie, że można odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych ze swojego zadłużenia. Chodzi o sankcję kredytu darmowego, czyli wciąż mało znane narzędzie prawne, które pozwala odzyskać pieniądze z kredytu. Ile to kosztuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły. 

rozwiń >

Pewnie o tym nie wiesz, ale możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z kredytu w 2025 roku! Czym jest sankcja kredytu darmowego? Ile kosztuje? Jak działa?

Sankcja kredytu darmowego, będąca jednym z instrumentów prawnych zawartych w Ustawie o kredycie konsumenckim, pozostaje wciąż mało rozpowszechnionym pojęciem wśród klientów polskich banków. Dzięki sankcji kredytu darmowego (SKD) w przypadku wykrycia poważnych błędów w umowie kredytowej, konsument może żądać anulowania umowy i zwrotu jedynie pożyczonej kwoty, bez konieczności uiszczania odsetek czy innych dodatkowych opłat.

REKLAMA

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

REKLAMA

Sankcja kredytu darmowego to prawo przysługujące konsumentom zaciągającym kredyt konsumencki, które pozwala na spłatę kredytu jedynie w wysokości pożyczonego kapitału, bez konieczności płacenia odsetek oraz innych kosztów kredytu. Jest to konsekwencja prawna wynikająca z naruszenia przez kredytodawcę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim przewiduje sankcję kredytu darmowego. Oznacza to, że w przypadku naruszenia przez bank określonych w ustawie przepisów, konsument może zwolnić się z obowiązku zapłaty odsetek i innych kosztów kredytu. Aby skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć stosowne oświadczenie. Należy jednak pamiętać, że nawet w takiej sytuacji konsument pozostaje zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń kredytu, zgodnie z umową. Kredytobiorca może złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego w terminie 1 roku od dnia wykonania umowy.

Przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosek zostanie uznany za zasadny, co skutkować będzie znacznym zwrotem zapłaconych odsetek. Kredytobiorca będzie zobowiązany jedynie do spłaty początkowej kwoty kredytu. W przypadku kredytu wciąż spłacanego spowoduje to automatyczne obniżenie wysokości rat.

REKLAMA

Banki robią wszystko, aby informacje o sankcji kredytu darmowego nie dotarły do jak największej liczby klientów. Wokół tego narzędzia prawnego narosło wiele fałszywych twierdzeń, które skutecznie zniechęcają klientów do dochodzenia swoich praw. Zastosowanie sankcji kredytu darmowego nie ma żadnych negatywnych skutków dla Twojej relacji z bankiem. Nie wpłynie to na Twoją zdolność kredytową ani na dostępność innych produktów bankowych. Ponadto złożenie wniosku o sankcję kredytu darmowego nie może prowadzić do pogorszenia warunków Twojej umowy kredytowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyrażenie "darmowy kredyt" w tym kontekście oznacza on całkowity brak dodatkowych kosztów związanych z pożyczką. Nie chodzi o to, by nie spłacać kredytu, ale o to, by zrobić to bez ponoszenia odsetek i innych opłat.

Za jakie naruszenia banku można otrzymać sankcję kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzyjnie określa sytuacje, w których kredytobiorca może skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Do takich sytuacji zalicza się między innymi: naliczanie odsetek od prowizji, błędne wskazanie całkowitej kwoty do zapłaty, nieprecyzyjne określenie warunków zmiany oprocentowania czy też ograniczenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Podstawowym warunkiem wszczęcia procedury o zastosowanie sankcji kredytu darmowego jest stwierdzenie w umowie zapisów naruszających interesy konsumenta lub wprowadzających go w błąd. Dopiero wykazanie takich nieprawidłowości uprawnia do weryfikacji spełnienia pozostałych przesłanek. Choć perspektywa skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest niezwykle korzystna finansowo, należy pamiętać, że możliwość ta jest ograniczona czasowo. Przekroczenie określonych terminów może skutkować utratą tego prawa.

Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania ze sankcji kredytu darmowego ma data zawarcia umowy kredytowej. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, ochroną prawną są objęte wyłącznie umowy zawarte po 18 grudnia 2011 roku. Kontynuacja spłaty umowy kredytowej nie wyklucza możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów już spłaconych, gdzie termin do złożenia stosownego wniosku wynosi rok od daty ostatniej płatności.

