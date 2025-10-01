REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2025, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, złotówki
Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek dla sieroty zupełnej to mniej znane, ale bardzo ważne świadczenie. ZUS wypłaca je co miesiąc osobom, które straciły oboje rodziców. Aby otrzymać ten dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Oto szczegóły.

rozwiń >

Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych, który jest przeznaczony dla osób pobierających rentę rodzinną po utracie obojga rodziców (lub matki, jeśli ojciec jest nieznany). Wysokość świadczenia jest waloryzowana - od 1 marca 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest sierota zupełna?

Sierota zupełna to osoba, która nie ma obojga rodziców (zarówno biologicznych, jak i prawnych) lub której matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Określenie to odnosi się do braku obojga opiekunów, podczas gdy półsierota to osoba posiadająca jednego rodzica.

Dodatek dla sieroty zupełnej - jak uzyskać? Jaki formularz będzie potrzebny?

Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek do ZUS. To świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wnioskodawca powinien dołączyć do formularza ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej) wymagane dokumenty: akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki oraz akt urodzenia (w przypadku, gdy ojciec jest nieznany).

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub, jeśli nie ma jednego z nich, a renta była przyznana wyłącznie po jednym rodzicu. Świadczenie wypłaca ZUS (lub KRUS, w przypadku rencistów rolniczych) i jest ono przyznawane bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

REKLAMA

Ważne informacje o dodatku dla sierot zupełnych

Dodatek przysługuje każdej sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa. Nie ma kryterium dochodowego ani ograniczeń związanych z innymi formami pomocy. Świadczenie nie jest uzależnione od wieku wnioskodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą, a także złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub konsulatu. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku decyzji odmownej, masz miesiąc na złożenie bezpłatnego odwołania.

Dodatek dla sieroty zupełnej - do jakiego wieku?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, o ile osoba ta jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Warunkiem jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do dodatku wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej, czyli zazwyczaj po ukończeniu 18 lub 25 lat (w przypadku nauki) lub bezterminowo, jeśli niezdolność do pracy powstała przed 16. rokiem życia.

Czy emeryt może dostać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej nie przysługuje emerytowi jako osobie pobierającej emeryturę, lecz osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub jej ojciec jest nieznany. Nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do renty. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek (druk ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przysługujące osobie pobierającej rentę rodzinną, a nie rentę socjalną. Sierota zupełna to dziecko, którego oboje rodzice nie żyją lub ojciec jest nieznany, i które jednocześnie jest uprawnione do renty rodzinnej.

Renta rodzinna po mężu a dodatek dla sieroty zupełnej

Osoba pobierająca rentę rodzinną po mężu nie jest uprawniona do dodatku dla sieroty zupełnej, ponieważ dodatek ten przysługuje tylko dzieciom po zmarłych rodzicach, a nie małżonkom. Dodatek dla sieroty zupełnej można otrzymać, gdy pobiera się rentę rodzinną po zmarłych rodzicach lub gdy oboje rodzice zmarli, a ojciec jest nieznany.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna to dwa różne świadczenia, jednak można je pobierać jednocześnie. Dodatek to część renty rodzinnej, przyznawanej po utracie rodzica lub rodziców, podczas gdy renta socjalna to świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Osoby pobierające rentę socjalną mogą dodatkowo otrzymać dodatek dopełniający do renty socjalnej, jeśli spełniają dodatkowe warunki.

Zasiłek sierocy dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna, która jest uprawniona do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS. Dodatek ten przysługuje niezależnie od wieku, a od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 654,48 zł miesięcznie. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek (formularz ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające daty śmierci rodziców.

Dodatek dla sierot zupełnych - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku i jest wypłacana niezależnie od wieku oraz dochodów osoby uprawnionej. Dodatek przysługuje każdemu dziecku, które posiada prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, w tym także dzieciom, których ojciec jest nieznany, jeśli pewna jest śmierć matki. Prawo do dodatku jest powiązane z prawem do renty rodzinnej i może być pobierane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dodatek ten jest zwolniony z podatku i wypłacany bez podziału na liczbę sierot w rodzinie - każde dziecko otrzymuje pełną kwotę. Aby otrzymać dodatek, trzeba złożyć do ZUS wniosek ERRD wraz z dokumentami potwierdzającymi zgon rodziców (akty zgonu) lub w przypadku ojca nieznanego - akt urodzenia oraz akt zgonu matki. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, przez pełnomocnika lub w konsulacie.

