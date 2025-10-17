REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?

Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 11:46
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Asystencja osobista - na czym miałaby polegać?
Asystencja osobista - na czym miałaby polegać?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Po miesiącach zapowiedzi projekt ustawy o asystencji osobistej w końcu trafił do Sejmu. Ustawa ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie w codziennym życiu. Jednak, jak przyznają autorzy, będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Na czym miałaby polegać asystencja osobista i ile można zyskać?

Projekt ustawy o asystencji osobistej trafił do Sejmu

Zgodnie z założeniami projektu ustawy Lewicy i Polski 2050, asystenci osobiści mają wspierać osoby z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach. 

REKLAMA

REKLAMA

Chcemy pozwolić osobom z niepełnosprawnościami godnie żyć w Polsce, dać im możliwości takie, jakie mamy my, albo chociaż porównywalne – tłumaczy posłanka Maja Nowak z Polski 2050.

Według wnioskodawców, ustawa ma być realnym wsparciem, a nie symbolicznym gestem, dlatego przewiduje znaczące środki finansowe na szkolenia i zatrudnienie asystentów.

Asystencja osobista - ile można zyskać?

W ramach asystencji osobistej osoba z niepełnosprawnością nie otrzymuje gotówki, ale może zyskać od kilkuset do ponad ośmiuset godzin pomocy rocznie, w zależności od stopnia niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb.

REKLAMA

Asystent pomaga m.in. w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • czynnościach domowych (zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków),
  • higienie osobistej i przemieszczaniu się,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym.

W praktyce to oznacza, że osoba z niepełnosprawnością może mieć zapewnione od kilku do kilkunastu godzin wsparcia tygodniowo, bez żadnych kosztów.

Gdyby takiego asystenta trzeba było opłacać prywatnie, koszt jednej godziny pomocy dziś wynosi średnio 35–45 zł (według stawek usług opiekuńczych MOPS). To oznacza, że:

  • 480 godzin pomocy rocznie = wartość ok. 17–20 tys. zł,
  • 720 godzin pomocy rocznie = wartość ok. 25–30 tys. zł,
  • 840 godzin pomocy rocznie = wartość nawet 35 tys. zł.

Czyli, choć nie są to pieniądze do ręki, faktyczna korzyść może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie w formie bezpłatnego wsparcia.

Ile będzie kosztować system asystencji osobistej?

Wstępne szacunki mówią o koszcie rzędu 80 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Za te pieniądze w całym kraju ma zostać przeszkolonych i zatrudnionych około tysiąca asystentów, którzy będą świadczyć usługi na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi. Projekt przewiduje, że asystent osobisty będzie mógł wspierać jedną lub kilka osób, w zależności od zakresu potrzeb i czasu pracy.

Rządowy projekt nadal w przygotowaniu

Choć temat asystencji osobistej był wielokrotnie zapowiadany przez rząd, to do tej pory nie złożono oficjalnego projektu ministerialnego. Posłanka Maja Nowak zapowiedziała jednak, że gdy tylko dokument przygotowany przez resort wreszcie trafi do Sejmu, zostanie połączony z obecnym projektem Lewicy i Polski 2050. Przypomnijmy, że w Sejmie znajduje się również prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej, złożony jeszcze w ubiegłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Prace nad nim jednak od miesięcy stoją w miejscu.

Asystencja osobista – dlaczego to tak ważne?

Asystencja osobista to forma wsparcia, która umożliwia osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia, zgodnie z założeniami Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niej wiele osób mogłoby pracować, uczyć się, podróżować i uczestniczyć w życiu społecznym bez konieczności stałej opieki członka rodziny. W projekcie ustawy planowane są limity godzin pracy asystentów, ale też elastyczność, by dostosować pomoc do indywidualnych potrzeb. Eksperci i organizacje społeczne od lat apelują, że Polska potrzebuje takiego systemu, stabilnego, finansowanego z budżetu państwa i opartego na profesjonalnym kształceniu asystentów.

Powiązane
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w 2026 r. Jakie zmiany w programie i jak złożyć wniosek o wsparcie?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Rząd chce płacić za codzienną pomoc osobom z niepełnosprawnościami? Projekt ustawy w Sejmie. To może być rewolucja w opiece. Ile można zyskać?
17 paź 2025

Po miesiącach zapowiedzi projekt ustawy o asystencji osobistej w końcu trafił do Sejmu. Ustawa ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami realne wsparcie w codziennym życiu. Jednak, jak przyznają autorzy, będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Na czym miałaby polegać asystencja osobista i ile można zyskać?
Tu rodzi się ekologiczna świadomość. "W Punkcie zwrotnym nie straszymy dzieci kryzysem klimatycznym" [WYWIAD]
17 paź 2025

O innowacyjnym centrum ekologii Punkt Zwrotnym, o tym, jak nauka dbania o środowisko może być zabawą i dlaczego edukacja ekologiczna najmłodszych jest kluczowa rozmawiamy z Małgorzatą Żmijską, Prezeską Fundacji Mamy Projekt.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.
Dziedziczenie udziałów w spółce – jak wygląda sukcesja przedsiębiorstwa w praktyce
17 paź 2025

Wielu właścicieli firm rodzinnych nie zastanawia się dostatecznie wcześnie nad tym, co stanie się z ich udziałami po śmierci. Tymczasem dziedziczenie udziałów w spółkach – zwłaszcza w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – to jeden z kluczowych elementów sukcesji biznesowej, który może zadecydować o przetrwaniu firmy.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX. KSeF w JST i jednostkach podległych - prawda i mity
17 paź 2025

KSeF w JST i jednostkach podległych - prawda i mity – zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX.
Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
500, 700, a nawet 1000 zł więcej do pensji dla dużej grupy pracowników od 2026 roku. Prezydent Nawrocki podpisał rewolucyjną ustawę
17 paź 2025

To nie kolejny dodatek z ZUS, ale zmiana, która realnie podniesie pensje milionów Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. ustawę stażową, która doliczy do stażu pracy umowy zlecenia i okresy prowadzenia działalności. Dla wielu pracowników oznacza to nawet 500, 700, a w niektórych przypadkach 1000 zł więcej miesięcznie, a także dłuższy urlop już od 2026 roku. Sprawdź, czy Ty też zyskasz i jak przeliczyć swój staż według nowych zasad.
Polacy odkryli lukę podatkową! Chodzi o podatek Belki. To właśnie w ten sposób legalnie omijają uciążliwą opłatę
17 paź 2025

Choć podatek od odsetek bankowych (tzw. podatek Belki) miał być rozwiązaniem tymczasowym, funkcjonuje już ponad 20 lat. W 2024 roku jego wpływy osiągnęły rekordową wartość 10,5 mld zł. W odpowiedzi na tę daninę, Polacy coraz chętniej szukają legalnych sposobów jej ominięcia. Liczba rachunków pozwalających uniknąć podatku wzrosła w związku z tym aż o 30 proc.

REKLAMA

Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.
Nowelizacja Karty Nauczyciela. Wprowadzono zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych. Ale to nie wszystko...
17 paź 2025

Nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzająca zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych, od dłuższego czasu jest przedmiotem intensywnych kontrowersji i dyskusji w środowisku szkolnym (zarówno wśród nauczycieli, jak i dyrektorów). W odpowiedzi na liczne apele i wątpliwości, MEN zdecydowało się w czwartek na wydanie oficjalnego komunikatu, mającego na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie założeń.

REKLAMA