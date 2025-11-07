Znasz ten dodatek z ZUS? To dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

Dodatek dla sieroty zupełnej to mniej znane, ale bardzo ważne świadczenie. ZUS wypłaca je co miesiąc osobom, które straciły oboje rodziców. Aby otrzymać ten dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Oto szczegóły.

rozwiń >

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych, który jest przeznaczony dla osób pobierających rentę rodzinną po utracie obojga rodziców (lub matki, jeśli ojciec jest nieznany). Wysokość świadczenia jest waloryzowana - od 1 marca 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie.

Kim jest sierota zupełna?

Sierota zupełna to osoba, która nie ma obojga rodziców (zarówno biologicznych, jak i prawnych) lub której matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Określenie to odnosi się do braku obojga opiekunów, podczas gdy półsierota to osoba posiadająca jednego rodzica.

Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek do ZUS. To świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wnioskodawca powinien dołączyć do formularza ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej) wymagane dokumenty: akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki oraz akt urodzenia (w przypadku, gdy ojciec jest nieznany).

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub, jeśli nie ma jednego z nich, a renta była przyznana wyłącznie po jednym rodzicu. Świadczenie wypłaca ZUS (lub KRUS, w przypadku rencistów rolniczych) i jest ono przyznawane bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

Ważne informacje o dodatku dla sierot zupełnych

Dodatek przysługuje każdej sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa. Nie ma kryterium dochodowego ani ograniczeń związanych z innymi formami pomocy. Świadczenie nie jest uzależnione od wieku wnioskodawcy.

Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą, a także złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub konsulatu. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku decyzji odmownej, masz miesiąc na złożenie bezpłatnego odwołania.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, o ile osoba ta jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Warunkiem jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do dodatku wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej, czyli zazwyczaj po ukończeniu 18 lub 25 lat (w przypadku nauki) lub bezterminowo, jeśli niezdolność do pracy powstała przed 16. rokiem życia.

Dodatek dla sieroty zupełnej nie przysługuje emerytowi jako osobie pobierającej emeryturę, lecz osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub jej ojciec jest nieznany. Nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do renty. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek (druk ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przysługujące osobie pobierającej rentę rodzinną, a nie rentę socjalną. Sierota zupełna to dziecko, którego oboje rodzice nie żyją lub ojciec jest nieznany, i które jednocześnie jest uprawnione do renty rodzinnej.

Osoba pobierająca rentę rodzinną po mężu nie jest uprawniona do dodatku dla sieroty zupełnej, ponieważ dodatek ten przysługuje tylko dzieciom po zmarłych rodzicach, a nie małżonkom. Dodatek dla sieroty zupełnej można otrzymać, gdy pobiera się rentę rodzinną po zmarłych rodzicach lub gdy oboje rodzice zmarli, a ojciec jest nieznany.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna to dwa różne świadczenia, jednak można je pobierać jednocześnie. Dodatek to część renty rodzinnej, przyznawanej po utracie rodzica lub rodziców, podczas gdy renta socjalna to świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Osoby pobierające rentę socjalną mogą dodatkowo otrzymać dodatek dopełniający do renty socjalnej, jeśli spełniają dodatkowe warunki.

Zasiłek sierocy dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna, która jest uprawniona do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS. Dodatek ten przysługuje niezależnie od wieku, a od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 654,48 zł miesięcznie. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek (formularz ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające daty śmierci rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku i jest wypłacana niezależnie od wieku oraz dochodów osoby uprawnionej. Dodatek przysługuje każdemu dziecku, które posiada prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, w tym także dzieciom, których ojciec jest nieznany, jeśli pewna jest śmierć matki. Prawo do dodatku jest powiązane z prawem do renty rodzinnej i może być pobierane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dodatek ten jest zwolniony z podatku i wypłacany bez podziału na liczbę sierot w rodzinie - każde dziecko otrzymuje pełną kwotę. Aby otrzymać dodatek, trzeba złożyć do ZUS wniosek ERRD wraz z dokumentami potwierdzającymi zgon rodziców (akty zgonu) lub w przypadku ojca nieznanego - akt urodzenia oraz akt zgonu matki. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, przez pełnomocnika lub w konsulacie.