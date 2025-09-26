Start wypłat 30 września. 1500/1900 zł dla wszystkich, bez względu na dochody

Program "Aktywny Rodzic", wprowadzony w ubiegłym roku, oferuje wsparcie finansowe dla opiekunów dzieci do 3 lat, pomagając im łączyć życie rodzinne z pracą. Standardowa miesięczna pomoc wynosi 1500 zł, z możliwością podniesienia tej kwoty o dodatkowe 400 zł w szczególnych sytuacjach. Oto szczegóły.

Reforma wsparcia rodziców: Program "Aktywny Rodzic"

Nowy program "Aktywny Rodzic" wprowadził istotną zmianę w systemie wspierania opiekunów dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą wybrać jedno z trzech dostępnych świadczeń na każde kwalifikujące się dziecko: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" lub "aktywnie w domu".

Główne zasady programu "Aktywny Rodzic"

Brak Kryterium Dochodu : Żadna z form wsparcia nie jest uzależniona od osiąganych przez rodzinę dochodów.

: Żadna z form wsparcia nie jest uzależniona od osiąganych przez rodzinę dochodów. Wybór Rodzica: Na każde dziecko w danym miesiącu może być pobierane tylko jedno wybrane przez rodzica świadczenie.

Termin Wypłat: Wypłaty ruszą 30 września. Świadczenia ZUS wypłaca za miesiąc poprzedni – co do zasady: "Aktywnie w żłobku" będzie wypłacane 20. dnia miesiąca; Pozostałe dwa świadczenia będą wypłacane ostatniego dnia roboczego miesiąca (w pierwszym miesiącu będzie to 30 września).

Świadczenia Programu "Aktywny Rodzic"

1. "Aktywni Rodzice w Pracy" (ARWP) - jest to świadczenie przeznaczone dla aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesięcy. Chociaż kryterium dochodowe nie obowiązuje, rząd podkreśla, że aktywność i zakres pracy rodziców będą weryfikowane.

Standardowa Wysokość: 1500 zł miesięcznie.

Okres Wypłaty: Przez 24 miesiące (od 12. do 35. miesiąca życia dziecka).

Podwyższona Wysokość: 1900 zł miesięcznie dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z określonymi wskazaniami.

2. "Aktywnie w Żłobku" (AWŻ) - świadczenie to zastąpiło dotychczasowe dofinansowanie do opieki instytucjonalnej i skierowane jest do rodziców, których dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Maksymalna Wysokość: Do 1500 zł miesięcznie (lub do 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością), przy czym kwota ta nie może przewyższać rzeczywistej opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Ograniczenie Opłat: Ustawodawca wprowadza również górną granicę opłaty żłobkowej na poziomie 2200 zł miesięcznie. Instytucje przekraczające ten próg nie będą uprawnione do otrzymywania świadczenia.

3. "Aktywnie w Domu" (AWD) - to wsparcie kierowane do tych opiekunów dzieci w wieku 12–35 miesięcy, którzy nie zdecydują się lub nie spełnią warunków do pobierania świadczeń ARWP, lub AWŻ.

