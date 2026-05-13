REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów 2026, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy dodatek za rodzicielstwo wejdzie w życie w tym roku?

800 plus dla seniorów 2026, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy dodatek za rodzicielstwo wejdzie w życie w tym roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 maja 2026, 09:12
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emerytura, senior, pieniądze, emeryt, czternasta emerytura, 800 plus dla seniora, 800 plus dla seniorów
800 plus dla seniorów 2026, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy dodatek za rodzicielstwo wejdzie w życie w tym roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa propozycja, określana jako 800 plus dla seniora, zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości od 400 do 800 zł miesięcznie dla rodziców. Celem tej ulgi jest zapewnienie realnego wsparcia finansowego seniorom, którzy wychowali dzieci w czasach, gdy nie mieli dostępu do podobnej pomocy państwowej. Oto szczegóły. Kiedy 800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

rozwiń >

800 plus dla seniorów 2026, czyli rekompensata za wychowanie dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy dodatek za rodzicielstwo wejdzie w życie w tym roku?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci.

Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

REKLAMA

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przyszłość świadczenia: realna pomoc czy postulat?

Choć wizja "800 plus dla seniora" brzmi jak sprawiedliwe dopełnienie systemu polityki prorodzinnej, eksperci zwracają uwagę na ogromne obciążenie dla budżetu państwa. Kwota 43 mld zł rocznie to wyzwanie, na które obecne finanse publiczne mogą nie być gotowe bez gruntownej reformy podatkowej. Na ten moment projekt pozostaje w sferze obywatelskich postulatów i analiz sejmowych. Seniorzy muszą zatem uzbroić się w cierpliwość - o ile debata nad docenieniem trudu wychowania dzieci w poprzednich dekadach nabiera tempa, o tyle konkretne daty wypłat w 2026 roku nie zostały jeszcze potwierdzone w żadnym akcie prawnym. Warto jednak śledzić oficjalne komunikaty resortu rodziny, gdyż presja społeczna w tej sprawie rośnie, a rok 2026 w polityce senioralnej może przynieść jeszcze wiele niespodzianek.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - 800 plus dla seniorów

  1. Czy 800 plus dla seniora to już obowiązujące prawo? Nie. Obecnie jest to propozycja zawarta w petycji obywatelskiej, która wpłynęła do Sejmu. Choć wzbudziła duże zainteresowanie polityków, nie trwają nad nią jeszcze wiążące prace legislacyjne, a Ministerstwo Rodziny nie potwierdziło wprowadzenia tego świadczenia w 2026 roku.
  2. Komu według projektu miałaby przysługiwać rekompensata? Świadczenie miałoby trafiać do rodziców (osób po 50. roku życia), których dzieci osiągnęły pełnoletność przed wprowadzeniem programu 500 plus. Kluczowym warunkiem jest to, aby dzieci te obecnie pracowały i odprowadzały podatki w Polsce.
  3. Ile konkretnie można by otrzymać? Projekt zakłada 400 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko. Kwota ta sumuje się do maksymalnie 800 zł (przy dwójce lub większej liczbie dzieci). W przypadku obojga rodziców wychowujących jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona po połowie (po 200 zł dla każdego).
  4. Czy dodatek będzie wypłacany tylko emerytom? Nie. Zgodnie z założeniami petycji, świadczenie ma być formą uznania za "wychowanie płatnika składek", więc wiek emerytalny nie jest jedynym kryterium - liczy się fakt bycia rodzicem dorosłego już dziecka, które zasila system podatkowy.
  5. Jaki jest koszt wprowadzenia takiego programu? Szacuje się, że wypłata rekompensat kosztowałaby budżet państwa około 43 mld zł rocznie. To ogromna suma, stanowiąca niemal 70 proc. kosztów obecnego programu 800 plus dla dzieci.
Powiązane
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Kiedy komisja może wydać stałe orzeczenie o niepełnosprawności — przegląd zasad
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
Przełomowy wyrok dla seniorów! Podwyżka emerytur to nie wszystko, bo można dostać jeszcze 30 tys. zł wyrównania. Kto ma prawo do wyższego świadczenia?
ZUS wystosował ważny apel do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
ZUS wystosował ważny apel do osób pracujących przed 1999 rokiem. Sprawdź swój kapitał początkowy i zwiększ emeryturę. Jak obliczyć i przeliczyć świadczenie?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.
Wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia z 20-letnim stażem od czerwca 2026. Przez ile dni przysługuje i kto dostanie 120% świadczenia?
13 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 roku wzrośnie podstawowy zasiłek dla bezrobotnych. To ważna informacja dla wszystkich osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, ale szczególnie dla jednej grupy. Osoby po 50. roku życia, które mają co najmniej 20-letni staż pracy, mogą otrzymywać nie tylko wyższe świadczenie, lecz także pobierać je dłużej. Nie każdy jednak dostanie pieniądze automatycznie. Urząd pracy sprawdzi zarówno staż, jak i okres zatrudnienia oraz opłacane składki.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – wyższe limity rekompensat i nowe terminy składania wniosków już obowiązują
13 maja 2026

11 maja 2026 roku prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa – i nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia. To domknięcie procesu legislacyjnego, który opisywaliśmy w momencie głosowania sejmowego pod koniec kwietnia. Zmiany są realne i odczuwalne: maksymalna rekompensata dla grup producentów rolnych, organizacji producentów i spółdzielni rolniczych skoczyła z 50 tys. euro do 300 tys. euro w okresie trzech lat. Wprowadzono też drugi roczny termin składania wniosków. Kto może skorzystać, jak i kiedy złożyć wniosek – wyjaśniamy krok po kroku.
Pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony! Do kiedy?
13 maja 2026

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę, że rząd przedłuży obowiązywanie pakietu „Ceny Paliw Niżej” do końca maja. Program obejmuje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa oraz mechanizm ustalający maksymalne ceny wybranych rodzajów paliw.

REKLAMA

Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
200 mln osób mogłoby mieszkać w Polsce. Eksperci pokazują przyczyny miliardowych strat
13 maja 2026

Terenów pod zabudowę mieszkaniową mamy w Polsce tyle, że mogłoby tam zamieszkać nawet 200 mln osób - zauważają eksperci. Rozrastają się kosztem łąk, lasów czy mokradeł. Kwestie niekontrolowanej zabudowy mają uregulować plany ogólne gmin. Eksperci zachęcają do udziału w konsultacjach społecznych przy ich tworzeniu.

REKLAMA

Lekarze z Ukrainy tracą prawo wykonywania zawodu. Muszą znać język polski
13 maja 2026

Lekarze spoza Unii Europejskiej do 1 maja 2026 r. mieli obowiązek potwierdzić znajomość języka polskiego. Tym z nich, którzy nie spełnili ustawowych wymogów w wyznaczonym terminie, będą wygaszane warunkowe prawa wykonywania zawodu.
Nastawienie ma znaczenie. O zmianie z adaptacją w tle
13 maja 2026

Zmiana stała się codziennym elementem rzeczywistości — nie epizodem, lecz warunkiem funkcjonowania. W świecie, który przyspieszył, utracił dawną przewidywalność i podważył znane struktury, umiejętność adaptacji przestaje być atutem. Staje się kompetencją fundamentalną. I od tej kompetencji z książka Andrei Clarke w tle 20 maja będziemy dyskutować w naszym studio wideo. Szczegóły już niebawem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA