Kontropinia do opinii biegłego. Kiedy warto ją przygotować i jak może pomóc kancelarii?

Opinia biegłego sądowego potrafi zmienić kierunek całego postępowania. W wielu sprawach to właśnie ona przesądza, czy sąd uzna określony mechanizm zdarzenia, odpowiedzialność za szkodę, związek przyczynowy, stan zdrowia, zdolność testowania, poczytalność sprawcy albo prawidłowość działania lekarza, pracodawcy czy instytucji. Problem zaczyna się wtedy, gdy opinia jest niejasna, niepełna, sprzeczna albo pomija istotne elementy materiału dowodowego. Strona, która otrzymuje niekorzystną opinię, często traktuje ją jak wyrok. To błąd. Opinia biegłego jest ważnym dowodem, ale nie jest rozstrzygnięciem sądu. Można ją analizować, kwestionować, uzupełniać i konfrontować z inną wiedzą specjalistyczną.

Właśnie w tym miejscu pojawia się kontropinia, czyli prywatna analiza ekspercka przygotowana na zlecenie strony lub kancelarii. Nie zastępuje ona opinii biegłego sądowego, ale może stać się bardzo ważnym narzędziem procesowym.

Kontropinia nie jest „drugą opinią sądową”

W praktyce trzeba jasno odróżnić opinię biegłego sądowego od prywatnej opinii eksperta. Biegłego powołuje sąd, a jego opinia jest dowodem z opinii biegłego. Kontropinia przygotowana na zlecenie strony ma inny charakter. Jest dokumentem prywatnym, stanowiskiem specjalistycznym, analizą, która może pomóc stronie wykazać błędy, luki albo nieścisłości w opinii sądowej.

To jednak nie znaczy, że kontropinia jest bez znaczenia. Przeciwnie. W dobrze prowadzonej sprawie może być jednym z najważniejszych narzędzi pełnomocnika.

Dobra kontropinia nie powinna ograniczać się do stwierdzenia: „nie zgadzamy się z opinią biegłego”. Jej celem jest pokazanie, dlaczego określone wnioski są wątpliwe, jakie dokumenty zostały pominięte, gdzie pojawia się błąd metodologiczny, czy biegły odpowiedział na pytania sądu i czy jego rozumowanie jest logiczne.

Sąd nie musi podzielić stanowiska prywatnego eksperta. Ale rzetelna kontropinia może dostarczyć argumentów do złożenia zarzutów do opinii, wniosku o opinię uzupełniającą, przesłuchania biegłego albo dopuszczenia opinii innego biegłego.

Kiedy warto przygotować kontropinię?

Nie każda niekorzystna opinia wymaga kontropinii. Czasami opinia jest po prostu niekorzystna, ale logiczna, kompletna i dobrze uzasadniona. Wtedy dalsze kwestionowanie jej może być procesowo nieskuteczne, a nawet osłabić wiarygodność strony. Kontropinia ma sens przede wszystkim wtedy, gdy istnieją konkretne wątpliwości co do jakości opinii sądowej.

Pierwsza sytuacja to opinia niepełna. Biegły nie odniósł się do wszystkich pytań sądu, pominął istotną dokumentację, nie przeanalizował części materiału albo odpowiedział tylko na wybrane elementy tezy dowodowej. W takim przypadku kontropinia może wskazać, jakie kwestie wymagają uzupełnienia.

Druga sytuacja to opinia wewnętrznie sprzeczna. Zdarza się, że z opisu zawartego w opinii wynika jedno, a z wniosków coś innego. Bywa też, że biegły przyjmuje określone założenia, ale nie wyjaśnia, dlaczego odrzuca inne możliwe interpretacje. Taka opinia może wymagać szczegółowej analizy.

Trzecia sytuacja to brak metodologii. W sprawach medycznych, BHP, technicznych, psychologicznych czy psychiatrycznych niezwykle ważne jest nie tylko to, do jakiego wniosku doszedł biegły, ale również jak do niego doszedł. Jeżeli opinia zawiera kategoryczne wnioski bez przedstawienia toku rozumowania, trudno ją skutecznie zweryfikować.

Czwarta sytuacja to wyjście poza kompetencje. Biegły powinien wypowiadać się w zakresie wiadomości specjalnych, a nie rozstrzygać za sąd kwestie prawne. Jeżeli ekspert zamiast ocenić fakty z perspektywy swojej specjalizacji zaczyna formułować wnioski prawne, może to być istotny problem procesowy.

Piąta sytuacja to pominięcie alternatywnych przyczyn zdarzenia. W sprawach o błąd medyczny, wypadek przy pracy, szkodę osobową czy odpowiedzialność odszkodowawczą kluczowe znaczenie ma związek przyczynowy. Jeżeli biegły przyjmuje jedną wersję zdarzeń, ale nie wyjaśnia, dlaczego inne scenariusze odrzuca, kontr-opinia może pomóc uporządkować argumentację.

