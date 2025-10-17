REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wypłaca 11 000 zł więcej do emerytury za opiekę nad wnukami. W taki sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi

ZUS wypłaca 11 000 zł więcej do emerytury za opiekę nad wnukami. W taki sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 15:05
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
babcia wnuk babciowe
ZUS wypłaca 11 000 zł więcej do emerytury za opiekę nad wnukami. W taki sposób dziadkowie zyskują dzięki nowemu programowi
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Program Aktywny Rodzic oferuje dziadkom i babciom możliwość podwyższenia kapitału emerytalnego. Okazuje się, że wykorzystanie umowy uaktywniającej pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na doliczenie seniorom nawet 11 tysięcy złotych do sumy, która wpłynie na ich przyszłą emeryturę. Oto szczegóły.

Zyski z programu Aktywny Rodzic dla dziadków i babć

Program Aktywny Rodzic, funkcjonujący od roku i wspierający rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, oferuje korzyści finansowe nie tylko rodzicom, ale także dziadkom i babciom sprawującym opiekę nad wnukami. Świadczenie, znane potocznie jako "babciowe", wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie (a dla dzieci z niepełnosprawnością 1,9 tys. zł).

REKLAMA

REKLAMA

"Babciowe" jako sposób na wyższą emeryturę

Jeśli rodzice zdecydują się powierzyć opiekę nad dzieckiem dziadkowi lub babci i podpiszą z nimi umowę uaktywniającą, państwo zobowiązuje się do opłacania za te osoby składek emerytalno-rentowych. Jak potwierdza Krzysztof Cieszyński, rzecznik regionalny ZUS w Gdańsku, jest to szczególnie korzystne dla seniorów, ponieważ może zwiększyć ich przyszłą emeryturę. Podstawę do naliczenia tych składek stanowi kwota wynosząca maksymalnie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, co aktualnie przekłada się na 2 333 zł. Miesięczna składka emerytalna dla takiej osoby to około 450 zł.

Nawet 11 tysięcy złotych dodatkowego kapitału

Jak wyliczył dziennik "Fakt", dzięki opłacaniu składek przez okres dwóch lat opieki nad wnukiem, kapitał emerytalny babci lub dziadka może wzrosnąć o nawet 11 tysięcy złotych. Podpisanie umowy uaktywniającej jest dobrowolne, ale przynosi wymierne zyski. Aby dodatkowe składki zostały doliczone, należy raz w roku złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie i uwzględnienie tych składek.

Liczby ubezpieczonych

Według danych Ministerstwa, podanych za ZUS, w grudniu ubiegłego roku z tytułu opieki nad dziećmi do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 4,1 tysiąca osób.

REKLAMA

Powiązane
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ulgi, świadczenia i przywileje w 2025 i 2026 roku
Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!
Wielka zmiana od 1 stycznia. ZUS przeliczy emerytury czerwcowe. Świadczenia około 103 tysięcy seniorów będą wyższe o nawet 220 zł miesięcznie!
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad PESELAMI: od miejsca pracy oczekujemy tego samego, niezależnie od wieku
17 paź 2025

Niezależnie od wieku wszyscy oczekujemy tego samego od pracodawców, przełożonych czy zespołów. Co więcej, pracownicy z różnych grup wiekowych zgodnie przyznają, że są ważniejsze elementy wpływające na dobrą współpracę niż wiek. Należą do nich: podobne wartości, charakter, większe doświadczenie zawodowe, podobne zainteresowania. Również kluczowe motywacje do pracy osób reprezentujących różne pokolenia są takie same, zaś wiele stereotypów wiekowych niema swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Tak wynika z raportu zrealizowanego w ramach projektu Ponad PESELAMI autorstwa Magdaleny Felczak i Ewy Leśnowolskiej, który powstał na podstawie badania ABR Sesta i SYNO Poland.
Orzeczenie o niepełnosprawności a ZUS. Co Ci się należy w 2026 roku?
17 paź 2025

Od 2026 roku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na większe wsparcie finansowe z ZUS. Rozszerzony zostanie dostęp do świadczenia wspierającego, wzrosną dodatki, a procedura przyznawania świadczeń stanie się prostsza i szybsza. To dobra wiadomość dla osób przewlekle chorych, po wypadkach, a także dla seniorów, którzy często latami czekali na decyzje.
Od 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dot. wynagrodzenia
17 paź 2025

Już 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie nowe obowiązki pracodawców dotyczące wynagrodzenia za pracę. Konsekwencje niestosowania się do nowych przepisów mogą być bardzo dotkliwe. O co chodzi w tych przepisach?
Ograniczenia w używaniu fajerwerków. Toczą się prace na nowymi przepisami. Chodzi o dobrostan zwierząt. Już nie będzie można postrzelać w Sylwestra?
17 paź 2025

Rząd popiera zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości używania fajerwerków i petard. Toczą się prace nad nowymi przepisami. Chodzi o materiały pirotechniczne klas F1, F2 i F3. Już nie będzie można strzelać w Sylwestra? Od kiedy?

REKLAMA

Firmowe to firmowe. Dlaczego warto oddzielić finanse prywatne od firmowych. Cztery konta, które dają przedsiębiorcy spokój
17 paź 2025

Właściciele małych firm często powtarzają: „to przecież wszystko moje pieniądze”. I rzeczywiście – formalnie tak jest. Ale kiedy pieniądze są wspólne, problemy finansowe też robią się wspólne. Dopóki na koncie jest płynność, granica między finansami firmowymi a prywatnymi wydaje się niewidoczna. Ale wystarczy większy wydatek, spadek sprzedaży albo poślizg w płatnościach od klientów – i zaczyna się chaos. Nie w dokumentach – w codziennym zarządzaniu.
Nowe uprawnienia dla młodzieży. Prezydent podpisał ustawę 15 października 2025 r.
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał szereg ustaw. Jedną z nich jest ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (dalej jako: ustawa). Co zmienia i jakie są jej konsekwencje? Warto wiedzieć - bo ustawa zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku. i daje nowe prawa młodzieży!
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
O co pyta lekarz orzecznik i jak wygląda komisja wydająca orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku
17 paź 2025

Dla wielu osób, wezwanie na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności, to jeden z najbardziej stresujących momentów. Co czeka Cię podczas badania, o co pyta lekarz i od czego naprawdę zależy decyzja o przyznaniu orzeczenia? Zobacz, jak przygotować się do komisji, jakie pytania padają najczęściej i jak wygląda cały proces krok po kroku, od wniosku po decyzję.

REKLAMA

Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?
17 paź 2025

Po miesiącach zapowiedzi projekt ustawy o asystencji osobistej w końcu trafił do Sejmu. Ustawa ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie w codziennym życiu. Jednak, jak przyznają autorzy, będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Na czym miałaby polegać asystencja osobista i ile można zyskać?
Dla pracowników i emerytów: wyższe wynagrodzenia, dodatki urlopowe, lepsze świadczenia socjalne, lepsza ochrona BHP i inne sprawy, które są uregulowane w UZP mogą się zmienić. Sejm przyjął ustawę o układach zbiorowych pracy
17 paź 2025

Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla zatrudnionych pracowników ale i dla emerytów często określają postanowienia UZP (układu zbiorowego pracy). Od 2026 r. mają się zmienić zasady w zakresie tworzenia owych - aktów wewnątrzzakładowych. Tym samym można powiedzieć, że szykują się zmiany dla pracowników i emerytów, w tym być może wyższe wynagrodzenia, dodatki, lepsze świadczenia socjalne, lepsza ochrona BHP i inne sprawy, które są uregulowane w UZP.

REKLAMA