Instytucja sankcji kredytu darmowego jest zastrzeżona wyłącznie dla umów kredytu konsumenckiego, co oznacza, że maksymalna wysokość takiego kredytu wynosi 255 550 złotych i nie może być zabezpieczony hipoteką. Warunki umów kredytowych poszczególnych banków mogą się znacząco różnić. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania o zastosowanie sankcji kredytu darmowego niezbędna jest szczegółowa analiza indywidualnej umowy kredytowej pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Na rynku funkcjonują podmioty specjalizujące się w bezpłatnej analizie takich umów i wydające opinie co do zasadności dochodzenia roszczeń sądowych.

Sankcja kredytu darmowego - jakie banki?

Praktycznie każda umowa kredytu bankowego może zawierać postanowienia umowne, które mogą być uznane za niedozwolone. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy kredytowej, warto skonsultować jej treść z radcą prawnym. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku umów kredytów darmowych, które często wiążą się z szeregiem ograniczeń. Błędy umożliwiające darmowy kredyt można odnaleźć w umowach zawieranych z: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., mBank S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki (Pekao) S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., Velo Bank S.A., Nest Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank International A.G. z siedzibą w Wiedniu oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (SKOK Stefczyka).

Główne informacje o sankcji kredytu darmowego

  • Przysługuje konsumentom, którzy mają umowę kredytową z błędami lub niezgodnościami z ustawą o kredycie konsumenckim.
  • Sankcja ta oznacza, że konsument może zwrócić tylko kwotę kapitału, eliminując odsetki, prowizje i inne opłaty kredytowe.
  • Podstawa prawna to art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.
  • Sankcja może być stosowana, gdy bank nie dopełni obowiązków informacyjnych lub zawrze nieuczciwe zapisy np. ukryte koszty, brak informacji o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO), klauzule abuzywne.
  • Maksymalna kwota kredytu objęta sankcją to 255 550 zł.
  • Umowa kredytowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku.
  • Sankcja może być zastosowana do umów spłacanych lub zakończonych w ciągu ostatniego roku.
  • Sankcja się nie odnosi do zabezpieczeń kredytu takich jak nieruchomości, ale inne formy zabezpieczeń są dopuszczalne.
  • Bank musi zwrócić również już poniesione przez kredytobiorcę koszty pozakapitałowe.
  • Sankcja jest traktowana jako proporcjonalne rozwiązanie, gdy dojdzie do niedopełnienia obowiązków przez kredytodawcę.
  • W praktyce, jeśli umowa kredytowa ma uchybienia formalne i prawne, konsument może złożyć reklamację lub pozew, by wymusić zastosowanie sankcji i spłacić jedynie kapitał kredytu, co może oznaczać znaczne oszczędności.
Powiązane
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
Ponad 6,5 tys. zł miesięcznie od ZUS! Specjalne świadczenie honorowe dla seniorów, którzy ukończyli już sto lat życia
Ponad 6000 zł miesięcznie dla tej grupy emerytów. Jest to świadczenie wypłacane do końca życia! Wystarczy spełnić ten jeden warunek
Ponad 6000 zł miesięcznie dla tej grupy emerytów. Jest to świadczenie wypłacane do końca życia! Wystarczy spełnić ten jeden warunek
Wcześniejsza emerytura z ZUS i KRUS w 2025 roku. W tych zawodach można przejść na wcześniejszą emeryturę. Oto lista
Wcześniejsza emerytura z ZUS i KRUS w 2025 roku. W tych zawodach można przejść na wcześniejszą emeryturę. Oto lista
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Badania techniczne 2025 – nowa stawka od września. Ile zapłacą kierowcy?
18 sie 2025

Od wrzesnia 2025 roku kierowcy w Polsce zapłacą więcej za obowiązkowe badania techniczne pojazdów. Stawka za samochód osobowy wzrośnie z 98 zł do 149 zł. To pierwsza podwyżka od ponad 20 lat. Wyjaśniamy, dlaczego wprowadzono zmianę i jakie reformy planuje jeszcze Ministerstwo Infrastruktury.
Pewność taryfowa w handlu międzynarodowym – rola wiążących informacji taryfowych (WIT)
18 sie 2025

