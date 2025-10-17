31 października – ważna data dla studentów z rentą rodzinną. ZUS: Z tym obowiązkiem nie można się spóźnić

Kto nie musi składać zaświadczenia do ZUS-u

Zaświadczenia nie muszą składać studenci, którzy już wcześniej przekazali do ZUS-u dokument z uczelni potwierdzający pełny okres trwania nauki w szkole wyższej (np. 3 lub 5 lat).

Kto ma obowiązek złożyć do ZUS-u zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki i wniosek na formularzu ERR-KN

Pozostali powinni pamiętać o obowiązku dostarczenia aktualnego zaświadczenia, aby nie utracić prawa do wypłaty renty rodzinnej za kolejne miesiące. Wraz z zaświadczeniem należy złożyć również wniosek o przedłużenie prawa do renty rodzinnej w związku z kontynuowaniem nauki (formularz ERR-KN). Złożenie kompletu dokumentów jeszcze w październiku oraz spełnienie warunków do otrzymania renty rodzinnej zapewni ciągłość wypłaty świadczenia od tego miesiąca – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Kiedy i na jak długo przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak kontynuują naukę, mogą ją otrzymywać maksymalnie do ukończenia 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, w którym kończą studia, pod warunkiem, że 25. urodziny przypadają na ostatni rok studiów. Potwierdzeniem kontynuowanie nauki jest zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. Dokument ten najczęściej wydawany jest na jeden rok lub na cały programowy okres nauki.



Jeśli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże pełny okres trwania nauki (na przykład pięcioletnie studia), ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Zakład ma jednak prawo w dowolnym momencie sprawdzić, czy student faktycznie kontynuuje naukę. W sytuacji, gdy zaświadczenie zostało wydane tylko na jeden rok akademicki, ostatnia wypłata renty rodzinnej została przekazana przez ZUS we wrześniu. Dlatego student, który w dalszym ciągu uczy się, powinien niezwłocznie dostarczyć do Zakładu nowe zaświadczenie ze szkoły lub uczelni oraz wniosek o dalszą wypłaty świadczenia.



Jeżeli student spóźni się i dostarczy dokumenty dopiero w listopadzie, wypłata renty za październik przepadnie. Warto więc pamiętać o terminie i złożyć dokumenty jak najszybciej, aby nie utracić należnych pieniędzy.

Brak informacji o zakończeniu nauki może kosztować

Osoby pobierające rentę rodzinną powinny pamiętać o obowiązku poinformowania ZUS-u o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana, mimo że taka osoba nie ma już do niej prawa. Niesłusznie pobrane świadczenia trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami, dlatego warto niezwłocznie powiadomić ZUS o każdej zmianie w statusie nauki.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim