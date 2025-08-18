REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Praca za granicą » Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?

Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 sierpnia 2025, 11:58
Euro-lohn
Euro-lohn

REKLAMA

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.

rozwiń >

Czym jest AÜG i jakie znaczenie mają § 16 i § 17 tej ustawy?

AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) to niemiecka ustawa regulująca zasady użyczania pracowników tymczasowych. Ustawa określa warunki prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej oraz nakłada obowiązki zarówno na agencje pracy (Verleiher), jak i pracodawców użytkowników (Entleiher).

REKLAMA

§ 16 AÜG – obowiązki informacyjne i współpraca z organami

Zgodnie z § 16 AÜG, agencje pracy tymczasowej mają obowiązek:
- zgłaszania delegowanych pracowników tymczasowych do właściwych urzędów (w szczególności Zollamtu),
- udzielania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- przedstawiania wymaganej dokumentacji potwierdzającej legalność zatrudnienia oraz spełnienie przepisów o pracy tymczasowej.

Celem tego przepisu jest zapewnienie skutecznej kontroli nad przestrzeganiem niemieckiego prawa pracy oraz zapobieganie nadużyciom.

§ 17 AÜG – przechowywanie i udostępnianie dokumentacji

Paragraf 17 nakłada na agencję pracy obowiązek przechowywania określonych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy tymczasowej i udostępniania ich na żądanie organów kontrolnych. Dokumenty te powinny zawierać m.in.:
- dane dotyczące zatrudnienia pracownika tymczasowego,
- warunki pracy (czas pracy, wynagrodzenie, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy),
- informacje pozwalające ocenić zgodność z przepisami AÜG.

Kogo obowiązuje zgłoszenie do Zollamtu?

Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej firmy, która:
- prowadzi działalność jako agencja pracy tymczasowej (Verleiher),
- deleguje pracowników do pracy na terytorium Niemiec – także z innych krajów UE (np. z Polski),
- kieruje pracowników do branż objętych obowiązkiem meldunkowym (np. budownictwo, logistyka, opieka, sprzątanie, produkcja).

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem pracy przez pracownika tymczasowego na terenie Niemiec – nawet jeśli oddelegowanie jest krótkoterminowe lub dotyczy tylko części etatu.

Jakie dane muszą znaleźć się w zgłoszeniu do Zollamtu?

Zgłoszenie do Zollamtu powinno zawierać:

Dane agencji pracy:
- pełna nazwa firmy,
- adres siedziby i dane kontaktowe,
- numer licencji AÜG (Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung),
- dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za delegowanie.

Dane pracownika:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- obywatelstwo,
- adres zamieszkania,
- numer ubezpieczenia społecznego (jeśli dotyczy),
- data rozpoczęcia i zakończenia delegowania.

Informacje o miejscu pracy:
- nazwa i adres pracodawcy użytkownika (Entleiher),
- lokalizacja wykonywanej pracy,
- branża i rodzaj wykonywanych zadań,
- stawka wynagrodzenia i dodatki (np. za nadgodziny),
- informacje o zakwaterowaniu (jeśli zapewnia je agencja).

W niektórych przypadkach wymagane może być także załączenie:
- kopii umowy o pracę,
- potwierdzeń ubezpieczeń (zdrowotnego i emerytalnego),
- harmonogramu czasu pracy,
- dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zatrudnienia zgodnie z przepisami AÜG.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie i jak dokonać zgłoszenia do Zollamtu?

Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie poprzez niemiecki portal rządowy: Meldeportal Mindestlohn.

Aby złożyć zgłoszenie, należy:
1. Założyć konto na portalu,
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy,
3. Załączyć wymagane dokumenty.

Portal obsługuje także inne obowiązkowe zgłoszenia wynikające z ustawy o płacy minimalnej (MiLoG).

Terminy zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem pracy przez delegowanego pracownika w Niemczech. Spóźnione zgłoszenie (nawet o jeden dzień) może zostać uznane za naruszenie obowiązku informacyjnego.

Dodatkowo każda zmiana warunków pracy (np. miejsca pracy, wynagrodzenia, czasu trwania delegowania) powinna zostać niezwłocznie zgłoszona.

Kontrole Zollamtu – jak się przygotować?

Zollamt regularnie przeprowadza zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane kontrole u pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej. W ramach kontroli urzędnicy mogą zażądać:
• przedstawienia umów o pracę i potwierdzeń zgłoszeń,
• dokumentacji dotyczącej czasu pracy i obecności pracowników,
• dowodów wypłaty wynagrodzenia,
• danych dotyczących zakwaterowania i kosztów pracy.

Dlatego każda agencja powinna mieć przygotowaną pełną dokumentację delegowania, gotową do okazania w każdej chwili.

Konsekwencje naruszeń

Brak zgłoszenia lub nieprawidłowe informacje mogą skutkować:
• grzywnami do 500 000 euro (zgodnie z § 16 ust. 3 AÜG),
• cofnięciem licencji AÜG przez Bundesagentur für Arbeit,
• zakazem dalszego delegowania pracowników na teren Niemiec,
• odpowiedzialnością karną członków zarządu,
• koniecznością wypłaty zaległych świadczeń oraz składek.

Naruszenie przepisów może mieć bardzo poważne konsekwencje – finansowe i prawne.

Podsumowanie

„Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG to nieodzowny element legalnego użyczania pracowników tymczasowych do Niemiec. Obowiązki te dotyczą wszystkich agencji delegujących osoby do pracy na terenie Niemiec – niezależnie od ich kraju pochodzenia.” – mówi ekspert z Euro-lohn, firmy, która od lat wspiera polskie i europejskie agencje pracy tymczasowej w bezpiecznym i legalnym delegowaniu pracowników do Niemiec.

Niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wiąże się z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi grzywnami, cofnięciem licencji i utratą możliwości dalszego delegowania. Aby temu zapobiec, warto korzystać z pomocy doświadczonych doradców i specjalistów.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?
18 sie 2025

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt).
Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.
Od 1 lipca 2026 r. w wielu miastach i gminach nie wybudujesz już domu – „Działki z infrastrukturą pozostaną jedynie polem”. Chodzi o jeden wskaźnik, który na dobre zablokuje tysiące inwestycji
18 sie 2025

„Jako gmina możemy i chcemy się rozwijać, ale państwo polskie stara się nam to uniemożliwić” – skarży się Tomasz Kucharski, burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, w której jeden z ustawowych wskaźników wprowadzonych w ramach „głośnej” reformy planowania przestrzennego – od 1 lipca 2026 r. uniemożliwi realizację nowych inwestycji mieszkaniowych. Olsztyn, to jednak nie jedyna gmina, która będzie borykać się z takim problem, bo ustawowy wskaźnik jest bardzo restrykcyjny i może prowadzić do takich absurdów, że nieruchomości z infrastrukturą i dostępem do drogi publicznej – będą mogły pozostać wyłącznie polami i nie będzie szans na wybudowanie na nich domu.
Separacja czy rozwód? Jakie skutki niesie formalne rozstanie małżonków?
18 sie 2025

Kryzysy zdarzają się nawet w najlepszym małżeństwie i każdy może potrzebować przerwy i czasu na przemyślenie, czy wyobraża sobie dalszą relację i jest gotowy/a podjąć starania na potrzeby odbudowania bliskości. W takiej sytuacji, część małżeństw decyduje się na separację, czy to faktyczną, czy prawną.
Pod domem pojawi się nowy (szary) worek na odpady, a gmina skontroluje zawartość worków, co może skutkować wzrostem opłat o nawet 400%
18 sie 2025

Wyodrębnienie nowej frakcji odpadów komunalnych i wprowadzenie nowych (szarych) worków na śmieci, celem zbierania w nich… popiołu z palenisk domowych, takich jak kominki czy piece – to działanie zaradcze podjęte przez jedną z gmin w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w gminie. Może być to jednak wskazówka również dla innych gmin, które nie osiągają wymaganych wysokich progów przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu i jednocześnie – przestroga dla mieszkańców, którzy nie wywiązują się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Gminy nie pozostają bowiem bezczynne wobec takiego postępowania, które może również skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400%.

REKLAMA

Nie bierzecie paragonu ze sklepu? Kary to nawet kilka tysięcy złotych
18 sie 2025

Paragon to tylko niepotrzebny świstek papieru, który i tak ląduje w koszu? Takie przekonanie to błąd, który może słono kosztować, nie tylko sprzedawcę, ostrzega ministerstwo finansów. A konsekwencje bywają naprawdę bolesne. Nawet kilkaset tysięcy złotych kary!
Tablety dla uczniów w roku szkolnym 2025/2026? 13 sierpnia 2025 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło wyniki przetargu
15 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało 13 sierpnia 2025 r., że wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na dostawę aż 735 tysięcy urządzeń przenośnych — w tym laptopów, Chromebooków i tabletów — dla szkół w całej Polsce. Inwestycja ta, dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ma wyrównać standardy multimedialne w placówkach edukacyjnych.
Palenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) nad jeziorem uszczupli portfel o nawet 5 tys. zł lub skończy się aresztem. Niewiele osób jest świadomych tego zakazu!
18 sie 2025

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Realizacja powyższego prawa (i jednocześnie ochrona zdrowia osób niepalących) odbywa się poprzez wprowadzanie zakazów palenia w przestrzeni publicznej. Wynikają one nie tylko z ww. ustawy o ochronie zdrowia, ale również z ustaw szczególnych. Choć niektórzy mogą być tym faktem mocno zaskoczeni – 5 tys. zł grzywny, a nawet aresztem, może skończyć się zapalenie papierosa lub e-papierosa (również takiego, który nie zawiera nikotyny) na plaży nad jeziorem.
Polska z największym wzrostem bezrobocia w UE. Freelancing jako alternatywa dla etatu?
15 sie 2025

Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce wzrosła w ciągu roku o 27,4% – to najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mimo że wskaźnik 13,5% nadal pozostaje poniżej średniej UE, eksperci alarmują, że młodym Polakom coraz trudniej znaleźć pierwszą pracę. Platforma Freelancehunt zwraca uwagę, że w obecnych warunkach freelancing może być nie tylko tymczasowym wyborem, lecz także realną opcją na start kariery zawodowej.

REKLAMA

RPO: "Wykorzystanie osób z niepełnosprawnościami, by w ich imieniu dochodzić świadczeń pielęgnacyjnych z pobraniem prowizji. Wygrany proces z udziałem RPO"
14 sie 2025

Sprawa dotyczy mechanizmu, w którym spółka z o.o. oferowała osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom "pomoc" w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego. W zamian za prowadzenie spraw w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, firma zastrzegała sobie wynagrodzenie w wysokości aż trzykrotności miesięcznego świadczenia. Czy takie praktyki były legalne? Okazuje się, że w sprawie kluczowa jest zasada: nemo plus iuris.
Dopłaty dla rolników a susza, gradobicia i inne zdarzenia pogodowe. MRiRW i ARiMR wyjaśniają zasady
14 sie 2025

Utratą plonów, ale też brakiem niektórych dopłat martwią się rolnicy poszkodowani przez podtopienia, gradobicia, ulewne deszcze czy suszę. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uspokaja i przypomina: zdarzenia pogodowe nie muszą oznaczać utraty prawa do płatności bezpośrednich ani kar za niewypełnienie zobowiązań.

REKLAMA