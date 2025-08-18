Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG – obowiązki agencji pracy tymczasowej w Niemczech. Jak uniknąć kar?

W dobie rosnącej mobilności pracowników oraz dynamicznego rozwoju rynku pracy tymczasowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma znajomość i przestrzeganie przepisów regulujących legalne delegowanie pracowników do Niemiec. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest dopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wobec niemieckich instytucji państwowych – przede wszystkim Urzędu Celnego (Zollamt). Wymogi te wynikają z przepisów niemieckiej ustawy o pracy tymczasowej – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), a w szczególności z jej § 16 i § 17. W niniejszym artykule przygotowanym przez ekspertów z Euro-lohn wyjaśniamy, na czym polegają obowiązki wynikające z tych przepisów, kogo dotyczą i jakie konsekwencje grożą za ich niedopełnienie.

rozwiń >

Czym jest AÜG i jakie znaczenie mają § 16 i § 17 tej ustawy?

AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) to niemiecka ustawa regulująca zasady użyczania pracowników tymczasowych. Ustawa określa warunki prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej oraz nakłada obowiązki zarówno na agencje pracy (Verleiher), jak i pracodawców użytkowników (Entleiher).

REKLAMA

§ 16 AÜG – obowiązki informacyjne i współpraca z organami



Zgodnie z § 16 AÜG, agencje pracy tymczasowej mają obowiązek:

- zgłaszania delegowanych pracowników tymczasowych do właściwych urzędów (w szczególności Zollamtu),

- udzielania informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,

- przedstawiania wymaganej dokumentacji potwierdzającej legalność zatrudnienia oraz spełnienie przepisów o pracy tymczasowej.



Celem tego przepisu jest zapewnienie skutecznej kontroli nad przestrzeganiem niemieckiego prawa pracy oraz zapobieganie nadużyciom.

§ 17 AÜG – przechowywanie i udostępnianie dokumentacji



Paragraf 17 nakłada na agencję pracy obowiązek przechowywania określonych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy tymczasowej i udostępniania ich na żądanie organów kontrolnych. Dokumenty te powinny zawierać m.in.:

- dane dotyczące zatrudnienia pracownika tymczasowego,

- warunki pracy (czas pracy, wynagrodzenie, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy),

- informacje pozwalające ocenić zgodność z przepisami AÜG.

Kogo obowiązuje zgłoszenie do Zollamtu?

Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej firmy, która:

- prowadzi działalność jako agencja pracy tymczasowej (Verleiher),

- deleguje pracowników do pracy na terytorium Niemiec – także z innych krajów UE (np. z Polski),

- kieruje pracowników do branż objętych obowiązkiem meldunkowym (np. budownictwo, logistyka, opieka, sprzątanie, produkcja).



Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem pracy przez pracownika tymczasowego na terenie Niemiec – nawet jeśli oddelegowanie jest krótkoterminowe lub dotyczy tylko części etatu.

Jakie dane muszą znaleźć się w zgłoszeniu do Zollamtu?

Zgłoszenie do Zollamtu powinno zawierać:



Dane agencji pracy:

- pełna nazwa firmy,

- adres siedziby i dane kontaktowe,

- numer licencji AÜG (Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung),

- dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za delegowanie.



Dane pracownika:

- imię i nazwisko,

- data urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zamieszkania,

- numer ubezpieczenia społecznego (jeśli dotyczy),

- data rozpoczęcia i zakończenia delegowania.



Informacje o miejscu pracy:

- nazwa i adres pracodawcy użytkownika (Entleiher),

- lokalizacja wykonywanej pracy,

- branża i rodzaj wykonywanych zadań,

- stawka wynagrodzenia i dodatki (np. za nadgodziny),

- informacje o zakwaterowaniu (jeśli zapewnia je agencja).



W niektórych przypadkach wymagane może być także załączenie:

- kopii umowy o pracę,

- potwierdzeń ubezpieczeń (zdrowotnego i emerytalnego),

- harmonogramu czasu pracy,

- dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zatrudnienia zgodnie z przepisami AÜG.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gdzie i jak dokonać zgłoszenia do Zollamtu?

Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie poprzez niemiecki portal rządowy: Meldeportal Mindestlohn.



Aby złożyć zgłoszenie, należy:

1. Założyć konto na portalu,

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy,

3. Załączyć wymagane dokumenty.



Portal obsługuje także inne obowiązkowe zgłoszenia wynikające z ustawy o płacy minimalnej (MiLoG).

Terminy zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać z wyprzedzeniem – przed rozpoczęciem pracy przez delegowanego pracownika w Niemczech. Spóźnione zgłoszenie (nawet o jeden dzień) może zostać uznane za naruszenie obowiązku informacyjnego.



Dodatkowo każda zmiana warunków pracy (np. miejsca pracy, wynagrodzenia, czasu trwania delegowania) powinna zostać niezwłocznie zgłoszona.

Kontrole Zollamtu – jak się przygotować?

Zollamt regularnie przeprowadza zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane kontrole u pracodawców użytkowników i agencji pracy tymczasowej. W ramach kontroli urzędnicy mogą zażądać:

• przedstawienia umów o pracę i potwierdzeń zgłoszeń,

• dokumentacji dotyczącej czasu pracy i obecności pracowników,

• dowodów wypłaty wynagrodzenia,

• danych dotyczących zakwaterowania i kosztów pracy.



Dlatego każda agencja powinna mieć przygotowaną pełną dokumentację delegowania, gotową do okazania w każdej chwili.

Konsekwencje naruszeń

Brak zgłoszenia lub nieprawidłowe informacje mogą skutkować:

• grzywnami do 500 000 euro (zgodnie z § 16 ust. 3 AÜG),

• cofnięciem licencji AÜG przez Bundesagentur für Arbeit,

• zakazem dalszego delegowania pracowników na teren Niemiec,

• odpowiedzialnością karną członków zarządu,

• koniecznością wypłaty zaległych świadczeń oraz składek.



Naruszenie przepisów może mieć bardzo poważne konsekwencje – finansowe i prawne.

Podsumowanie

„Zgłoszenia do Zollamtu na podstawie § 16 i § 17 AÜG to nieodzowny element legalnego użyczania pracowników tymczasowych do Niemiec. Obowiązki te dotyczą wszystkich agencji delegujących osoby do pracy na terenie Niemiec – niezależnie od ich kraju pochodzenia.” – mówi ekspert z Euro-lohn, firmy, która od lat wspiera polskie i europejskie agencje pracy tymczasowej w bezpiecznym i legalnym delegowaniu pracowników do Niemiec.



Niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych wiąże się z poważnymi konsekwencjami, w tym wysokimi grzywnami, cofnięciem licencji i utratą możliwości dalszego delegowania. Aby temu zapobiec, warto korzystać z pomocy doświadczonych doradców i specjalistów.