Jak kontropinia pomaga kancelarii?

Dla kancelarii kontropinia jest przede wszystkim narzędziem strategicznym. Pozwala przełożyć specjalistyczną wiedzę na argumenty procesowe. Pełnomocnik procesowy nie musi być lekarzem, psychiatrą, psychologiem, specjalistą BHP, inżynierem ani ekspertem od rachunku retrospektywnego. Musi jednak wiedzieć, gdzie opinia biegłego jest podatna na zarzuty i jak te zarzuty sformułować w sposób zrozumiały dla sądu.

Kontropinia może pomóc kancelarii w kilku obszarach.

Po pierwsze, pozwala ocenić, czy z opinią biegłego rzeczywiście warto walczyć. To ważne, ponieważ nie każda przegrana opinia jest opinią błędną. Czasami kontr-opinia może pokazać klientowi, że dalsze kwestionowanie opinii nie ma dużych szans. To również jest cenna informacja procesowa.

Po drugie, pomaga przygotować zarzuty do opinii. Zamiast ogólnych twierdzeń o „nierzetelności” albo „stronniczości” biegłego, kancelaria otrzymuje konkretne punkty: pominięte dokumenty, błędy logiczne, braki metodologiczne, nieuzasadnione założenia, sprzeczności, luki w rozumowaniu.

Po trzecie, ułatwia przygotowanie pytań uzupełniających do biegłego. Dobre pytania mogą zmusić biegłego do doprecyzowania stanowiska, wyjaśnienia wątpliwości albo ujawnienia słabości opinii.

Po czwarte, może być podstawą do wniosku o dopuszczenie opinii innego biegłego lub instytutu. Sąd nie dopuści kolejnej opinii tylko dlatego, że jedna ze stron jest niezadowolona z wyniku. Potrzebne są konkretne argumenty pokazujące, że dotychczasowa opinia nie wyjaśnia sprawy w sposób wystarczający.

Po piąte, kontropinia pomaga ocenić ryzyko dalszego prowadzenia sporu. Ma to znaczenie nie tylko przed sądem pierwszej instancji, ale również na etapie apelacji, negocjacji ugodowych albo decyzji, czy kontynuować postępowanie.

Kontropinia w sprawach medycznych

Jednym z obszarów, w których kontropinie mają szczególne znaczenie, są sprawy medyczne. W takich postępowaniach sąd musi często ustalić, czy doszło do błędu diagnostycznego, terapeutycznego, organizacyjnego albo informacyjnego.

Nie każda szkoda pacjenta oznacza błąd medyczny. Nie każdy niekorzystny skutek leczenia jest wynikiem nieprawidłowego działania lekarza. Z drugiej strony, nie każde powikłanie automatycznie wyłącza odpowiedzialność placówki medycznej.

Właśnie dlatego opinia biegłego musi być szczególnie precyzyjna. Powinna odnosić się do dokumentacji, standardów postępowania, chronologii zdarzeń, decyzji personelu medycznego i związku przyczynowego między działaniem albo zaniechaniem a szkodą pacjenta.

Kontropinia może wskazać, czy biegły prawidłowo przeanalizował dokumentację, czy uwzględnił wszystkie istotne okoliczności i czy jego wnioski wynikają z materiału sprawy. Może również pomóc rozróżnić sytuację, w której doszło do rzeczywistego naruszenia standardów, od sytuacji, w której mamy do czynienia z typowym ryzykiem medycznym.

Kontropinia w sprawach wypadków przy pracy

Drugim ważnym obszarem są wypadki przy pracy. W takich sprawach opinia ekspercka może dotyczyć mechanizmu zdarzenia, naruszenia przepisów BHP, organizacji pracy, zabezpieczenia stanowiska, przyczynienia się pracownika albo odpowiedzialności pracodawcy.

W praktyce sam fakt, że doszło do wypadku, nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności. Trzeba ustalić, co dokładnie się wydarzyło, jakie obowiązki ciążyły na pracodawcy, czy zostały dochowane procedury, czy pracownik został prawidłowo przeszkolony, czy sprzęt był sprawny i czy istniał związek między uchybieniem a szkodą.

Kontropinia może pomóc zweryfikować, czy biegły prawidłowo odtworzył przebieg zdarzenia i czy jego wnioski nie są zbyt uproszczone. W tego typu sprawach nawet drobna różnica w ocenie mechanizmu wypadku może mieć znaczenie dla odpowiedzialności odszkodowawczej.

Kontropinia w sprawach spadkowych i rodzinnych

Kontropinie mogą mieć duże znaczenie również w sprawach spadkowych, zwłaszcza przy kwestionowaniu ważności testamentu. Często kluczowe jest ustalenie, czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu miał zdolność świadomego i swobodnego powzięcia decyzji oraz wyrażenia woli.

W takich sprawach analizuje się dokumentację medyczną, historię leczenia, ewentualne choroby otępienne, zaburzenia psychiczne, stosowane leki, relacje świadków i okoliczności sporządzenia testamentu.

