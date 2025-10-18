REKLAMA

Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Wszędzie przerzuty. Ale nie ma orzeczenia o niepełnosprawności

Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Wszędzie przerzuty. Ale nie ma orzeczenia o niepełnosprawności

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 października 2025, 12:43
[Data aktualizacji 18 października 2025, 12:43]
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami ZUS i zabiegać
Bez zasiłku pielęgnacyjnego. Mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami ZUS i zabiegać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby chore na chorobę nowotworową często nie dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności – choroba ma kilka faz, może się wycofać na 5 lat, a potem wrócić w fazę przerzutów. Stan zdrowia nie jest tak stały jak przy innych deficytach organizmu. Osoba, która z sukcesem przeszła chemioterapię, staje na komisji i zostaje uznana za zdrową – przerzuty pojawiają się np. rok później. Dynamika choroby powoduje, że chory nie staje drugi raz na komisji lekarskiej i nie ma orzeczenia o niepełnosprawności. Efekt? Odcięcie od świadczeń pomocowych. I takie listy jak poniższy do redakcji Infor.pl. Napisała do nas czytelniczka, której mąż jest ciężko chory na raka (faza agresywna, przerzuty). Zrezygnowała ze starań o pomoc – zarówno z WZON / MZON (pomoc w zdobyciu orzeczenia o niepełnosprawności), ZUS, jak i MOPS. Uznała, że nie ma szans na świadczenie wspierające, zasiłek pielęgnacyjny, rentę z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenia z MOPS.

REKLAMA

REKLAMA

List do redakcji Infor.pl:

Dzień dobry.

(...) to niestety jest smutna prawda dotycząca ludzi chorych, przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych. Lista schorzeń nie jest istotna przy wydawaniu decyzji, ale liczy się tylko to, czy chory leży i zdany jest na łaskę rodziny lub korzysta z wózka inwalidzkiego i wielu czynności nie jest sam w stanie wykonać. Mimo że mój mąż ma raka z przerzutami prawie do wszystkich narządów, nie mam siły walczyć z komisjami (...) i zabiegać o zasiłek pielęgnacyjny, wolę żyć skromnie, a to, co niezbędne, zapewnić mężowi. I nie będę się starać o żaden zasiłek, bo pewnie i tak mąż nie otrzymałby go. Dla nas to strata czasu i niestety stres — i to niemały.

Pozdrowienia dla całej ekipy.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. - osoba chora na raka musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

REKLAMA

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wspierające - tu również wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności, choć w praktyce ważniejszy jest test niesamodzielności (poziom potrzeby wsparcia)

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. W przypadku legitymowania się ważnym orzeczeniem wydanym przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeniem wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy należy załączyć również kopię tego orzeczenia.

Punkty od WZON

Limity wynikające z renty socjalnej

Kwota świadczenia wspierającego

70–74
75–79
80–84
85–89
90–94
95–100

40%
60%
80%
120%
180%
220%

752 zł
1 128 zł
1 504 zł
2 255 zł
3 383 zł
4 134 zł

Renta z tytułu niezdolności do pracy - jak ZUS postępuje w przypadku choroby nowotworowej osoby starającej się o rentę?

Link do wyroku 08 października 2020 r. Wydał go Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

sędziowie: Bogusław Łój, Joanna Dejewska vel Dej

Stanowisko sądu:

Z opinii (biegłego) wynika, że wnioskodawca jest częściowo niezdolny do pracy na stałe na okres po 30.04.2019 roku. W uzasadnieniu opinii zwrócono uwagę, że częściowa niezdolność do pracy powstała w czasie rozpoznania i rozpoczęcia leczenia cytostatycznego białaczki tj w VIII 201 Ir, ma charakter trwały i nieodwracalny.W przebiegu tej choroby rozrostowej układu chłonnego i jej leczenia występuje zespół niedoboru odporności. Sprzyja on występowaniu stanów zapalnych różnego pochodzenia, co powoduje, że wnioskodawca nie może podjąć pracy, w której jest zwiększone narażenie na infekcje. Wnioskodawca nie jest człowiekiem wykształconym może wykonywać jedynie pracę fizyczną, wobec w/w - ograniczeń, katalog stanowisk na których może pracować zawodowo jest niewielki. Uzyskanie remisji choroby nie jest równoznaczne z jej wyleczeniem i wskazuje na stałą możliwość nawrotu choroby.

Bez renty pomimo drugiej choroby nowotworowej

Na uwagę zasługuje również fakt, że przewlekła białaczka limfocytowa, z dużą wyjściową masą guza (leukocytoza 646 tys/ul) była drugim nowotworem złośliwym. Wnioskodawca chorował wcześniej na nowotwór złośliwy jądra prawego, w przebiegu tej choroby wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych i płuc. Z powodu raka jadra wnioskodawca przeszedł 8 cykli chemioterapii. Zastosowane leczenia obu chorób nowotworowych, o charakterze nowotworów złośliwych, jak również w wyniku przewlekłej białaczko limfocytowej w sposób znaczący zredukowały zdolność organizmu do skutecznej obrony immunologicznej, nie tylko przeciwzapalnej, ale także przeciwnowotworowej. Historia choroby wnioskodawcy wskazuje, że występuje u niego wzmożona gotowość do nowotworzenia, co potwierdza dysfunkcję układu immunologicznego.

W zdobyciu renty pomogła opinia

Sąd uznał opinię za wiarygodną opinię, ponieważ jest spójna i logiczna, została wydana na podstawie badania przedmiotowego, podmiotowego, wywiadu i analizy dokumentacji medycznej dotyczącej wnioskodawcy. Wnioski opinii są kategoryczne i należycie umotywowane. Opinia wyczerpująco i jednoznacznie wyjaśnia przyczyny istnienia niezdolności do pracy w podanym przez biegłego kardiologa okresie i stopniu.

Źródło: INFOR
