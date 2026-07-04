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Emerytura będzie wyższa nawet o 1000 złotych. Wystarczy złożenie takiego wniosku

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04 lipca 2026, 09:51
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Emerytura może być wyższa o 1000 złotych. Wystarczy złożenie takiego wniosku
Emerytura może być wyższa o 1000 złotych. Wystarczy złożenie takiego wniosku
Shutterstock

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Przez lata pracowali w trudnych, uciążliwych lub niebezpiecznych warunkach, często nie zdając sobie sprawy, że może to przełożyć się na wyższą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje specjalną rekompensatę dla tych, którzy stracili możliwość skorzystania z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej po reformie systemu emerytalnego. Nie jest to jednak dodatkowy przelew ani osobne świadczenie. Rekompensata zwiększa podstawę wyliczenia emerytury, a tym samym może podnieść wysokość przyszłych wypłat.

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ZUS przewidział specjalne wsparcie dla osób pracujących w trudnych warunkach

Ci, którzy przed laty wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą otrzymać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe wsparcie przy ustalaniu wysokości emerytury. Chodzi o tak zwaną rekompensatę, która została wprowadzona z myślą o poszkodowanych zmianami w systemie emerytalnym. W praktyce jest to forma zadośćuczynienia za utratę możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę na zasadach obowiązujących przed reformą systemu.

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Rekompensata nie jest samodzielnym świadczeniem wypłacanym co miesiąc ani jednorazowym dodatkiem przekazywanym emerytowi, przytacza wyjaśnienia ZUS biznesinfo.pl. Środki te zwiększają kapitał początkowy, czyli jeden z elementów wykorzystywanych do obliczenia wysokości emerytury w nowym systemie.

W efekcie podwyższeniu ulega podstawa wyliczenia świadczenia, a wraz z nią rośnie wysokość przyszłej emerytury. Co istotne, kapitał początkowy podlega waloryzacji, dlatego wpływ rekompensaty może być odczuwalny również wiele lat po jej przyznaniu.

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Nie każdy pracownik może liczyć na dodatkowe pieniądze

Prawo do rekompensaty przysługuje wyłącznie określonej grupie. ZUS podkreśla, że rozwiązanie to zostało stworzone dla tych, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, ale jednocześnie nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury ani emerytury pomostowej.

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Oznacza to, że samo wykonywanie określonego zawodu nie daje automatycznie prawa do dodatkowych środków przy ustalaniu emerytury.

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Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rekompensatę

Aby ZUS doliczył rekompensatę do kapitału początkowego, trzeba jednocześnie spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest udokumentowanie co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przed 1 stycznia 2009 roku.

Samo zatrudnienie w określonej branży nie wystarczy. Liczy się przede wszystkim charakter wykonywanych obowiązków oraz odpowiednia dokumentacja potwierdzająca przebieg zatrudnienia.

Drugim warunkiem jest brak prawa do wcześniejszych świadczeń związanych z wykonywaniem takiej pracy. Rekompensata nie przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

ZUS przypomina również, że o emeryturę wraz z rekompensatą można wystąpić dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Skorzystanie z wcześniejszego przejścia na emeryturę wyklucza możliwość uzyskania tego rozwiązania.

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Dokumenty mają kluczowe znaczenie

Duże znaczenie ma także odpowiednie udokumentowanie przebiegu zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach. Na podstawie tych dokumentów ZUS ocenia, czy dana osoba spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Brak odpowiednich dokumentów może znacząco utrudnić, a nawet uniemożliwić uzyskanie rekompensaty. Z tego powodu warto wcześniej sprawdzić kompletność posiadanej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia.

Wysokość rekompensaty ZUS wylicza indywidualnie

Kwota rekompensaty nie jest jednakowa dla wszystkich uprawnionych. ZUS oblicza ją indywidualnie, stosując ustawowy wzór: R = 64,32 × K × X. W tym równaniu „R” oznacza wysokość rekompensaty, „K” jest wartością tzw. emerytury hipotetycznej ustalanej przy wyliczaniu kapitału początkowego, natomiast „X” określa stopień spełnienia warunków wymaganych wcześniej do uzyskania wcześniejszej emerytury.

Ostateczna wysokość dodatkowych środków zależy więc od indywidualnego przebiegu kariery zawodowej oraz danych zgromadzonych na koncie ubezpieczeniowym danej osoby.

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Te zawody mogą zostać objęte rekompensatą

Przepisy precyzyjnie określają, jakie rodzaje zatrudnienia mogą zostać uznane za pracę w szczególnych warunkach. W wykazach stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów znajdują się między innymi zawody związane z górnictwem, energetyką, hutnictwem, przemysłem chemicznym, budownictwem i leśnictwem.

Lista obejmuje również część stanowisk związanych z przemysłem drzewnym i papierniczym, produkcją szkła, pracą na statkach żeglugi powietrznej czy wykonywaniem prac gorących w hutach żelaza i stali. Wśród uprawnionych mogą znaleźć się także przedstawiciele wybranych zawodów związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

O tym, czy konkretne stanowisko kwalifikuje się do uzyskania rekompensaty, decydują jednak szczegółowe przepisy oraz dokumenty potwierdzające charakter wykonywanej pracy. Właśnie dlatego każda sprawa jest rozpatrywana przez ZUS indywidualnie.

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Źródło: INFOR
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