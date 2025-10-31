REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Skończyłeś 56 lat? Możesz otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Skończyłeś 56 lat? Możesz otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2025, 09:00
[Data aktualizacji 01 listopada 2025, 10:30]
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Istnieją sytuacje, w których seniorzy mogą otrzymać wysokie przelewy z ZUS, nawet przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Dotyczy to świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jakie konkretnie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Osoby, które skończyły 56 lat, mogą otrzymać ponad 4000 zł od ZUS. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę

Świadczenie kompensacyjne to dodatek do emerytury lub renty, który przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas. Celem tego świadczenia jest złagodzenie negatywnych skutków pracy w takich warunkach.

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie kompensacyjne - dla kogo?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

  • Pracować w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas (zgodnie z wykazem prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).
  • Osiągnąć określony wiek (niższy niż wiek emerytalny).
  • Spełniać inne warunki określone w przepisach.

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

  1. Wiek: Ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
  2. Staż pracy: Co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym minimum 20 lat w tzw. pracy nauczycielskiej (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu).
  3. Rozwiązanie stosunku pracy: Rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.

Świadczenie to jest formą wsparcia dla nauczycieli, którzy z różnych przyczyn chcą zakończyć pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

REKLAMA

Jak ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Aby ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jego uzyskania lub planowanym dniem przejścia na to świadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pracy jako nauczyciel, okresy pracy w innych miejscach (np. prowadzenie działalności, służba wojskowa, urlop wychowawczy, nauka), dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile wynosiło świadczenie kompensacyjne w 2024 roku?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli jest obliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego, podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. W przypadku członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) składki są dodatkowo mnożone przez wskaźnik korygujący. Wysokość świadczenia nie może być niższa od minimalnej emerytury, a jego średnia wysokość w wybranych miesiącach 2024 roku kształtowała się następująco:

  • styczeń: 3557 zł,
  • czerwiec: 3986 zł,
  • październik: 4329 zł,
  • listopad: 4123 zł,
  • grudzień: 4054 zł.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli nie ma jednej ustalonej kwoty, ponieważ jest ono ustalane indywidualnie, ale nie może być niższe niż minimalna emerytura. W marcu 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto. Przeciętna wysokość świadczenia w maju 2025 r. wyniosła 4176,33 zł, a w czerwcu 4208,62 zł.

W przypadku podjęcia pracy nauczycielskiej po przyznaniu świadczenia kompensacyjnego, jego wypłata zostaje wstrzymana, niezależnie od wymiaru pracy i wysokości zarobków. Natomiast podjęcie innego rodzaju zatrudnienia skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia na zasadach dotyczących emerytur i rent.

Świadczenie kompensacyjne - podsumowanie najważniejszych informacji

Świadczenie kompensacyjne to specjalny rodzaj wsparcia finansowego, przysługujący określonym grupom zawodowym, głównie nauczycielom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mogą zakończyć pracę zawodową przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W 2025 roku świadczenie jest dostępne dla kobiet, które ukończyły 56 lat, oraz mężczyzn, którzy ukończyli 61 lat, pod warunkiem spełnienia wymaganego stażu pracy (dla nauczycieli co najmniej 30 lat pracy, w tym 20 lat w zawodzie nauczyciela, i przepracowania na co najmniej połowę etatu). Świadczenie kompensacyjne jest obliczane indywidualnie na podstawie stanu konta w ZUS i nie może być niższe niż minimalna emerytura gwarantowana. Jego celem jest umożliwienie wcześniejszego zakończenia pracy osobom pracującym w trudnych warunkach zawodowych, a świadczenie ma charakter wygasający, co oznacza, że będzie stopniowo wygasać do 2032 roku. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi staż i prace w zawodzie. Świadczenie kompensacyjne różni się również od świadczeń kompensacyjnych przyznawanych np. poszkodowanym pacjentom lub ofiarom przestępstw, gdzie wysokość tych świadczeń może wynosić od kilku tysięcy do ponad dwustu tysięcy złotych, zależnie od szkody i sytuacji.

Powiązane
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia
Jeżeli pracowałeś przed 1999 rokiem, to ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz otrzymać wyższą emeryturę, a wystarczy tylko ten jeden dokument
Jeżeli pracowałeś przed 1999 rokiem, to ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz otrzymać wyższą emeryturę, a wystarczy tylko ten jeden dokument
Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem. Data urodzenia może zapewnić im specjalną, wcześniejszą emeryturę z ZUS. Jest jednak jeden kluczowy warunek. Jaki?
Tysiące seniorów z tych roczników z nowym uprawnieniem. Data urodzenia może zapewnić im specjalną, wcześniejszą emeryturę z ZUS. Jest jednak jeden kluczowy warunek. Jaki?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd już zdecydował - 5116,99 zł emerytury. Wzrost od 1 stycznia 2026 roku. Kto dostanie tyle pieniędzy?
01 lis 2025

