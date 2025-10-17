REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » System kaucyjny wziął sobie za darmo od Polaków 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów

System kaucyjny wziął sobie za darmo od Polaków 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 października 2025, 13:03
[Data aktualizacji 17 października 2025, 13:03]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
System kaucyjny wziął sobie za darmo od Polaków 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów
System kaucyjny wziął sobie za darmo od Polaków 5 mld puszek. Wartość każdej to 7 groszy. Grosz do grosza daje przychód kilkaset milionów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polacy oskarżają nowy system kaucyjny o kradzież wartości "złomowej" puszek. To około 7-8 groszy na puszce. Tyle można szacunkowo otrzymać za nią w skupie złomu (za 1 kg około 5 zł, na kilogram wchodzi około 65-70 puszek o wadze około 14-16 gramów, co daje 7 groszy za puszkę). Oczywiście prawie nikt nie oddaje puszek na złom. I dla Kowalskiego 7-8 groszy to pomijalne kwoty. Co innego jak zsumujemy grosiki. Daje to duże przychody rocznie (od których trzeba odjąć koszty funkcjonowania systemu kaucyjnego).

W artykule zebrałem krytyczne opinie internautów o systemie kaucyjnym z serwisu Wykop. Większość to nawet nie krytyczne, a bardzo krytyczne komentarze Link do źródła

REKLAMA

REKLAMA

Wskazują na nieuczciwość systemu kaucyjnego - system przejmuje od każdego kupującego puszki.

Przykład

Nabywca 10 puszek płaci kaucję 5 zł. Odnosi puszki i odzyskuje kaucję 5 zł. Jednak traci na całym zakupie 80 groszy. Bo tyle w punkcie skupu złomu otrzymałby za 10 puszek. Dodatkowo traci czas na wszystkie czynności związane z przechowaniem i odwiezieniem puszek w celu odzyskania raptem 5 zł kaucji. Jeżeli jego stawka godzinowa to np. 200 zł, to czas poświęcony na puszki może mieć wysoką wycenę.

Wskazane 80 groszy jest zdaniem Internautów kwotą, którą nowy system kaucyjny po prostu zabrał nabywcy puszek. System kaucyjny zabiera 80 groszy i wymusza wykonanie za podmioty, które zarobią na puszkach wykonanie wszystkich czynności segregacyjnych.

Na Wykopie nie ma więc - delikatnie mówiąc - entuzjazmu dla systemu kaucyjnego.

Padają duże sumy rzędu 200-500 mln zł rocznie jako suma takich przejętych przez system kaucyjny 80 groszy. Czy to są realne kwoty?

REKLAMA

Wartość złomowa wszystkich puszek w całej Polsce - przy przyjętych danych szacunkowych 400 mln - 475 mln zł

Policzmy szacunkową wartość tych puszek w skupach złomu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

W Polsce każdego roku wytwarza się i wprowadza na rynek około 65–95 tysięcy ton aluminiowych puszek, co odpowiada 4,1–5,3 miliarda sztuk puszek rocznie. Aktualna wartość złomowa tych puszek w 2025 roku to średnio 4,70–5,50 zł za 1 kg, w zależności od punktu skupu.

Mamy więc zmienne do obliczeń:

Zmienna 1. Wartość złomowa puszek - aktualna cena skupu: ok. 4,70–5,50 zł za kg,

Zmienna 2. Łączna wartość złomowa wszystkich wytwarzanych puszek (przy 95 tys. ton i cenie 5 zł/kg).

Wynik: 95 000 000 kg × 5 zł = 475 000 000 zł rocznie (475 mln zł)

W praktyce oznacza to, że wartość złomowa wszystkich puszek aluminiowych produkowanych w Polsce co roku wynosi między 400–475 milionów złotych (w zależności od tego, ile puszek polscy producenci wyeksportują za granicę).