Powiązane
Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Po 50. roku życia przysługuje to świadczenie - nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo? Jakie warunki?
Po 50. roku życia przysługuje to świadczenie - nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo? Jakie warunki?
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm: Możliwe inwestycje publiczne przed uchwaleniem planu ogólnego
01 paź 2025

Uchwalona przez Sejm nowela ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwoli gminom wydać decyzję o lokalizacji inwestycji publicznych, takich jak np. szkoły, po utracie mocy studium uwarunkowań, a przed uchwaleniem planu ogólnego.
Kierowca z prawem jazdy kat. B poprowadzi też większy pojazd. Zmiana przepisów nie obejmie wszystkich, ale to i tak będzie duże ułatwienie
01 paź 2025

Czy już niedługo kierowcy z prawem jazdy kategorii B poprowadzą też większe pojazdy? Pojawiły się postulaty zmian, które nie zagrażałaby bezpieczeństwu w ruchu i miałyby wiele pozytywnych konsekwencji.
Akcja "Trzeźwy Poranek". Stołeczni policjanci zatrzymali ponad 40 nietrzeźwych kierowców
01 paź 2025

Policjanci z garnizonu stołecznego przeprowadzili dziś akcję "Trzeźwy Poranek". Do godziny 10:00 skontrolowali blisko 18 tysięcy kierowców. Wyniki są alarmujące – 41 osób prowadziło pojazd po alkoholu, w tym zawodowi kierowcy oraz recydywista z dożywotnim zakazem prowadzenia.
Jakie samochody wybierają przedsiębiorcy?
01 paź 2025

Jakie auta najczęściej wybierają polscy przedsiębiorcy? Według raportu EFL to biznesmeni napędzają polską motoryzację, wymieniając flotę co kilka lat. Najczęściej korzystają z leasingu.

REKLAMA

Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
01 paź 2025

Zakup protezy, aparatu słuchowego czy wózka inwalidzkiego to często wydatek liczony w tysiącach złotych. W 2025 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać z PFRON wsparcie sięgające nawet 40,5 tys. zł. Sprawdzamy, kto może skorzystać, jakie obowiązują limity dochodowe i jak wygląda procedura składania wniosku.
Doliczą 50 gr przy kasie. Jak nie stracić na systemie kaucyjnym, który właśnie rusza w Polsce?
01 paź 2025

Od 1 października do każdej plastikowej butelki i puszki w Polsce doliczane jest 50 groszy kaucji, a od 2026 roku – złotówka za szklaną butelkę wielorazową. Pieniądze można odzyskać, ale tylko wtedy, gdy opakowanie wróci do sklepu w nienaruszonym stanie. Jak działa nowy system, gdzie oddawać butelki i co zrobić, żeby nie stracić przy kasie?
Jak prawidłowo i zgodnie z prawem jeździć po ulicy rowerem? Czyli czego mogą od rowerzystów wymagać kierowcy i vice versa? Q&A
01 paź 2025

Rower i przepisy ruchu drogowego 2025: W poprzednim artykule omówiłem najczęstszy sposób poruszania się rowerem, czyli pod drodze lub pasie dla rowerów (DRD), drodze dla pieszych i rowerów (CPR) i drodze dla pieszych, które w mojej ocenie sprawiają dużo problemy. Jak się okazuje poruszanie się rowerem po jezdni (ulica) i po lesie sprawia nie mniejsze problemy, które tym razem wyjaśnię w formie Q&A.
Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej
01 paź 2025

W tym miesiącu należy się najmniej za pracę w nocy. Stawka godzinowa w październiku 2025 r. jest najniższa, ponieważ mamy największą liczbę godzin pracy w roku. Ile wynosi stawka za godzinę pracy w nocy?

REKLAMA

Nie tylko punkty 7 i 8. Kolejne problemy z orzekaniem o niepełnosprawności
01 paź 2025

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak ponownie apeluje o zmianę działania komisji orzekających o niepełnosprawności. Do Biura RPD wciąż wpływają zastrzeżenia rodziców, zaniepokojonych formą przeprowadzania wywiadu i badania z udziałem dziecka.
Pracowników zaskoczyły niższe wpływy na konta. Z czego wynikają? Można jeszcze złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia
01 paź 2025

Jesień zaskoczyła pracowników nie tylko niskimi temperaturami, ale również niższymi wpływami na konta. Skąd się wziął nagły spadek wynagrodzenia? Dotyczy tych osób, które nie złożyły pracownikom stosownych oświadczeń.

REKLAMA