Osoby, które w okresie swojej aktywności zawodowej wypracowały szczególne osiągnięcia, będą mogły po jej zakończeniu liczyć na emeryturę w wysokości odbiegającej od tej standardowej. Co trzeba zrobić i na co będzie można liczyć w zamian?
Benzyna - 10,61 [zł/l], olej napędowy - 11,37 [zł/l], LPG - 7,30 [zł/l]. Ceny paliw pójdą w górę
01 lis 2025

UE podejmuje największą na świecie inicjatywę mającą na celu powstrzymanie zmian klimatycznych. Według raportów, wprowadzenie nowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - UE ETS (obejmującego swoim zakresem. m.in. węgiel, gaz oraz inne paliwa), może znacząco wpłynąć na ceny paliw – szczególnie w dłuższej perspektywie. Nowe regulacje zostały już przyjęte, a w rządzie trwają prace nad ich wdrożeniem do polskiego prawa.
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent ponownie złożył swój podpis
01 lis 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już dorosłych – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. 11 września br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy zakładającej wprowadzenie ww. wsparcia, a za sprawą Marszałka Sejmu – 22 października 2025 r. Prezydent ponownie musiał złożyć swój podpis pod projektem.
Ponad 900 złotych dodatku do pensji w listopadzie. Te pieniądze muszą wam wypłacić
01 lis 2025

Praca w nocy to nie tylko wyzwanie dla organizmu, ale też realne pieniądze, które powinny pojawić się na pasku wynagrodzenia. Choć o dodatku za pracę w porze nocnej mówi się od lat, co miesiąc jego wysokość jest inna. Zależy od liczby godzin roboczych i od minimalnej krajowej. Sprawdźmy, ile można zarobić w listopadzie.

REKLAMA

500 plus dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim. Już wszystko jasne, Senacka Komisja Petycji pojęła decyzję
01 lis 2025

Czy małżeństwa z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe od państwa? Jest petycja dotycząca tzw. „500 plus dla małżeństw” – nowego świadczenia, które miałoby docenić trwałość długoletnich związków. Senacka Komisja Petycji analizuje i podejmuje decyzję.
Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2025. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?
01 lis 2025

Dzień Wszystkich Świętych przypadający w 2025 roku na sobotę to czas refleksji i pamięci o bliskich, a dla wielu także wyzwanie logistyczne związane z planowaniem zakupów. W tym dniu obowiązuje w Polsce zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Które sklepy będą czynne 1 listopada 2025? Oto szczegóły.
Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych
31 paź 2025

Czy kolejna grupa zawodowa uzyska szczególne uprawnienia emerytalne? Toczą się prace na przepisami, które miałyby umożliwić niektórym osobom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Nie każdego będzie obowiązywała granica 60 i 65 lat.
Pogrzeb za 0 zł dla każdego seniora (i nie tylko), niezależnie od dochodów. Polacy wciąż nie wiedzą o tym świadczeniu
01 lis 2025

Każda osoba (nie tylko w wieku senioralnym), która posiada miejsce zamieszczania na terytorium Polski (ponieważ jest to jedyne kryterium udziału w programie) – na wypadek swojej śmierci, może zaoszczędzić rodzinie nawet kilkanaście tysięcy złotych kosztów związanych z pogrzebem. W ramach Programu Świadomej Donacji, który prowadzi wiele uczelni wyższych w całym kraju – uniwersytety biorą na siebie cały koszt pochowania zwłok i opieki nad grobem (niezależnie od dochodów beneficjenta programu, zwanego – donatorem). Na czym dokładnie polega program i w jaki sposób można skorzystać z tego świadczenia (w postaci bezpłatnego pogrzebu)?

REKLAMA

Pieniądze z subkonta ZUS i OFE po zmarłym mogą trafić do rodziny. ZUS wyjaśnia na jakich zasadach i co muszą zrobić spadkobiercy
31 paź 2025

W razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, zgromadzone środki mogą zostać podzielone i wypłacone uprawnionym. Jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną tzw. emeryturę docelową, pieniądze co do zasady nie podlegają dziedziczeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od wypłaty pierwszej emerytury docelowej minęło mniej niż trzy lata. Wtedy możliwa jest tzw. wypłata gwarantowana.
Masz pieniądze na koncie? To jeszcze nie znaczy, że masz płynność finansową
31 paź 2025

„Na koncie mam 80 tysięcy, więc wszystko jest pod kontrolą.” — to jedno z najczęściej wypowiadanych zdań przez przedsiębiorców. Niestety, w rzeczywistości nie mówi ono nic o kondycji finansowej firmy.Saldo konta to tylko liczba. Bez kontekstu potrafi być mylące, a nawet niebezpieczne. Bo jeśli z tych 80 tysięcy trzydzieści tysięcy to VAT do zapłaty, piętnaście tysięcy to wynagrodzenia, dziesięć tysięcy to niezapłacone faktury, a pięć tysięcy to ZUS i inne zobowiązania — to realnie zostaje dwadzieścia tysięcy do dyspozycji. A może i mniej, jeśli za tydzień trzeba zapłacić CIT albo ratę leasingu.

REKLAMA