Nie wszystkie oceny internautów są krytyczne. Ale taka jak poniżej są wyjątkiem:

opinia

opinia

Facebook

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Ukryty koszt systemu kaucyjnego. Kradnie (zdaniem internautów) wartość puszek i butelek

Tak twierdzi Lilac:

Kupuję napój w aluminiowej puszce. Płace za to 3zł + 0,50zl kaucji. Idę oddać i zwracają mi 0,50 zł kaucji. A gdzie zwrot za moją puszkę? Dlaczego kradną mi coś za co zapłaciłem? Dlaczego mam oddawać komuś moja puszkę za darmo? Ile ma wartość 1 puszka w skupie? To 0,05 zł? To powinni mi oddać kaucje + wartość puszki czyli 0,55 zł! Przecież w skali kraju to jakieś kosmiczne pieniądze!

Przykład

W sumie to słuszne spostrzeżenie. Tyle, że na przykładzie butelek zwrotnych działało to dotychczas tak samo, tzn. kupowałem p--o w butelce zwrotnej i płaciłem za p--o, jego opakowanie czyli butelkę i kaucję za butelkę w wysokości, np. 50 groszy. W momencie gdy zwracałem butelkę do sklepu, to oddawali mi jedynie wysokość kaucji czyli rzeczone 50 groszy, a nie chociażby 55 groszy. Wychodzi na to, że opakowanie nie jest naszą własnością, ale je wypożyczamy za określoną kwotę kaucji, która przepada w momencie gdy nie zwrócimy opakowania.

Zobacz również:

W odpowiedzi inny internauta:

"Ten system ma nas kosztować 14 mld zł czyli 840zł na każdego pracującego Polaka serio nie mamy na co wydawać tych pieniędzy? Ciekawe ile było by tych zwolenników gdyby na wypłatę wszystkim zabrali 840zł na ten system"

To nie jest tak, że nasz będzie kosztował 14 mld. 14 mld na tym ktoś zarobi. Teraz patrzymy kto i ile.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

elektryk_wysokich_napiec: "Ponadto w obecnie wprowadzonym systemie kaucyjnym w stosunku do puszek ktoś sobie rzeczywiście sprytnie wymyślił to wszystko, bo dotychczas w cenę napoju mieliśmy też wliczony koszt opakowania czyli najczęściej puszki aluminiowej. Po wypiciu jeżeli ktoś miał taką chęć i możliwości (tj. miejsce w garażu/piwnicy), to zgniatał sobie puszki i wrzucał je do worka, a jak już się uzbierała konkretna ilość to mógł zajechać na skup złomu i je sprzedać odzyskując część pieniędzy za opakowania. Teraz w tym systemie aukcyjnym założę się, że np. do napoju który kosztował 3 zł łącznie z puszką (a koszt samej puszki to powiedzmy 5 gr) nie doliczą 45 groszy tak aby opakowanie z kaucją wynosiło sumarycznie 50 gr, tylko ustalą nową cenę na 3,50 zł. My nie będziemy mogli już odzyskać kasy za opakowanie, bo na złomie dostaniemy za puszkę powiedzmy te 5 gr a wartość kaucji możliwej do odzyskania za nią będzie aż 10 razy wyższa, tj. 50 gr. W skali jednej osoby to będą rocznie jakieś marginalne kwoty, ale jak weźmiemy efekt skali dla wszystkich mieszkańców Polski, to wyjdą z tego grube miliony złotych dla operatorów systemu."

System kaucyjny a puszki, butelki PET i butelki szklane

Marcinojg: "Tu jest trochę inna sytuacja, dajmy na to Harnaś w butelce kosztował 3 zł + 1 zł kaucji za butelkę, a w puszce 4 zł, bo był wliczony koszt opakowania, zobaczymy, czy teraz ceny Harnasia w puszce spadną do poziomu tego w butelce, ale domyślam się jak będzie ( ͡° ʖ̯ ͡°)"

Dlaczego wprowadziliśmy do Polski przestarzały system kaucyjny zamiast rozwijać nowoczesny system recyklingu?

