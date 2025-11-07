REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Znasz ten dodatek z ZUS? To dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

Znasz ten dodatek z ZUS? To dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 14:25
[Data aktualizacji 09 listopada 2025, 08:51]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus, pieniądze, złotówki
Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dodatek dla sieroty zupełnej to mniej znane, ale bardzo ważne świadczenie. ZUS wypłaca je co miesiąc osobom, które straciły oboje rodziców. Aby otrzymać ten dodatek, trzeba spełnić określone warunki. Jakie? Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej? Oto szczegóły.

rozwiń >

Znasz ten dodatek z ZUS? Mało kto o nim wie, a szkoda, bo to dodatkowe 650 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia

ZUS wypłaca dodatek dla sierot zupełnych, który jest przeznaczony dla osób pobierających rentę rodzinną po utracie obojga rodziców (lub matki, jeśli ojciec jest nieznany). Wysokość świadczenia jest waloryzowana - od 1 marca 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie.

REKLAMA

REKLAMA

Kim jest sierota zupełna?

Sierota zupełna to osoba, która nie ma obojga rodziców (zarówno biologicznych, jak i prawnych) lub której matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Określenie to odnosi się do braku obojga opiekunów, podczas gdy półsierota to osoba posiadająca jednego rodzica.

Dodatek dla sieroty zupełnej - jak uzyskać? Jaki formularz będzie potrzebny?

Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć wniosek do ZUS. To świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wnioskodawca powinien dołączyć do formularza ERRD (Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej) wymagane dokumenty: akty zgonu obojga rodziców lub akt zgonu matki oraz akt urodzenia (w przypadku, gdy ojciec jest nieznany).

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub, jeśli nie ma jednego z nich, a renta była przyznana wyłącznie po jednym rodzicu. Świadczenie wypłaca ZUS (lub KRUS, w przypadku rencistów rolniczych) i jest ono przyznawane bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

REKLAMA

Ważne informacje o dodatku dla sierot zupełnych

Dodatek przysługuje każdej sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa. Nie ma kryterium dochodowego ani ograniczeń związanych z innymi formami pomocy. Świadczenie nie jest uzależnione od wieku wnioskodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej

Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą, a także złożyć za pośrednictwem pełnomocnika lub konsulatu. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji. W przypadku decyzji odmownej, masz miesiąc na złożenie bezpłatnego odwołania.

Dodatek dla sieroty zupełnej - do jakiego wieku?

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, o ile osoba ta jest uprawniona do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Warunkiem jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Prawo do dodatku wygasa wraz z utratą prawa do renty rodzinnej, czyli zazwyczaj po ukończeniu 18 lub 25 lat (w przypadku nauki) lub bezterminowo, jeśli niezdolność do pracy powstała przed 16. rokiem życia.

Czy emeryt może dostać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej nie przysługuje emerytowi jako osobie pobierającej emeryturę, lecz osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub jej ojciec jest nieznany. Nie ma znaczenia wiek osoby uprawnionej do renty. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek (druk ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przysługujące osobie pobierającej rentę rodzinną, a nie rentę socjalną. Sierota zupełna to dziecko, którego oboje rodzice nie żyją lub ojciec jest nieznany, i które jednocześnie jest uprawnione do renty rodzinnej.

Renta rodzinna po mężu a dodatek dla sieroty zupełnej

Osoba pobierająca rentę rodzinną po mężu nie jest uprawniona do dodatku dla sieroty zupełnej, ponieważ dodatek ten przysługuje tylko dzieciom po zmarłych rodzicach, a nie małżonkom. Dodatek dla sieroty zupełnej można otrzymać, gdy pobiera się rentę rodzinną po zmarłych rodzicach lub gdy oboje rodzice zmarli, a ojciec jest nieznany.

