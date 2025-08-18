Do wzięcia 20 tys. zł na głowę. Ruszył specjalny program rządowy, już można składać wnioski o dofinansowanie!

Rząd uruchomił nowy program pilotażowy, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać do 20 tys. zł na pracownika. Od 14 sierpnia ruszył nabór projektów testujących skrócony czas pracy. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej – elastyczna, dobrowolna i finansowana z Funduszu Pracy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start przełomowego programu pilotażowego. Już 14 sierpnia ruszył nabór wniosków do projektu, który umożliwi pracodawcom z całej Polski – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – przetestowanie nowych modeli skróconego czasu pracy. Na każdego pracownika objętego programem można otrzymać nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania. To pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nowa organizacja czasu pracy w Polsce. Rząd stawia na elastyczność i dopasowanie

„Zapowiedziany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pilotaż staje się coraz bliższy – nabór wniosków dla zainteresowanych podmiotów ruszył 14 sierpnia. Pracodawcy z całego kraju – zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego – mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów testujących nowe modele organizacji pracy. To pierwszy taki program pilotażowy w tej części Europy.”

Program stawia na elastyczność i dobrowolność. Pracodawcy mają zaprojektować autorskie modele organizacji pracy dostosowane do swoich realiów – mowa o czterodniowym tygodniu pracy, krótszych dniach roboczych, dłuższych urlopach czy elastycznych godzinach rozpoczęcia pracy.

„To ich doświadczenia będą stanowiły największą wartość pilotażu. Dzięki swojemu dobrowolnemu i elastycznemu charakterowi uczestnicy będą mogli zaprojektować własny wariant organizacji pracy, odpowiadający potrzebom zarówno firmy, jak i zatrudnionych.”

Dla kogo jest rządowy program i ile można na nim zyskać?

Pilotaż jest skierowany do firm, które spełnią konkretne kryteria. Kluczowe warunki uczestnictwa to:

Prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Zatrudnianie co najmniej 75% pracowników na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Objecie projektem minimum 50% pracowników.

Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 90% określonego we wniosku stanu początkowego.

Utrzymanie wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie pilotażowym na poziomie nie niższym niż obowiązujący w dniu rozpoczęcia realizacji projektu pilotażowego (przez cały okres jego trwania).

Brak pogorszenia warunków pracy i płacy pracowników objętych projektem.

„Pilotaż finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, a całkowita kwota przeznaczona na jego realizację w latach 2025–2027 to 50 mln zł, w tym nie więcej niż 10 mln zł na rok 2025. Maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 milion zł, przy czym koszt projektu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tys. zł.”

To oznacza realne wsparcie nawet do 20 000 zł na każdego pracownika. Co stanowi silną zachętę dla firm do eksperymentowania z nowymi modelami pracy.

Jak zgłosić się do programu?

Proces zgłoszeniowy jest prosty i w pełni elektroniczny. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na stronie ministerstwa. Wymagane będą:

opis projektu,

jego cele i założenia,

mierniki efektywności,

oświadczenia o sytuacji prawnej i finansowej firmy.

„Zgłoszenie firmy do udziału w pilotażu jest proste – należy złożyć wniosek w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego generatora, który jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.”

Harmonogram pilotażu skróconego czasu pracy – co, kiedy i jak długo?

Realizacja projektu pilotażowego rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy i podzielona jest na trzy etapy:

I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r.

Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – trwa od podpisania umowy i kończy się 31 grudnia 2025 r. II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.

Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r. III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego czasu realizator projektu jest zobowiązany przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Do pilotażu można zgłaszać firmy od 14 sierpnia do 15 września, a lista projektów zakwalifikowanych do realizacji zostanie opublikowana najpóźniej 15 października 2025 roku.

Dlaczego warto? Korzyści dla firm i pracowników

Skrócony czas pracy nie tylko buduje konkurencyjność na rynku pracy, ale też wpływa na poprawę efektywności i samopoczucia pracowników. „Samo skrócenie czasu pracy otwiera przed pracodawcami drzwi na wiele korzyści. Łączy się ono nie tylko z większą konkurencyjnością na rynku pracy, ale także z poprawą wydajności pracy i stabilizacją załogi pracowniczej – pracownicy wykazują się dłuższą aktywnością zawodową i wykorzystują możliwości samorozwoju w miejscu zatrudnienia.”

Zyski są po obu stronach – dla pracodawców: większa lojalność, mniej absencji, lepsze wyniki. Dla pracowników: lepsze zdrowie, mniejsze ryzyko wypalenia, wyższa motywacja i kreatywność. „To pracodawcy wiedzą najlepiej, jaki model skrócenia czasu pracy odpowiada potrzebom ich firmy oraz pracownikom. Dzięki pilotażowi mogą to sprawdzić i na własne oczy zobaczyć korzyści.”

Nowy kierunek rynku pracy

W dobie zmian demograficznych, cyfrowej transformacji i rosnącego znaczenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, program stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. „Pilotaż daje pracodawcom szansę, aby wprowadzić skrócony czas pracy z odpowiednim wsparciem, które oferuje Ministerstwo, i odpowiedzieć na wyzwania i zmiany zachodzące na rynku pracy na naszych oczach.”

To także test dla przyszłych reform. Program pozwoli zweryfikować, które modele organizacji pracy sprawdzają się najlepiej w polskich warunkach.

Sprawdź szczegóły i złóż wniosek

Pełna dokumentacja, w tym regulamin programu i wzór wniosku, znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oglasza-nabor-na-projekty-pilotazowe-pod-nazwa-skrocony-czas-pracy--to-sie-dzieje

Nie przegap tej szansy. Nabór trwa od 14 sierpnia do 15 września 2025 r. 20 000 zł na głowę, elastyczny model pracy i realne korzyści – to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.

Dlaczego Polska potrzebuje skróconego czasu pracy?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że: "8-godzinny czas pracy wprowadzono w Polsce 107 lat temu, a wolne soboty ponad 50 lat temu. W tym czasie wiele się zmieniło. Nowe technologie znacząco podniosły efektywność pracy, wiele krajów już dziś skraca czas pracy.

Mimo braku regulacji, niektórzy pracodawcy z własnej inicjatywy skracają czas pracy w swoich zakładach. Dzieje się tak zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przykładami są tu Herbapol Poznań oraz Urzędy Miasta we Włocławku, Ostrzeszowie, Świebodzicach, Szczecinku czy Lesznie, a także w wielu spółkach podległych tym samorządom.

Korzyści jest wiele. Pracownicy mogą cieszyć się większą równowagą między życiem zawodowym i prywatnym, większymi możliwościami samorozwoju, dłuższą aktywnością zawodową, za to mniejszym ryzykiem wypalenia zawodowego. Pracodawcy mogą z kolei obserwować wzrost efektywności i kreatywności pracowników, minimalizację marnotrawstw, spadek liczby błędów i wypadków, a także większą konkurencyjność na rynku pracy."