Opinia biegłego powinna ostrożnie łączyć wiedzę medyczną, psychiatryczną lub psychologiczną z materiałem dowodowym. Kontropinia może pomóc wykazać, że pierwotna opinia zbyt kategorycznie oceniła stan spadkodawcy albo przeciwnie — nie uwzględniła istotnych objawów i dokumentów.

Podobnie w sprawach rodzinnych, opiekuńczych czy dotyczących kontaktów z dzieckiem, opinia specjalistyczna może mieć bardzo poważne konsekwencje praktyczne. Dlatego jej jakość, metodologia i kompletność powinny być szczególnie uważnie analizowane.

Czego nie powinna robić kontropinia?

Kontropinia nie powinna być dokumentem pisanym „pod tezę”. Jej wartość wynika z rzetelności, a nie z tego, że za wszelką cenę wspiera stanowisko zlecającego. Jeżeli prywatny ekspert pomija niewygodne fakty, naciąga wnioski albo formułuje zbyt kategoryczne twierdzenia bez podstaw, taka opinia może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Sąd bardzo szybko zauważy, że dokument ma charakter polemiczny, ale nie wnosi realnej wartości merytorycznej.

Dobra kontropinia powinna być uczciwa. Może wskazywać błędy opinii sądowej, ale powinna również sygnalizować, które elementy opinii są poprawne. Może wzmacniać stanowisko strony, ale nie powinna udawać, że sprawa nie ma żadnych słabych punktów. Najlepsza kontropinia to taka, która pomaga pełnomocnikowi podejmować racjonalne decyzje procesowe, a nie tylko daje klientowi poczucie, że „mamy opinię przeciwną”.

Jak powinna wyglądać dobra kontropinia?

Dobra kontropinia powinna być konkretna, uporządkowana i użyteczna procesowo. Nie chodzi o to, aby była jak najdłuższa. Chodzi o to, aby precyzyjnie wskazywała problemy.

Powinna zawierać analizę materiału, odniesienie do opinii biegłego, identyfikację błędów lub luk, ocenę metodologii oraz wnioski przydatne dla dalszych działań w sprawie. Bardzo ważne jest również to, aby język opinii był zrozumiały dla prawnika i sądu, a nie wyłącznie dla specjalisty z danej dziedziny.

W praktyce dobra kontropinia powinna odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

Czy biegły odpowiedział na pytania sądu?

Czy wykorzystał cały istotny materiał dowodowy?

Czy jego wnioski wynikają z przeprowadzonej analizy?

Czy zastosował właściwą metodologię?

Czy nie przekroczył zakresu swojej specjalizacji?

Czy w opinii występują sprzeczności, uproszczenia albo nieuzasadnione założenia?

Czy istnieją podstawy do opinii uzupełniającej, przesłuchania biegłego albo powołania innego eksperta?

Dopiero taka analiza ma realną wartość dla kancelarii.

Niekorzystna opinia biegłego to nie koniec sprawy

Wielu klientów traktuje niekorzystną opinię biegłego jako moment, w którym sprawa jest przegrana. W praktyce nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od tego, czy opinia jest rzetelna, kompletna i przekonująca.

Jeżeli opinia spełnia standardy, dalsza walka może być trudna. Jeżeli jednak zawiera błędy, luki albo nie odpowiada na kluczowe pytania, strona ma prawo podejmować działania procesowe.

Kontropinia nie jest magicznym narzędziem, które automatycznie zmienia wynik sprawy. Jest jednak sposobem na odzyskanie kontroli nad argumentacją specjalistyczną. Pomaga kancelarii przełożyć wiedzę ekspercką na język procesu. W sprawach, w których wynik zależy od wiadomości specjalnych, to może mieć kluczowe znaczenie.

Podsumowanie

Kontropinia do opinii biegłego nie zastępuje sądu i nie zastępuje biegłego powołanego w postępowaniu. Może jednak pomóc stronie i pełnomocnikowi zrozumieć, czy opinia sądowa jest rzeczywiście rzetelna, czy wymaga zakwestionowania.

Jej największą wartością nie jest samo istnienie dokumentu, ale jakość analizy. Dobrze przygotowana kontropinia może pomóc w sformułowaniu zarzutów, przygotowaniu pytań do biegłego, złożeniu wniosku o opinię uzupełniającą lub ocenieniu szans dalszego postępowania.

W nowoczesnym procesie sądowym sama znajomość prawa często nie wystarcza. Tam, gdzie sprawa opiera się na medycynie, psychologii, psychiatrii, BHP, technice albo rachunkowości, potrzebna jest również umiejętność pracy z wiedzą ekspercką.

Dlatego kontropinia nie powinna być traktowana jako zbędny koszt. W wielu sprawach jest narzędziem, które pozwala oddzielić rzeczywistą wiedzę specjalistyczną od opinii, która tylko pozornie wyjaśnia problem.