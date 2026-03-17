Wcześniejsza emerytura za pracę w trudnych warunkach. Sprawdź, kto może z niej skorzystać w 2026 roku

ZUS umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę osobom, które pracowały w szkodliwych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. Dzięki aktualnym przepisom, z tego przywileju mogą korzystać zarówno starsi pracownicy, jak i osoby, które staż w trudnych warunkach wypracowały po 2008 roku.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (pomostową) oraz z tytułu pracy w warunkach szczególnych

W 2026 roku istnieją dwie główne ścieżki uzyskania wcześniejszych świadczeń z ZUS dla osób pracujących w trudnych warunkach. Wybór zależy od tego, kiedy ubezpieczony wypracował wymagany staż.

REKLAMA

REKLAMA

1. Emerytura pomostowa (dla pracujących po 1998 roku). To obecnie najpowszechniejsza forma. Od 2024 roku zniesiono wymóg pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku. Oznacza to, że osoby, które rozpoczęły taką pracę później, również mogą przejść na emeryturę wcześniej.

Praca w szczególnych warunkach: Obejmuje zajęcia o znacznej szkodliwości (np. pod ziemią, przy azbeście, ołowiu, kadmie, prace nurków czy ratowników GOPR).

Praca o szczególnym charakterze: Wymaga nadzwyczajnej odpowiedzialności i sprawności (np. piloci, maszyniści, kierowcy autobusów w transporcie publicznym, operatorzy żurawi wieżowych).

Wykaz zawodów: Obecnie obowiązuje zamknięty wykaz zawarty w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (jest on nieco inny niż ten z 1983 roku).

Warunki uzyskania "pomostówki": Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Staż ogólny: Minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż szczególny: Minimum 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Praca po 2008 roku: Należy wykonywać pracę szczególną (wymienioną w nowych wykazach) po 31 grudnia 2008 roku.

2. Emerytura wcześniejsza z art. 184 (dla starszych roczników). Dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które cały wymagany staż (ogólny i szczególny) uzbierały do dnia 31 grudnia 1998 roku. Wiek: 55 lat (K) / 60 lat (M) - można go osiągnąć nawet teraz, ważne by staż był "zamknięty" przed 1999 roku. Zawody: Tutaj nadal obowiązuje szeroki wykaz z rozporządzenia z 7 lutego 1983 roku, obejmujący m.in. dziennikarzy, artystów, pracowników kontroli państwowej czy administracji celnej.