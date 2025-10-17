REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » Wysokość emerytury » Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 20:18
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
trzynastka, 2026, emerytury, emerytura minimalna, trzynasta emerytura
Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie jest wprawdzie jeszcze oficjalnie wiadome, ile dokładnie wyniesie trzynastka w 2026 roku, ale na podstawie dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz przepisów, można już oszacować z dużą dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa trzynastka. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane makroekonomiczne.

Ile wynosiła trzynastka w 2025 roku?

To, ile wynosiła trzynasta emerytura w 2025 roku, jest podstawą do wyliczenia jej wysokości w przyszłym roku. Trzynastka wynosi natomiast dokładnie tyle, ile emerytura minimalna. Stawka emerytury minimalnej w 2025 roku wynosiła 1.878,91 zł, już z uwzględnieniem marcowej waloryzacji. W przyszłym roku emerytury ponownie ulegną waloryzacji. Zwaloryzowana zostanie też stawka trzynastej emerytury i emerytury minimalnej.

REKLAMA

REKLAMA

Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026? Czy da się to już przewidzieć?

Kalendarz INFOR na 2026 rok

Z dużym stopniem dokładności możliwe jest już teraz oszacowanie, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku. Jest ona bowiem dokonywana rokrocznie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur, który określa o ile procent wzrosną świadczenia emerytalne. Ustala się go na podstawie danych gospodarczych i ekonomicznych, w szczególności gromadzonych przez GUS, które za większość roku 2025 są już znane. Celem waloryzacji jest utrzymanie pobierającym emerytury podobnej siły nabywczej przyznanego świadczenia. Ma ona zmniejszać skutki inflacji dla portfeli seniorów.

Wskaźnik waloryzacji emerytur

Wskaźnik ten opiera się na dwóch podstawowych informacjach. Pierwsza to dane gospodarcze wyrażone wskaźnikiem inflacji, czyli średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa GUS. Termin jego publikacji za rok poprzedni upływa z dniem 31 stycznia roku następnego. Zatem ostateczna jego wysokość za 2025 r. będzie znana do końca stycznia 2026 r. Kolejnym czynnikiem, który uwzględnia wskaźnik waloryzacji emerytur to dane z rynku pracy, a konkretnie realny wzrost wynagrodzeń. Co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń (uwaga – tylko samego wzrostu, a nie 20% poziomu wynagrodzeń) uwzględnia się do wskaźnika waloryzacji. Założenie u tego rozwiązania jest takie, aby wzrost wysokości emerytur uwzględniał samą inflację, ale także wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Ma to sprawić, aby emerytury rosły w tempie zbliżonym do rzeczywistej rynkowej sytuacji.

Co można wyczytać z obecnie znanych wskaźników GUS?

W oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS, za miesiące od stycznia do września 2025 włącznie, średnia ze wskaźników inflacyjnych liczonych rok do roku w tych miesiącach wyniosła 4%. Przy tym wskaźniki te z upływem roku malały z ok. 4% do ok. 3%. Przy zachowaniu podobnej tendencji można oczekiwać, że inflacja za cały rok 2025 wyniesie ok. 4%.

REKLAMA

Zasady korzystania z „wakacji składkowych” od 1 listopada 2024 r. + Wakacje składkowe dla przedsiębiorców – jak skorzystać z nowej ulgi

Odnośnie do realnego wzrostu płac, szacuje się na podstawie już opublikowanych i znanych danych, w tym ogłaszanych przez Prezesa GUS, że w całym 2025 r. płace wzrosną o 8%. Przy tym realny wzrost płac uwzględnia spadek siły nabywczej wynagrodzeń poprzez inflację, zatem dla ustalenia realnego wzrostu płac w 2025 r., należy te 8% pomniejszyć o wskaźnik inflacji, to jest o 4%. Zatem realny wzrost płac w 2025 r. szacunkowo wyniesie ok. 4%. Ekonomiści szacują dokładniej, że spodziewany poziom realnego wzrostu płac to będzie 3,9%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Przepisy dają możliwość waloryzacji kwotowej emerytur, która przy niskich wskaźnikach makroekonomicznych dawałaby na pewno większy wzrost, jednak rząd nie decyduje się na jej zastosowanie, tłumacząc to złą sytuacją makroekonomiczną i budżetową. Waloryzacja nastąpi zatem w oparciu o opisane wyżej mechanizmy i wskaźniki procentowe. Dlatego też nie zdecydowano się na ustalenie wyższej wartości, niż 20% realnego wzrostu cen w waloryzacji emerytur, który jest najniższym możliwym poziomem.

