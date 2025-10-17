Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia

Nie jest wprawdzie jeszcze oficjalnie wiadome, ile dokładnie wyniesie trzynastka w 2026 roku, ale na podstawie dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz przepisów, można już oszacować z dużą dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa trzynastka. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane makroekonomiczne.

Ile wynosiła trzynastka w 2025 roku?

To, ile wynosiła trzynasta emerytura w 2025 roku, jest podstawą do wyliczenia jej wysokości w przyszłym roku. Trzynastka wynosi natomiast dokładnie tyle, ile emerytura minimalna. Stawka emerytury minimalnej w 2025 roku wynosiła 1.878,91 zł, już z uwzględnieniem marcowej waloryzacji. W przyszłym roku emerytury ponownie ulegną waloryzacji. Zwaloryzowana zostanie też stawka trzynastej emerytury i emerytury minimalnej.

Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026? Czy da się to już przewidzieć?

Z dużym stopniem dokładności możliwe jest już teraz oszacowanie, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku. Jest ona bowiem dokonywana rokrocznie na podstawie wskaźnika waloryzacji emerytur, który określa o ile procent wzrosną świadczenia emerytalne. Ustala się go na podstawie danych gospodarczych i ekonomicznych, w szczególności gromadzonych przez GUS, które za większość roku 2025 są już znane. Celem waloryzacji jest utrzymanie pobierającym emerytury podobnej siły nabywczej przyznanego świadczenia. Ma ona zmniejszać skutki inflacji dla portfeli seniorów.

Wskaźnik waloryzacji emerytur

Wskaźnik ten opiera się na dwóch podstawowych informacjach. Pierwsza to dane gospodarcze wyrażone wskaźnikiem inflacji, czyli średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. Wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa GUS. Termin jego publikacji za rok poprzedni upływa z dniem 31 stycznia roku następnego. Zatem ostateczna jego wysokość za 2025 r. będzie znana do końca stycznia 2026 r. Kolejnym czynnikiem, który uwzględnia wskaźnik waloryzacji emerytur to dane z rynku pracy, a konkretnie realny wzrost wynagrodzeń. Co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń (uwaga – tylko samego wzrostu, a nie 20% poziomu wynagrodzeń) uwzględnia się do wskaźnika waloryzacji. Założenie u tego rozwiązania jest takie, aby wzrost wysokości emerytur uwzględniał samą inflację, ale także wzrost wynagrodzeń na rynku pracy. Ma to sprawić, aby emerytury rosły w tempie zbliżonym do rzeczywistej rynkowej sytuacji.

Co można wyczytać z obecnie znanych wskaźników GUS?

W oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS, za miesiące od stycznia do września 2025 włącznie, średnia ze wskaźników inflacyjnych liczonych rok do roku w tych miesiącach wyniosła 4%. Przy tym wskaźniki te z upływem roku malały z ok. 4% do ok. 3%. Przy zachowaniu podobnej tendencji można oczekiwać, że inflacja za cały rok 2025 wyniesie ok. 4%.

Odnośnie do realnego wzrostu płac, szacuje się na podstawie już opublikowanych i znanych danych, w tym ogłaszanych przez Prezesa GUS, że w całym 2025 r. płace wzrosną o 8%. Przy tym realny wzrost płac uwzględnia spadek siły nabywczej wynagrodzeń poprzez inflację, zatem dla ustalenia realnego wzrostu płac w 2025 r., należy te 8% pomniejszyć o wskaźnik inflacji, to jest o 4%. Zatem realny wzrost płac w 2025 r. szacunkowo wyniesie ok. 4%. Ekonomiści szacują dokładniej, że spodziewany poziom realnego wzrostu płac to będzie 3,9%.

Ważne Przepisy dają możliwość waloryzacji kwotowej emerytur, która przy niskich wskaźnikach makroekonomicznych dawałaby na pewno większy wzrost, jednak rząd nie decyduje się na jej zastosowanie, tłumacząc to złą sytuacją makroekonomiczną i budżetową. Waloryzacja nastąpi zatem w oparciu o opisane wyżej mechanizmy i wskaźniki procentowe. Dlatego też nie zdecydowano się na ustalenie wyższej wartości, niż 20% realnego wzrostu cen w waloryzacji emerytur, który jest najniższym możliwym poziomem.

Ile w takim razie wyniesie trzynasta emerytura w 2026?

Mając na uwadze powyższe dane, wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku będzie stanowił sumę wskaźnika inflacji za 2025 r. oraz 20% realnego wzrostu płac. Ponieważ realny wzrost płac za 2025 r. ma wynieść 3,9%, to 20% z tego daje wartość 0,78%. Zatem szacunkowo emerytury w 2026 r. zostaną w marcu zwaloryzowane o 4,78% (4% inflacji + 0,78% części realnego wzrostu płac). Skoro zaś trzynastka w 2025 r. wynosiła 1.878,91 zł, to trzynastka w 2026 r. będzie tą kwotą powiększoną o 4,78%. Wynik tego działania daje kwotę 1.968,72 zł, to jest nową trzynastkę obowiązującą w 2026 r. Kwota ta oczywiście stanowi świadczenie brutto, oraz może ulec nieznacznym wahaniom, w zależności od ostatecznych wartości inflacji oraz realnego wzrostu płac za 2025 r. Nie należy jednak się spodziewać odczuwalnych zmian.

Ważne Szacunkowo z dużą dokładnością można określić, że trzynasta emerytura będzie wynosiła w 2026 roku kwotę 1.968,72 zł brutto. Jednocześnie jest to kwota minimalnej emerytury po waloryzacji w 2026 r. Oznacza to, że trzynastki oraz minimalne emerytury wzrosną w 2026 roku o ok. 90 zł brutto.