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) to instytucja, która może zadecydować o przewidywalności kosztów importu i eksportu towarów w Unii Europejskiej. Choć jej zakres jest ściśle ograniczony, dla przedsiębiorcy oznacza gwarancję, że określony towar zostanie zaklasyfikowany według wskazanej pozycji taryfowej, a wysokość należności celnych będzie znana z wyprzedzeniem. W praktyce WIT to połączenie prawnej pewności i praktycznego ułatwienia w codziennym handlu transgranicznym.
Dodatek osłonowy w 2025 roku. Czy dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo? Czy będzie dodatek osłonowy w tym roku? Co z dodatkiem osłonowym dla samotnej matki?
18 sie 2025

Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem finansowym, które ma na celu złagodzenie kosztów ogrzewania, energii i żywności dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to ma pomóc gospodarstwom domowym, które najbardziej odczuwają wzrost cen energii i żywności. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Oto szczegóły.

Alarm w ZUS: Ponad 625 tys. firm i przedsiębiorców zalegających ze składkami! Zadłużenie rośnie w zawrotnym tempie
18 sie 2025

Na koniec czerwca 2025 roku ponad 625 tys. aktywnych płatników miało długi wobec ZUS, a ich łączna wartość sięgnęła 21 mld zł – o niemal 8% więcej niż rok temu. Eksperci ostrzegają: choć drobne zaległości są normalne, rosnące średnie zadłużenie może zwiastować poważniejsze problemy finansowe dla firm i systemu ubezpieczeń społecznych.

REKLAMA

149 zł zamiast 98 zł za badanie techniczne pojazdu. Stawki nie były zmieniane od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia
18 sie 2025

Stawki za badanie techniczne pojazdu pójdą w górę. Zamiast 98 zł zapłacimy 149 zł. Co więcej, kwota ta będzie okresowo waloryzowana. Obecna nie wzrosła od 20 lat. Jest projekt rozporządzenia.
Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?
18 sie 2025

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.
Między niedopatrzeniem a przemytem. Dlaczego firmy spedycyjne nie wypełniają swoich obowiązków?
18 sie 2025

W dobie sankcji, wojny za granicą i zaostrzonego nadzoru eksportu, firmy spedycyjne nie mogą działać automatycznie. Brak weryfikacji dokumentów, analizy zleceń czy ryzyk sankcyjnych może prowadzić do współodpowiedzialności prawnej, utraty licencji i długofalowych strat reputacyjnych.
26 podstawowych praw dla osób z niepełnosprawnościami (OzN). Wreszcie wydano zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski. Co to daje OzN?
18 sie 2025

Wreszcie! Udostępniono tłumaczenia rekomendacji wobec Polski, wydanych w 2018 r. przez Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami z wdrażania przez nasz kraj Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dla środowiska OzN jak i dla społeczeństw niezwykle istotne jest, aby móc zapoznać się z tłumaczeniami uwag Komitetu ONZ na język polski, Polski Język Migowy oraz ich opracowania w tekście łatwym do czytania i rozumienia oraz w formatach dostępnych. I tak, na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowano Uwagi końcowe (Zalecenia) Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dla Polski.

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przedłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków – jest już nowy projekt rozporządzenia!
18 sie 2025

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który wydłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków o 2 lata – do końca 2027 r. Zmiana jest korzystna dla podatników i ma na celu zapewnienie, że podatek zostanie zapłacony dopiero wtedy, gdy faktycznie dojdzie do zbycia majątku lub jego utraty.
Świadczenie wspierające 2025 – nawet 4141 zł miesięcznie. Kto i jak może je dostać?
18 sie 2025

Od stycznia 2024 r. w Polsce obowiązuje ważne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie wspierające. To finansowa pomoc, która w 2025 roku może sięgać nawet 4141 zł miesięcznie. Wsparcie zależy od punktów przyznanych w decyzji o potrzebie wsparcia. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie, jakie są kwoty, gdzie i jak złożyć wniosek oraz co zmieni się w kolejnych latach.

REKLAMA