REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za wychowanie co najmniej 2 dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata za wychowanie co najmniej 2 dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lipca 2026, 09:41
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
seniorzy emerytura pieniądze
800 plus dla seniorów w 2026 roku, czyli rekompensata za wychowanie co najmniej 2 dzieci dla osób po 50. roku życia. Czy i kiedy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gigantyczne poparcie dla nowego świadczenia zderzyło się z twardym oporem rządu. Obywatelski projekt zakładający wypłatę nawet 800 zł stałego dodatku dla starszych rodziców wywołał potężne emocje w milionach domów. Choć petycja zalała sejmowe biurka, oficjalne stanowisko resortu rodziny całkowicie studzi zapał seniorów. Wyjaśniamy, jaki ostateczny werdykt zapadł w sprawie „800 plus dla seniorów” i czy starsi rodzice mają jeszcze jakiekolwiek szanse na te pieniądze.

rozwiń >

800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?

Nowa inicjatywa, nazwana 800 plus dla seniora, skierowana jest do osób starszych, które wychowywały dzieci. Jej celem jest zrekompensowanie lat poświęconych na wychowanie potomstwa w okresie, gdy państwo nie oferowało rodzicom podobnego wsparcia finansowego, co ma stanowić wyrównanie historycznych nierówności. Chociaż do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, która wzbudziła duże zainteresowanie, rząd na razie tonuje nastroje związane z jej ewentualną realizacją.

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów - kluczowe zasady i warunki świadczenia

Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. W przypadku, gdy rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, co oznacza 200 zł dla każdego z rodziców. Maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł, którą otrzymaliby rodzice wychowujący co najmniej dwoje dzieci. Propozycja nie dotyczy wyłącznie osób będących na emeryturze, ale wszystkich rodziców, których dzieci ukończyły 18 lat przed wprowadzeniem obecnego programu 800 plus (wcześniej 500 plus). Pomysłodawcy argumentują, że wypłata jest formą uznania za wkład rodziców w utrzymanie obecnego systemu podatkowego i emerytalnego (poprzez wychowanie płatników składek).

800 plus dla seniorów a aspekty formalne i finansowe

Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a petycja w tej sprawie została skierowana do Sejmu w maju i zyskała popularność wśród parlamentarzystów. Wdrożenie programu wymagałoby wprowadzenia zmian ustawowych. Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł, dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

800 plus dla seniorów a reakcja rządu i inne oświadczenia

Mimo zainteresowania ze strony posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obecnym etapie nie przewiduje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Z kolei Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur.

REKLAMA

Przyszłość świadczenia 800 plus dla seniorów: realna pomoc czy postulat?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Choć koncepcja ta, opierająca się na petycjach kierowanych do władz, zakłada wypłatę dodatku emerytalnego jako rekompensaty za wychowanie dzieci w czasach pozbawionych wsparcia socjalnego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie studzi emocje, wskazując na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu. Głównymi barierami dla przekształcenia tego pomysłu w realną pomoc są olbrzymie koszty budżetowe oraz skomplikowane przeszkody formalno-prawne, w tym zasada niedziałania prawa wstecz czy trudności z weryfikacją kryteriów, takich jak wymóg odprowadzania podatków w Polsce przez dorosłe potomstwo. W rezultacie, zamiast nowego świadczenia, państwo w najbliższej przyszłości skupia się na finansowaniu dotychczasowych instrumentów, takich jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (trzynaste i czternaste emerytury) oraz wdrażaniu nowych programów opiekuńczych typu Bon senioralny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów 2026 - kiedy projekt wejdzie w życie i na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów nie ma wyznaczonej daty wejścia w życie, ponieważ nie jest oficjalnym projektem rządowym, lecz wyłącznie postulatem obywatelskim.

800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci. Na jakim etapie są prace?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych, ponieważ nie jest projektem Rady Ministrów, a jedynie powracającym postulatem i petycją obywatelską. Pomysł ten zakłada wypłatę od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju, jako formę rekompensaty za brak dawnego wsparcia socjalnego państwa. Choć petycja ta wywołała szeroką dyskusję medialną i trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konsekwentnie tonuje nastroje i informuje, że obecnie nie prowadzi żadnych prac nad wdrożeniem takiego świadczenia ze względu na gigantyczne koszty budżetowe oraz brak odpowiednich regulacji w systemie emerytalnym.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy 800 plus dla seniorów jest obowiązującym prawem?

Świadczenie 800 plus dla seniorów pozostaje obecnie wyłącznie w sferze postulatów obywatelskich i nie stanowi obowiązującego prawa. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na brak oficjalnych planów wdrożenia takiego programu.

Kto według założeń miałby prawo do świadczenia 800 plus dla seniorów?

Pomysł zakłada wypłatę dla osób po 50. roku życia lub emerytów, których dorosłe dzieci legalnie pracują i odprowadzają składki w kraju. Świadczenie miałoby przysługiwać za każde wychowane dziecko, pod warunkiem, że ono pracuje i odprowadza podatki w Polsce.

Ile miałoby wynosić świadczenie 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Wysokość świadczenia bazowego to 400 zł za każde dziecko. Przy wspólnym wychowaniu jednego dziecka kwota 400 zł byłaby dzielona na pół, czyli 200 zł dla każdego z rodziców; maksymalna kwota świadczenia wynosiłaby 800 zł.

Jaki byłby szacowany roczny koszt programu 800 plus dla seniorów?

Szacowany roczny koszt przedsięwzięcia to 43 mld zł. Dla porównania, program 800 plus w 2024 roku kosztuje budżet około 64 mld zł.

Na jakim etapie są prace nad programem 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci?

Program 800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci nie znajduje się w oficjalnym rządowym kalendarzu prac legislacyjnych i nie jest projektem Rady Ministrów. Petycja trafiła pod obradowanie Sejmowej Komisji do Spraw Petycji.

Powiązane
"800 plus tylko dla pracujących". List oburzonego czytelnika wywołał lawinę komentarzy
600 zł za dziecko do emerytury i pensja dla matek? Znamy prawdę o nowym programie
600 zł za dziecko do emerytury i pensja dla matek? Znamy prawdę o nowym programie
ZUS sam z siebie nie odda tych pieniędzy. Średnio 29 000 zł czeka na kontach zmarłych
ZUS sam z siebie nie odda tych pieniędzy. Średnio 29 000 zł czeka na kontach zmarłych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę
03 lip 2026

Fala upałów w Polsce powoduje, że w samochodach bez klimatyzacji trudno jest funkcjonować. Bywa, że w środku jest 40 stopni. Czy kierowca może pracować w aucie bez klimatyzacji? Przepisy BHP nie określają obowiązku zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę. Co może zrobić pracownik?
Karol Nawrocki wetuje ustawę o prawach ucznia. Rozbieżne oceny w środowisku edukacji
03 lip 2026

Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli dobrze oceniają decyzję prezydenta o zawetowaniu tzw. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Wskazują, że podzielił podnoszone przez nie argumenty o tym, że będzie ona stwarzać problemy, niszczyć relacje między uczniami a nauczycielami i zwiększy biurokrację.
Egzamin ósmoklasisty 2026: CKE podała średnie wyniki z języka polskiego i matematyki
03 lip 2026

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 55 proc. – poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Rynek mieszkaniowy w Polsce zmienia kierunek. Eksperci wskazują, co odgrywa teraz ważną rolę.
03 lip 2026

Polski rynek mieszkaniowy wchodzi w etap, w którym o dynamice sprzedaży i kierunkach rozwoju coraz mniej decydują stwarzane przez państwo bodźce popytowe, rośnie natomiast wpływ suburbanizacji, na znaczeniu zyskują rynki regionalne, a także automatyzacja sprzedaży - ocenili eksperci JLL.

REKLAMA

Lokalna żywność na pierwszym planie. Polacy wskazują nowy kierunek dla handlu
03 lip 2026

Bezpośrednio od rolnika żywność chce kupować 76 proc. Polaków, a 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
Uważaj! Przy zakupie tych robotów nie skorzystasz z ulgi na robotyzację [interpretacja KIS]
03 lip 2026

Kupiłeś w pełni zautomatyzowany magazyn i liczysz na odliczenie połowy wydatków w ramach ulgi na robotyzację? Skarbówka ma dla ciebie złą wiadomość. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej robot pracujący wyłącznie w magazynie lub centrum logistycznym nie jest robotem przemysłowym w rozumieniu przepisów o uldze na robotyzację.

Zmiany w 800 plus. W lipcu ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
03 lip 2026

Rodzice pobierający świadczenie 800 plus powinni w tym miesiącu zwrócić uwagę na harmonogram wypłat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni terminy przekazywania pieniędzy. Jaki jest tego powód?
Wgląd do arkusza egzaminu ósmoklasisty
02 lip 2026

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy najważniejszy sprawdzian wiedzy, który może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły, a następnie dalszej ścieżce zawodowej. Co, jeśli wyniki okazują się być gorsze od przewidywanych i uczeń ma wątpliwości, czy został prawidłowo oceniony?

REKLAMA

Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
02 lip 2026

Są różne sposoby na zachowanie ciągłości pracy w okresie wakacyjnym, np.: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe? Oto praktyczne wskazówki.
Fikcyjna faktura w KSeF - Stanowski i Mentzen celem prowokacji. Ale wystawca zapłaci olbrzymi VAT za fakturę na ponad 4 mln zł
02 lip 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) staje się areną bezprecedensowych walk medialno-politycznych. Pojawienie się w nim faktury opiewającej na kwotę ponad 4,3 mln zł brutto, wystawionej na firmy Krzysztofa Stanowskiego oraz Sławomira Mentzena, wywołało medialne trzęsienie ziemi. Dla opinii publicznej to sensacja, a dla branży mocny sygnał ostrzegawczy. Co najważniejsze - ten z pozoru niewinny, złośliwy żart skończy się dla jego autora finansowym dramatem. Przepisy ustawy o VAT są bowiem nieubłagane: wystawca tej faktury będzie musiał zapłacić gigantyczny podatek, nawet jeśli żadna usługa nie została wykonana.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA