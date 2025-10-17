Te osoby otrzymają dodatkową premię w październiku. To 518 zł ekstra do domowego budżetu
Od 1 czerwca 2025 roku wprowadzono nowe regulacje na rynku pracy. Jedną ze zmian jest możliwość uzyskania miesięcznej premii w wysokości 518 zł dla podmiotów organizujących staże. Jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.
- Premia za staż - kwota i waloryzacja
- Finansowanie i wypłata premii za staż
- Organizatorzy uprawnieni do premii za staż
- Podstawowe zasady stażu
Te osoby otrzymają dodatkową premię w październiku. To 518 zł ekstra do domowego budżetu
Nowe regulacje wprowadzone ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które weszły w życie 1 czerwca, dają organizatorom staży możliwość otrzymania comiesięcznej premii w wysokości 518 zł.
Premia za staż - kwota i waloryzacja
Premia wynosi 518 zł miesięcznie podlega corocznej waloryzacji. W przypadku niepełnego miesiąca stażu, premia jest obliczana proporcjonalnie: (518 zł/30 dni)×liczba dni kalendarzowych stażu.
Finansowanie i wypłata premii za staż
Premia jest finansowana ze środków Funduszu Pracy. Jest przyznawana na wniosek organizatora stażu. Wypłata następuje po zakończeniu stażu, w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym uczestnik otrzymał dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności.
Organizatorzy uprawnieni do premii za staż
O możliwość uzyskania premii mogą ubiegać się podmioty organizujące staż, takie jak: pracodawcy, przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, podmioty ekonomii społecznej (lub jednostki je tworzące), rolnicze spółdzielnie produkcyjne, pełnoletnie osoby fizyczne (niebędące bezrobotnymi), które osobiście i na własny rachunek prowadzą w Polsce działalność rolniczą (np. ogrodniczą, pszczelarską, sadowniczą) w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym lub prowadzą dział specjalny produkcji rolnej.
Podstawowe zasady stażu
Staż jest realizowany na podstawie umowy zawieranej między starostą, organizatorem a osobą bezrobotną. Standardowy okres trwania stażu to zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. Starosta sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu. Po zakończeniu stażu, organizator ma obowiązek wystawić opinię na temat wykonywanych przez bezrobotnego zadań i nabytych umiejętności, co jest podstawą do wydania przez starostę zaświadczenia o odbyciu stażu.