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna

Dodatek dla sieroty zupełnej a renta socjalna to dwa różne świadczenia, jednak można je pobierać jednocześnie. Dodatek to część renty rodzinnej, przyznawanej po utracie rodzica lub rodziców, podczas gdy renta socjalna to świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy. Osoby pobierające rentę socjalną mogą dodatkowo otrzymać dodatek dopełniający do renty socjalnej, jeśli spełniają dodatkowe warunki.

Zasiłek sierocy dla osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna, która jest uprawniona do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS. Dodatek ten przysługuje niezależnie od wieku, a od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 654,48 zł miesięcznie. Aby go uzyskać, należy złożyć wniosek (formularz ERRD) w ZUS, dołączając dokumenty potwierdzające daty śmierci rodziców.

Dodatek dla sierot zupełnych - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2025 roku wynosi 654,48 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 roku do końca lutego 2026 roku i jest wypłacana niezależnie od wieku oraz dochodów osoby uprawnionej. Dodatek przysługuje każdemu dziecku, które posiada prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, w tym także dzieciom, których ojciec jest nieznany, jeśli pewna jest śmierć matki. Prawo do dodatku jest powiązane z prawem do renty rodzinnej i może być pobierane maksymalnie do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dodatek ten jest zwolniony z podatku i wypłacany bez podziału na liczbę sierot w rodzinie - każde dziecko otrzymuje pełną kwotę. Aby otrzymać dodatek, trzeba złożyć do ZUS wniosek ERRD wraz z dokumentami potwierdzającymi zgon rodziców (akty zgonu) lub w przypadku ojca nieznanego - akt urodzenia oraz akt zgonu matki. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, przez pełnomocnika lub w konsulacie.

Powiązane
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Do 40,5 tys. zł na sprzęt rehabilitacyjny – dofinansowanie z PFRON 2025. Sprawdź zasady
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
Po 50. roku życia przysługuje nawet 2250 zł miesięcznie. Dla kogo świadczenie? Jakie warunki?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” pod ochroną prawa. Przełomowy wyrok sądu, po którym pracodawca już się nie wywinie
09 lis 2025

W dniu 4 listopada 2025 r., w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, zapadł wyrok, którym sąd zasądził bisko 70 tys. zł na rzecz pracownika, który część wynagrodzenia otrzymywał od swojego pracodawcy „pod stołem”, jednak pewnego dnia pracodawca poinformował go, że – „od teraz” jego zarobki będą o połowę niższe. Jest to precedens, który dowodzi, że wynagrodzenie, choć przekazywane nielegalnie – nadal pozostaje pod ochroną prawa.
To już koniec zamieszania i obowiązku segregowania śmieci? Będą wielkie zmiany w recyklingu odpadów
09 lis 2025

Czy nadchodzi moment, w którym plastikowe odpady przestaną nas przytłaczać, a domowe segregowanie śmieci odejdzie w przeszłość? Naukowcy ogłosili przełom, który może całkowicie odmienić sposób, w jaki świat radzi sobie z plastikiem. Ich odkrycie daje nadzieję na realną zmianę w globalnej gospodarce odpadami.
Wielu Polaków nie wie, że mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tego specjalisty w ramach NFZ. Nie musisz płacić za prywatne konsultacje, których koszt może wynosić nawet kilkaset złotych za jedną wizytę
09 lis 2025

Ze względu na decydującą rolę diety w profilaktyce i leczeniu chorób, rośnie popularność korzystania z usług dietetyków. Co istotne, porady żywieniowe na wysokim poziomie są dostępne także bezpłatnie, dzięki finansowaniu przez NFZ. Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia dietetycznego w publicznej służbie zdrowia? Oto szczegóły.
Leasing w 2026 roku – jak odzyskać koszty podatkowe ponad nowe limity ustawowe? Klucz tkwi w odsetkach!
08 lis 2025

Od stycznia 2026 roku przedsiębiorców leasingujących samochody czeka przykra niespodzianka podatkowa. Nowe limity odliczenia kosztów związanych z nabyciem pojazdów, uzależnione od emisji CO2, drastycznie ograniczą możliwości optymalizacji podatkowej. Kontrowersje budzi zwłaszcza fakt, że zmiany dotkną umów już zawartych. Jednak jest nadzieja – część odsetkowa raty leasingowej pozostaje w pełni odliczalna, co może uratować budżety wielu firm. Czy Twoja księgowość wykorzystuje tę możliwość?

REKLAMA

Już od stycznia 2026 r. wchodzi nowy 15% podatek, realizujący dyrektywę unijną. Kogo dotyczy i na czym polega?
08 lis 2025

Rozpoczyna się rewolucja w opodatkowaniu, a polskie przedsiębiorstwa, będące częścią dużych międzynarodowych grup, stoją u progu nowych, złożonych obowiązków. Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego, znanego jako GloBE, stanowi fundamentalną zmianę w architekturze systemu podatkowego. Celem tej transformacji jest zapewnienie, że największe globalne koncerny będą płacić sprawiedliwą daninę, z efektywną stawką podatkową na poziomie co najmniej 15%, niezależnie od jurysdykcji, w której generują swoje zyski. To koniec z cypryjskimi spółkami?
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Powszechny sprzeciw samorządów, bo nie przyniesie wzrostu dzietności, a pogłębi kryzys finansowy
09 lis 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Świadczenie ma być skierowane do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już dorosłych – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Wprowadzenie nowego wsparcia budzi jednak powszechny sprzeciw samorządów, w opinii których – „nie przyniesie ono wzrostu dzietności, a uszczupli dochody publiczne”, doprowadzając do kryzysu finansowego w gminach.
Prawie 5 tysięcy złotych dla każdego. Staż pracy nie ma znaczenia. Pracodawca musi pieniądze wypłacić. Czy wiecie o tej zmianie w przepisach?
09 lis 2025

4806 zł brutto. Tyle od stycznia ma wynosić płaca minimalna w Polsce. „Dużo czy mało?” – pytanie wydaje się retoryczne. Bo choć to o 140 zł więcej niż obecnie, nikt nie ma wątpliwości: tej podwyżki nie da się nazwać ani odważną, ani satysfakcjonującą. Nie takiego ruchu oczekiwali związkowcy. Nie takiej decyzji chcieli pracodawcy.
Brak budżetu firmowego to zarządzanie "na oko" - nawet jeśli przedsiębiorca dziś zarabia. Jak stworzyć prosty budżet dla swojej firmy?
07 lis 2025

Wielu właścicieli małych i średnich firm podejmuje decyzje finansowe intuicyjnie. Zakup nowego sprzętu? „Przyda się, więc bierzemy.” Rekrutacja kolejnej osoby? „Zespół nie wyrabia, trzeba kogoś dołożyć.” Kolejny wydatek? „Jakoś się to pokryje.” Tak wygląda codzienność tysięcy przedsiębiorstw, w których budżet jest pojęciem abstrakcyjnym, a zarządzanie finansami odbywa się „na oko”.

REKLAMA

Chcesz sobie zrobić długi weekend i bierzesz urlop na żądanie? Uważaj na pułapki w przepisach - pomylisz się i wylatujesz z roboty!
08 lis 2025

Czasami pracownik musi być ostrożny jak saper - przepisy prawa pracy niby oczywiście chronią pracowników, ale można też natrafić na minę. Szczególnie ostrożnie trzeba korzystać z urlopu na żądanie - to wcale nie działa jak automat i trzeba się pilnować, żeby nie popełnić błędu.
Oni nie muszą brać wolnego. I bez tego mają długi weekend. Sprawdź, czego nie uda ci się załatwić 10 listopada
07 lis 2025

Listopad rozpoczął się długim weekendem. Układ kalendarzowy roku sprawił, że wielu pracowników 10 listopada zostanie w domach i odda się relaksowi, zamiast pracy. Niektórzy wykorzystają w tym celu 1 dzień urlopu, inni nie będą musieli tego robić.

REKLAMA