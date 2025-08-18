REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Alarm w ZUS: Ponad 625 tys. firm i przedsiębiorców zalegających ze składkami! Zadłużenie rośnie w zawrotnym tempie

Alarm w ZUS: Ponad 625 tys. firm i przedsiębiorców zalegających ze składkami! Zadłużenie rośnie w zawrotnym tempie

18 sierpnia 2025, 12:11
Na koniec czerwca 2025 roku ponad 625 tys. aktywnych płatników miało długi wobec ZUS, a ich łączna wartość sięgnęła 21 mld zł – o niemal 8% więcej niż rok temu. Eksperci ostrzegają: choć drobne zaległości są normalne, rosnące średnie zadłużenie może zwiastować poważniejsze problemy finansowe dla firm i systemu ubezpieczeń społecznych.

625 tysięcy zadłużonych firm – czy Polska staje się krajem dłużników?

Na koniec I półrocza 2025 roku 625,8 tys. aktywnych płatników składek miało zadłużenie względem ZUS. To wzrost o 0,6% rdr. Jego kwota na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników była na poziomie 21,069 mld zł i zwiększyła się o 7,6% rdr.

Średnie zadłużenie aktywnych płatników wyniosło 33,7 tys. zł, tj. o 7,3% więcej niż rok wcześniej. ZUS podaje, że w I półroczu br. i w analogicznym czasie ub.r. maksymalna kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników miała wartość 818,8 mln zł. Z kolei minimalna w ww. okresach była równa 0,01 zł.

Średnie długi rosną szybciej niż liczba zadłużonych – alarmujące dane ZUS

Na koniec czerwca 2025 roku 625 755 aktywnych płatników miało zadłużenie powyżej 0,01 zł względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników wyniosła 21,069 mld zł. To o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Dr Wojciech Duranowski, ekonomista z Uniwersytetu Opolskiego, uważa, że delikatny wzrost liczby zadłużonych płatników to przede wszystkim naturalny efekt tego, iż mamy w Polsce coraz więcej aktywnych firm i przedsiębiorców. Składki ZUS to dla wielu małych biznesów naprawdę duże obciążenie.

– Podejrzewam też, że spora część tych zadłużonych to po prostu firmy, które mają jakieś grosze do dopłaty. Może pomylił się księgowy, a może przelew przyszedł dzień za późno. Przy progu 0,01 zł każda taka drobnostka się liczy. Nie widzę tutaj powodu do paniki. To normalne wahania, jakie obserwujemy w stabilnej gospodarce. Jednak martwi mnie to, że mamy grupę około 625 tysięcy płatników, którzy systematycznie pogłębiają swoje zadłużenie. To może być zapowiedzią większych problemów w najbliższych latach, szczególnie jeśli koniunktura się pogorszy – dodaje dr Duranowski.

Z kolei radca prawny Aldona Międlar-Adamska z kancelarii Ars Aequi ostrzega, że wzrost liczby zadłużonych płatników jedynie o 0,6% przy jednoczesnym zwiększeniu zadłużenia o blisko 8% w porównaniu do stanu z zeszłego roku świadczy o pogarszającej się sytuacji finansowej części płatników. To może prowadzić do poważnych konsekwencji, tj. naliczania odsetek, egzekucji administracyjnej i ograniczenia prawa do świadczeń. Skutki rosnącego zadłużenia może odczuć też cały system ubezpieczeń społecznych.

– Choć ZUS posiada ustawowe instrumenty zabezpieczające ciągłość wypłat świadczeń, np. dotacje z budżetu państwa, długoterminowe narastanie zobowiązań może obciążać finanse publiczne oraz zwiększać presję na pozostałych płatników. Obecny poziom zadłużenia nie zagraża stabilności systemu. Wymaga on stałej analizy jako sygnał pogarszających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia mec. Międlar-Adamska.

Od groszy po setki milionów – tak różnorodne są długi wobec ZUS

Maksymalna kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników na 30 czerwca 2025 roku wyniosła 818,8 mln zł. Jednakowy wynik podaje ZUS za analogiczny okres ub.r. Tak samo minimalna kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników jest szacowana na identycznym poziomie – 0,01 zł. Aldona Międlar-Adamska tłumaczy, że różnica między minimalnym a maksymalnym zadłużeniem aktywnych płatników wobec ZUS wynika z dużego zróżnicowania sytuacji dłużników.

Minimalne zaległości często mają charakter techniczny i są efektem drobnych błędów, zaokrągleń czy opóźnień w księgowaniu. Natomiast zadłużenie na poziomie setek milionów złotych to zazwyczaj przypadki dużych podmiotów, np. spółek w restrukturyzacji, upadłości czy objętych wieloletnimi postępowaniami egzekucyjnymi, gdzie ściągalność zobowiązań jest ograniczona.

Eksperci ostrzegają: narastające zadłużenie może uderzyć w małe i średnie firmy

– Nie jest to zjawisko nadzwyczajne. ZUS dochodzi należności również w takich przypadkach, ale napotyka na bariery prawne i praktyczne. Nie musi świadczyć to o patologii, lecz o ograniczeniach systemu egzekucyjnego wobec niektórych dłużników. Ewentualna potrzeba zmian legislacyjnych mogłaby dotyczyć wzmocnienia mechanizmów zabezpieczających interes Funduszu. Jednak obecne przepisy, co do zasady, dają ZUS-owi narzędzia do działania – uzupełnia ekspertka z Ars Aequi.

