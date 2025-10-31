Niższy wiek emerytalny dla kolejnej grupy zawodowej

Dyskusja o wieku emerytalnym nie ma końca. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że zachodzące wokół nas procesy demograficzne nie wróżą dobrze na przyszłość i już niedługo może się okazać, że ZUS będzie miał problem z wypłatą świadczeń emerytalnych osobom, które przez całe życie odprowadzały odpowiednie składki. Często słychać głosy, z których wynika, że należy nastawiać się na to, że trzeba będzie pracować tak długo, jak się da. Te nastroje nie idą jednak w parze z podejściem do ewentualnego podwyższenia wieku emerytalnego. Czym innym bowiem jest dobrowolna praca przy jednoczesnym posiadaniu uprawnień emerytalnych, a czym innym odroczenie w czasie momentu ich nabycia przy jednoczesnych zmianach zachodzących obecnie na rynku pracy. Powszechnie mówi się bowiem o tym, że rynek pracownika się kończy, a pracownikom coraz trudniej jest znaleźć nowe zatrudnienie. Mimo tych obaw, podwyższenie wieku emerytalnego wydaje się nieuniknione. Póki co jednak, prace nad zmianą obowiązujących w tym zakresie regulacji nie są jeszcze prowadzone, a powszechny wiek emerytalny dla kobiet wynosi w Polsce 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. To jednak nie oznacza, że każdy pracownik może zakończyć aktywność zawodową właśnie w tym wieku. Nadal bowiem istnieją grupy zawodowe, których uprawnienia emerytalne zostały uregulowane w sposób szczególny i mogą zakończyć pracę wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku jedną z nich mają być tancerze zawodowi, którzy mają zyskać możliwość przejścia na emeryturę odpowiednio w wieku 40 i 45 lat. Projekt ustawy przyznający im te szczególne prawa przygotował Senat i nadal toczą się nad nim prace – został skierowany do I czytania w komisjach (druk sejmowy nr 1141).

Koniec z pracą w szczególnych warunkach i świadczeniem pomostowym

Warto przypomnieć, że już teraz, przed zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów, tancerze mogą korzystać ze szczególnych uprawnień. Nie dają im one jednak podstaw do wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych, a jedynie umożliwiają skorzystania ze świadczeń pomostowych, czyli tzw. wcześniejszej emerytury. Jest tak, bo wykonywana przez nich praca jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach (związanej z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym). Po obniżeniu wieku emerytalnego, to miałoby się zmienić, a tancerze stracą uprawnienia do świadczeń pomostowych. W zamian osoby wykonujące zawód tancerza baletowego mogłyby przejść na emeryturę w wieku 40 lat w przypadku kobiet i 45 w przypadku mężczyzn. Aby mieć do tego prawo, musiałyby:

- posiadać tytuł zawodowy tancerza baletowego,

- osiągnąć wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia,

- posiadać wymagany okres zatrudnienia, co najmniej 20 lat,

- nie przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, do dochodów budżetu państwa.