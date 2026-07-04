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Wielkie zmiany w rachunkach za energię elektryczną. W lipcu za prąd zapłacimy po nowemu

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04 lipca 2026, 09:37
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd już od lipca. Za energię będziemy płacić po nowemu
Wielkie zmiany w rachunkach za prąd już od lipca. Za energię będziemy płacić po nowemu
Shutterstock

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Przeciętny Kowalski ma trudności z określeniem, za co dokładnie płaci. Rachunki za prąd potrafią mieć nawet kilkanaście pozycji. To dlatego rząd zabrał się za generalne porządki. Już niebawem faktury staną się prostsze, bardziej przejrzyste i będą zawierać najważniejsze informacje: koszt zużytej energii, opłaty za dystrybucję, łączna kwota do zapłaty oraz termin obowiązywania umowy. Kiedy zmiany chodzą w życie?

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Dzisiejsze faktury za energię elektryczną często przypominają specjalistyczne dokumenty pełne skomplikowanych nazw i pozycji. Dla wielu odbiorców rozszyfrowanie wszystkich opłat jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Rząd chce to zmienić, wprowadzając nowe zasady prezentowania informacji na rachunkach za prąd. Celem jest zwiększenie przejrzystości i ułatwienie klientom kontrolowania wydatków na energię.

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Łatwiej będzie porównać rachunki

Jedną z najważniejszych zmian będzie wyraźne wskazanie kosztu samej energii elektrycznej. Odbiorca nie będzie musiał analizować wielu pozycji rozrzuconych po całym dokumencie, aby dowiedzieć się, ile faktycznie kosztowało zużycie prądu.

Nowe przepisy zakładają, że ta informacja zostanie przedstawiona w prosty i czytelny sposób. Dzięki temu klienci łatwiej porównają swoje rachunki i ocenią, jak zmieniają się koszty energii.

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Tyle wynosi opłata za dystrybucję energii

Drugim obowiązkowym elementem będzie wyodrębnienie kosztów związanych z dostarczeniem energii do odbiorcy. Opłaty dystrybucyjne od lat budzą wiele pytań, ponieważ dla wielu osób pozostają niezrozumiałym składnikiem rachunku.

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Po zmianach koszt przesyłu i dystrybucji energii ma być prezentowany oddzielnie od ceny samego prądu. Pozwoli to łatwiej zorientować się, jaka część rachunku wynika z zużycia energii, a jaka z utrzymania infrastruktury energetycznej.

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Taka jest łączna kwota do zapłaty

Na nowych fakturach w widocznym miejscu znajdzie się również całkowita kwota do zapłaty. To właśnie ta informacja ma być jedną z najłatwiej dostępnych dla odbiorcy.

Zgodnie z założeniami reformy klient od razu zobaczy najważniejsze dane finansowe bez konieczności przeglądania wszystkich szczegółowych pozycji. Ma to ograniczyć problemy z interpretacją dokumentów i usprawnić rozliczenia.

Do kiedy umowa obowiązuje?

Nowe rachunki mają zawierać także informacje dotyczące okresu obowiązywania umowy. Dzięki temu odbiorcy łatwiej sprawdzą, kiedy kończy się obecny kontrakt i czy zbliża się termin jego przedłużenia.

To rozwiązanie ma zwiększyć świadomość klientów i ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących dalszej współpracy ze sprzedawcą energii lub ewentualnej zmiany oferty.

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Zmiany obejmą również sposób dostarczania rachunków. Podstawową formą komunikacji z klientem ma być faktura elektroniczna.

Osoby, które nadal chcą otrzymywać dokumenty w wersji papierowej, zachowają taką możliwość, jednak będzie ona dostępna wyłącznie na wyraźne życzenie odbiorcy. Resort odpowiedzialny za projekt podkreśla, że rozwiązanie wpisuje się w proces cyfryzacji usług publicznych i komercyjnych.

Krótszy czas instalacji licznika

Nowe przepisy przewidują również konkretne obowiązki dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Po podpisaniu umowy sprzedaży energii licznik ma zostać zamontowany w ciągu 21 dni od zgłoszenia przez sprzedawcę.

Zmiana ma usprawnić proces przyłączania nowych odbiorców i skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z energii elektrycznej.

Mniej biurokracji

Pakiet deregulacyjny obejmuje także przedsiębiorstwa energetyczne. Ograniczenie części obowiązków sprawozdawczych ma zmniejszyć biurokrację i obniżyć koszty funkcjonowania firm działających na rynku energii.

W projekcie znalazły się ponadto rozwiązania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii. Przewidziano między innymi uproszczenia związane z przyłączaniem instalacji do sieci oraz rozszerzenie możliwości wykorzystania cable poolingu o magazyny energii.

Choć część tych zmian będzie mniej widoczna dla gospodarstw domowych, w przyszłości mogą one przyczynić się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym systemie oraz poprawy stabilności cen energii elektrycznej.

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Źródło: INFOR
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