Pyta o to np. Chris Kwacz:

"Mamy jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów segregacji odpadów. Rewolucja sortowni recyclingowych, która w Polsce rozpoczęła się dopiero w 2013 roku, oprócz tego, że była jedną z ostatnich w Europie (wstyd!) miała jedną wielką zaletę: jest jedną z najnowocześniejszych technologicznie (kto buduje ostatni ten stosuje najnowszy dostępny tech) Mamy więc budowaną od 12 lat sieć nowoczesnych sortowni, które świetnie radzą sobie z automatyczną segregacją odpadów, która istnieje w Polsce od ponad dekady (żółty- plastik/puszki, zielony - szkło, niebieski - papier, brązowy - bio itd)"

A teraz wprowadzamy na to stary, ponad 30 letni System Kaucyjny. System, który pochodzi z końca lat 90 i wprowadzony był w Szwecji (1994) Niemczech (2003) czy Niderlandach (2005) i kolejnych krajach EU, kiedy nie istniały jeszcze nowoczesne technologie recyclingowe i właśnie ten system miał "robić" segregację odpadów. Robić ją przy zaangażowaniu ludzi, którzy ręcznie (kaucje!) będą je sortować odnosząc plastik do sklepów/punktów skupu.

Ważne

Od 12 lat budujemy zatem jeden z nowocześniejszych systemów sortowania w Europie (taki, który skutecznie i automatycznie sortuje plastik, szkło, papier i jest prawie kompletny - pozostają jedynie problemy z tekstyliami i ich recyklingiem)

Przykład

Zamiast go rozwijać, inwestować w jeszcze większą ilość takich linii w Polsce, zwiększając dzięki temu i optymalizować procent recyklingu z plastiku z okolic aktualnych osiąganych ok. 50% do 70-80%, nagle w 2025 roku zatrzymujemy się... i postanawiamy zaczynać budować alternatywny, dodatkowy system, oparty na tym, że zamiast maszyny, to ludzie mają (pod karą 50 groszy za butelkę) stać się "małymi sortowaniami" porządkującymi plastik🧐 System, który dubluje część funkcjonalność naszych sortowni budowanych od 2013! (mających kompleksowe linie sortowania plastików i puszek) Acha, no i chcemy wydać na niego gigantyczne pieniądze bo prawie 40 MILIARDÓW złotych (za to można zbudować całe mnóstwo kolejnych nowoczesnych sortowni).

Gdzie tu sens, gdzie logika?!😵

(...)

Wnioski internautów: Jest dużo "nie tak" w systemie kaucyjnym

Ważne

Przecież to jeden wielki cyrk na którym pewne firmy zgarną ogromne pieniądze. Ekologia? Przecież puszki aluminiowe nie walają się nigdzie, bardzo dużo ludzi ich nie wyrzuca tylko ma ustawiony worek na nie i gdy się uzbiera to je sprzedaje. Wszędzie są zbieracze puszek i problem sam się rozwiązał. Co do butelek szklanych to wystarczyło zrobić kaucję na butelki bezzwrotne szczególnie na małpki, sklepy by nie miały z tym problemu bo butelka małpka zabiera niewiele miejsca. A teraz? Jeden wielki bałagan.

Powiązane
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
System kaucyjny od 1 października: chaos, nieporozumienia i szok dla milionów Polaków – eksperci ostrzegają przed ogromnymi problemami
System kaucyjny w Polsce rusza dziś, tj. 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
System kaucyjny w Polsce rusza dziś, tj. 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ograniczenia w używaniu fajerwerków. Toczą się prace na nowymi przepisami. Chodzi o dobrostan zwierząt. Już nie będzie można postrzelać w Sylwestra?
17 paź 2025

Rząd popiera zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości używania fajerwerków i petard. Toczą się prace nad nowymi przepisami. Chodzi o materiały pirotechniczne klas F1, F2 i F3. Już nie będzie można strzelać w Sylwestra? Od kiedy?
Nowe uprawnienia dla młodzieży. Prezydent podpisał ustawę 15 października 2025 r.
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał szereg ustaw. Jedną z nich jest ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (dalej jako: ustawa). Co zmienia i jakie są jej konsekwencje? Warto wiedzieć - bo ustawa zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku. i daje nowe prawa młodzieży!
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
17 paź 2025

17 października Sejm ponadpartyjną większością poparł wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro w Polsce. Na piątkowym głosowaniu 339 posłów zagłosowało za zakazem, 78 przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Jeśli zmiany zostaną zaakceptowane przez Senat i prezydenta, ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, a fermy futrzarskie w Polsce będą musiały zamknąć działalność do końca 2033 roku.
Nowe obowiązki dla spółek. KRS ujawni, kto naprawdę prowadzi rejestry akcjonariuszy
17 paź 2025

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do KRS informacje o podmiotach prowadzących rejestry akcjonariuszy. Reforma KSH kończy erę nieprzejrzystości i wprowadza większe bezpieczeństwo obrotu. Zmiany oznaczają też nowe koszty administracyjne i technologiczne, ale przyniosą firmom jasność prawną i ochronę przed ryzykiem błędnych wpisów.

REKLAMA

Mieszkasz w mieszkaniu partnera, koleżanki lub krewnego? Zapłacisz podatek. W przepisach nie ma pojęcia uprzejmości. Za to wskazują, jak wycenić nieodpłatne świadczenie
17 paź 2025

Mieszkanie kątem u dalszej rodziny to obecnie raczej rzadkość. Nadal jednak często spotykane są przejściowe uprzejmości wobec bliskich i przyjaciół, czy wspólne życie w mieszkaniu partnera na początkowym etapie związku. Od takiej uprzejmości trzeba jednak zapłacić podatek.
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
17 paź 2025

Jak co roku, kierowców w Polsce dręczy pytanie, czy to już pora zmiany opon letnich na zimowe. Jesienią aura za oknem bywa niejednoznaczna, w nocy zaskakując nas pierwszymi przymrozkami, zaś w słoneczne dni nadal oferując nawet kilkanaście stopni Celsjusza na plusie.
Skrócony czas pracy właśnie staje się rzeczywistością: 6 [zamiast 8] godzin pracy dziennie, 3-dniowy weekend albo dodatkowe dni urlopu, bez zmniejszenia wynagrodzenia [MRPiPS wydało komunikat]
17 paź 2025

W dniu 15 października 2025 r. MRPiPS ogłosiło wyniki naboru do pilotażowego programu pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje”, w którym mogli wystartować przedsiębiorcy (i nie tylko) z całej Polski. Za udział w programie, każdy pracodawca będzie mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania, a ponad tysiące pracowników, już niebawem, będzie mogło pracować 4 (zamiast 5) dni w tygodniu albo po 6 lub 7 (zamiast 8) godzin dziennie bądź skorzystać z dodatkowych dni urlopu, zachowując przy tym prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
Dni opieki na dzieci z różnych związków to prawdziwa łamigłówka. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Korzystają ci, którzy znają swoje prawa
16 paź 2025

Ile dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem mogą wykorzystać pracownicy, którzy mają dzieci z różnych związków? Podzielenie tego uprawnienia to prawdziwa łamigłówka. Wygrać mogą tylko te osoby, które znają swoje prawa.

REKLAMA

Partnerzy a zachowek. Przepisy i propozycje zmian
17 paź 2025

Osoby w związkach nieformalnych często nie wiedzą czy po sobie dziedziczą i jakie mają prawa. Czy partner ma prawo do zachowku? Kiedy to partner musi zachowek wypłacić? Czy obecne przepisy mogą się zmienić? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!
Szybciej, prościej, bezpieczniej – szykuje się nowe prawo dla znalazców i właścicieli zgub [PROJEKT]
16 paź 2025

Aktualnie obowiązuje jeszcze ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 501), ale czas gruntownie ją znowelizować. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz Kodeksu cywilnego (druk nr 1629). Celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie skuteczności poszukiwań właścicieli zgubionych przedmiotów oraz lepsza ochrona danych osobowych. Praktyka pokazała wiele problemów – m.in. niejasne kompetencje urzędów, brak procedur dla dokumentów z danymi osobowymi czy zbyt długie postępowania. Nowelizacja odpowiada na postulaty starostw, portów lotniczych i innych instytucji.

REKLAMA