Z danych ZUS-owskich wynika też, że średnie zadłużenie aktywnych płatników w pierwszym półroczu br. wyniosło 33,7 tys. zł. To o 7,3% więcej niż rok wcześniej, kiedy było na poziomie 31,4 tys. W ocenie mec. Aldony Międlar-Adamskiej, wskazuje to na pogłębianie się problemu zadłużenia. Wzrost ten można tłumaczyć dwojako, tj. jako wynik inflacji oraz wzrostu wysokości składek, ale także poprzez podejście płatników do regulowania swoich długów oraz bieżącego odprowadzania składek.

Nie każdy ma problemy, ale rosnące długi to sygnał do monitorowania sytuacji

– Nie oznacza to jednak, że każdy płatnik doświadcza problemów. Wiele podmiotów reguluje zobowiązania terminowo, a wzrost dotyczy głównie tych, którzy mają trudności finansowe lub opóźnienia. Statystyczny wzrost zadłużenia wskazuje na ryzyko narastających problemów w części płatników, choć nie musi oznaczać powszechnej trudności w spłacie zobowiązań – podsumowuje ekspertka.

Źródło: MondayNews

Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?
18 sie 2025

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.
Od 1 lipca 2026 r. w wielu miastach i gminach nie wybudujesz już domu – „Działki z infrastrukturą pozostaną jedynie polem”. Chodzi o jeden wskaźnik, który na dobre zablokuje tysiące inwestycji
18 sie 2025

„Jako gmina możemy i chcemy się rozwijać, ale państwo polskie stara się nam to uniemożliwić” – skarży się Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, w której jeden z ustawowych wskaźników wprowadzonych w ramach „głośnej” reformy planowania przestrzennego – od 1 lipca 2026 r. uniemożliwi realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. Olsztyn, to jednak nie jedyna gmina, która będzie borykać się z takim problem, bo ustawowy wskaźnik jest bardzo restrykcyjny i może prowadzić do takich absurdów, że nieruchomości z infrastrukturą i dostępem do drogi publicznej – będą mogły pozostać wyłącznie polami i nie będzie szans na wybudowanie na nich domu.
Separacja czy rozwód? Jakie skutki niesie formalne rozstanie małżonków?
18 sie 2025

Kryzysy zdarzają się nawet w najlepszym małżeństwie i każdy może potrzebować przerwy i czasu na przemyślenie, czy wyobraża sobie dalszą relację i jest gotowy/a podjąć starania na potrzeby odbudowania bliskości. W takiej sytuacji, część małżeństw decyduje się na separację, czy to faktyczną, czy prawną.

Pod domem pojawi się nowy (szary) worek na odpady, a gmina skontroluje zawartość worków, co może skutkować wzrostem opłat o nawet 400%
18 sie 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych i wprowadzenie nowych (szarych) worków na śmieci, celem zbierania w nich… popiołu z palenisk domowych, takich jak kominki czy piece – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla mieszkańców, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może również skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400%.
Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych
18 sie 2025

Paragon to tylko niepotrzebny świstek papieru, który i tak ląduje w koszu? Takie przekonanie to błąd, który może słono kosztować, nie tylko sprzedawcę, ostrzega ministerstwo finansów. A konsekwencje bywają naprawdę bolesne. Nawet kilkaset tysięcy złotych kary!
Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu
15 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 13 sierpnia 2025 r., że wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę aż 735 tysięcy urządzeń przenośnych — w tym laptopów, Chromebooków i tabletów — dla szkół w całej Polsce. Inwestycja ta, dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ma wyrównać standardy multimedialne w placówkach edukacyjnych.
Palenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) nad jeziorem uszczupli portfel o nawet 5 tys. zł lub skończy się aresztem. Niewiele osób jest świadomych tego zakazu!
18 sie 2025

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Realizacja powyższego prawa (i jednocześnie ochrona zdrowia osób niepalących) odbywa się poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko z ww. ustawy o ochronie zdrowia, ale również z ustaw szczególnych. Choć niektórzy mogą być tym faktem mocno zaskoczeni – 5 tys. zł grzywny, a nawet aresztem, może skończyć się zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) na plaży nad jeziorem.

Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?
15 sie 2025

Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce wzrosła w ciągu roku o 27,4% – to najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mimo że wskaźnik 13,5% nadal pozostaje poniżej średniej UE, eksperci alarmują, że młodym Polakom coraz trudniej znaleźć pierwszą pracę. Platforma Freelancehunt zwraca uwagę, że w obecnych warunkach freelancing może być nie tylko tymczasowym wyborem, lecz także realną opcją na start kariery zawodowej.
RPO: "Wykorzystanie osób z niepełnosprawnościami, by w ich imieniu dochodzić świadczeń pielęgnacyjnych z pobraniem prowizji. Wygrany proces z udziałem RPO"
14 sie 2025

Sprawa dotyczy mechanizmu, w którym spółka z o.o. oferowała osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom "pomoc" w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. W zamian za prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, firma zastrzegała sobie wynagrodzenie w wysokości aż trzykrotności miesięcznego świadczenia. Czy takie praktyki były legalne? Okazuje się, że w sprawie kluczowa jest zasada: nemo plus iuris.

