Niższy wiek emerytalny już od 2026 roku. Dla kobiet i mężczyzn. Senat już przegłosował, ale nie dla wszystkich grup zawodowych
Czy kolejna grupa zawodowa uzyska szczególne uprawnienia emerytalne? Toczą się prace na przepisami, które miałyby umożliwić niektórym osobom wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Nie każdego będzie obowiązywała granica 60 i 65 lat.
Dyskusja o wieku emerytalnym nie ma końca. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że zachodzące wokół nas procesy demograficzne nie wróżą dobrze na przyszłość i już niedługo może się okazać, że ZUS będzie miał problem z wypłatą świadczeń emerytalnych osobom, które przez całe życie odprowadzały odpowiednie składki. Często słychać głosy, z których wynika, że należy nastawiać się na to, że trzeba będzie pracować tak długo, jak się da. Te nastroje nie idą jednak w parze z podejściem do ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego. Czym innym bowiem jest dobrowolna praca przy jednoczesnym posiadaniu uprawnień emerytalnych, a czym innym odroczenie w czasie momentu ich nabycia przy jednoczesnych zmianach zachodzących obecnie na rynku pracy. Powszechnie mówi się bowiem o tym, że rynek pracownika się kończy, a pracownikom coraz trudniej jest znaleźć nowe zatrudnienie. Mimo tych obaw, podwyższenie wieku emerytalnego wydaje się nieuniknione. Póki co jednak, prace nad zmianą obowiązujących w tym zakresie regulacji nie są jeszcze prowadzone, a powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi w Polsce 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. To jednak nie oznacza, że każdy pracownik może zakończyć aktywność zawodową właśnie w tym wieku. Nadal bowiem istnieją grupy zawodowe, których uprawnienia emerytalne zostały uregulowane w sposób szczególny i mogą zakończyć pracę wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku jedną z nich mają być tancerze zawodowi, którzy mają zyskać możliwość przejścia na emeryturę odpowiednio w wieku 40 i 45 lat. Projekt ustawy przyznający im te szczególne prawa przygotował Senat i nadal toczą się nad nim prace – został skierowany do I czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1141).
Koniec z pracą w szczególnych warunkach i świadczeniem pomostowym
Warto przypomnieć, że już teraz, przed zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów, tancerze mogą korzystać ze szczególnych uprawnień. Nie dają im one jednak podstaw do wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych, a jedynie umożliwiają skorzystania ze świadczeń pomostowych, czyli tzw. wcześniejszej emerytury. Jest tak, bo wykonywana przez nich praca jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach (związanej z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym). Po obniżeniu wieku emerytalnego, to miałoby się zmienić, a tancerze stracą uprawnienia do świadczeń pomostowych. W zamian osoby wykonujące zawód tancerza baletowego mogłyby przejść na emeryturę w wieku 40 lat w przypadku kobiet i 45 w przypadku mężczyzn. Aby mieć do tego prawo, musiałyby:
- posiadać tytuł zawodowy tancerza baletowego,
- osiągnąć wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia,
- posiadać wymagany okres zatrudnienia, co najmniej 20 lat,
- nie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, do dochodów budżetu państwa.