Ile w takim razie wyniesie trzynasta emerytura w 2026?

Mając na uwadze powyższe dane, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku będzie stanowił sumę wskaźnika inflacji za 2025 r. oraz 20% realnego wzrostu płac. Ponieważ realny wzrost płac za 2025 r. ma wynieść 3,9%, to 20% z tego daje wartość 0,78%. Zatem szacunkowo emerytury w 2026 r. zostaną w marcu zwaloryzowane o 4,78% (4% inflacji + 0,78% części realnego wzrostu płac). Skoro zaś trzynastka w 2025 r. wynosiła 1.878,91 zł, to trzynastka w 2026 r. będzie tą kwotą powiększoną o 4,78%. Wynik tego działania daje kwotę 1.968,72 zł, to jest nową trzynastkę obowiązującą w 2026 r. Kwota ta oczywiście stanowi świadczenie brutto, oraz może ulec nieznacznym wahaniom, w zależności od ostatecznych wartości inflacji oraz realnego wzrostu płac za 2025 r. Nie należy jednak się spodziewać odczuwalnych zmian.

Ważne

Szacunkowo z dużą dokładnością można określić, że trzynasta emerytura będzie wynosiła w 2026 roku kwotę 1.968,72 zł brutto. Jednocześnie jest to kwota minimalnej emerytury po waloryzacji w 2026 r. Oznacza to, że trzynastki oraz minimalne emerytury wzrosną w 2026 roku o ok. 90 zł brutto.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1631)

Powiązane
Seniorze, w 2026 roku sprawdź swój PIT za 2025. Czeka na Ciebie zwrot do 400 zł
Seniorze, w 2026 roku sprawdź swój PIT za 2025. Czeka na Ciebie zwrot do 400 zł
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
W 2026 r. trzynasta pensja dla każdego etatowego pracownika na minimalnej płacy – otrzymaj nawet 5.379,20 zł więcej w skali roku
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
17 paź 2025

Nie jest wprawdzie jeszcze oficjalnie wiadome, ile dokładnie wyniesie trzynastka w 2026 roku, ale na podstawie dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz przepisów, można już oszacować z dużą dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa trzynastka. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane makroekonomiczne.
Uwaga na nowy sposób oszustów! Bazuje na zmianie przepisów. Każdy powinien wiedzieć i ostrzec seniorów
17 paź 2025

Koniec roku to moment, w którym oszuści intensyfikują swoje działania. W tym okresie często bazują na informacji o tym, że od nowego roku ma nastąpić zmiana przepisów, w związku z którą na obywateli zostaną nałożone nowe obowiązki. Warto więc wiedzieć, jaka jest prawda i odpowiednio wcześnie ostrzec seniorów.
31 października – ważna data dla studentów z rentą rodzinną. ZUS: Z tym obowiązkiem nie można się spóźnić
17 paź 2025

Jak co roku, do końca października część studentów pobierających rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dostarczenia do ZUS-u zaświadczenia z uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki. Brak takiego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków. Toczą się prace na nowymi przepisami. Chodzi o dobrostan zwierząt. Już nie będzie można postrzelać w Sylwestra?
17 paź 2025

Rząd popiera zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości używania fajerwerków i petard. Toczą się prace nad nowymi przepisami. Chodzi o materiały pirotechniczne klas F1, F2 i F3. Już nie będzie można strzelać w Sylwestra? Od kiedy?

REKLAMA

Nowe uprawnienia dla młodzieży. Prezydent podpisał ustawę 15 października 2025 r.
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał szereg ustaw. Jedną z nich jest ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (dalej jako: ustawa). Co zmienia i jakie są jej konsekwencje? Warto wiedzieć - bo ustawa zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku. i daje nowe prawa młodzieży!
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.

REKLAMA

Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.
Skrócony czas pracy właśnie staje się rzeczywistością: 6 [zamiast 8] godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia [MRPiPS wydało komunikat]
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. MRPiPS ogłosiło wyniki naboru do pilotażowego programu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje”, w którym mogli wystartować przedsiębiorcy (i nie tylko) z całej Polski. Za udział w programie, każdy pracodawca będzie mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, a ponad tysiące pracowników, już niebawem, będzie mogło pracować 4 (zamiast 5) dni w tygodniu albo po 6 lub 7 (zamiast 8) godzin dziennie bądź skorzystać z dodatkowych dni urlopu, zachowując przy tym prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

REKLAMA