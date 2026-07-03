300 plus 2026 - zmiany. Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną w roku 2026/2027?

300 plus w 2026 roku - jakie zmiany weszły w życie? Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną w kolejnym roku szkolnym 2026/2027? Kto nie musi już spełniać warunku aktywności zawodowej, by uzyskać świadczenie z ZUS?

300 plus na wyprawkę szkolną 2026/2027

Do ZUS płyną pierwsze wnioski o wyprawkę szkolną. Ci z rodziców, którzy je najszybciej wyślą dostaną pieniądze przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem. W ramach programu Dobry Start 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do 30 listopada 2026 r. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to Zakład wypłaci pieniądze do 30 września.

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300 złotych rodzice i opiekunowie dostają bez względu na to, ile zarabiają i jaką mają sytuację zawodową. - Co do zasady pieniądze są przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Do kiedy 300 plus? Wiek liczy się rocznikowo

Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. - Pieniędzy nie dostają dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studentom - przypomina Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

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300 plus 2026 - zmiany

Zmiany w świadczeniu 300 plus dotyczą cudzoziemców. Cudzoziemiec spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osoby objęte umową wystąpienia) oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR, którzy mieszkają z dzieckiem na terenie Polski, mają prawo do wyprawki szkolnej, jeśli rodzic był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

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Z obowiązku spełnienia warunku aktywności zawodowej zostali zwolnieni wnioskodawcy, którzy:

wnioskują o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski,

wychowują dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

wychowują dziecko powyżej 16 roku życia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności,

są opiekunami dzieci wskazanymi przez władze kraju pochodzenia,

samodzielnie wnioskują o świadczenie jako osoby uczące się lub objęte programem usamodzielniania.

Dodatkowo cudzoziemcy spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii (osób objętych umową wystąpienia) oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR we wnioskach składanych do ZUS zobowiązani zostali do podania danych dotyczących dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce zarówno swoich jak i dziecka.

Jak złożyć wniosek o 300 plus w 2026 r.?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy. W 2025 roku w całej Polsce wpłynęło 3,3 mln wniosków, na które ZUS wypłacił wyprawki dla ponad 4,9 mln dzieci w łącznej kwocie przekraczającej 1,4 mld zł.