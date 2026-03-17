Wcześniejsza emerytura za pracę w trudnych warunkach. Sprawdź, kto może z niej skorzystać w 2026 roku

Wcześniejsza emerytura za pracę w trudnych warunkach. Sprawdź, kto może z niej skorzystać w 2026 roku

17 marca 2026, 09:34
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zus emerytura
Wcześniejsza emerytura za pracę w trudnych warunkach. Sprawdź, kto może z niej skorzystać w 2026 roku
ZUS umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę osobom, które pracowały w szkodliwych warunkach lub na stanowiskach o szczególnym charakterze. Dzięki aktualnym przepisom, z tego przywileju mogą korzystać zarówno starsi pracownicy, jak i osoby, które staż w trudnych warunkach wypracowały po 2008 roku.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (pomostową) oraz z tytułu pracy w warunkach szczególnych

W 2026 roku istnieją dwie główne ścieżki uzyskania wcześniejszych świadczeń z ZUS dla osób pracujących w trudnych warunkach. Wybór zależy od tego, kiedy ubezpieczony wypracował wymagany staż.

1. Emerytura pomostowa (dla pracujących po 1998 roku). To obecnie najpowszechniejsza forma. Od 2024 roku zniesiono wymóg pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku. Oznacza to, że osoby, które rozpoczęły taką pracę później, również mogą przejść na emeryturę wcześniej.

  • Praca w szczególnych warunkach: Obejmuje zajęcia o znacznej szkodliwości (np. pod ziemią, przy azbeście, ołowiu, kadmie, prace nurków czy ratowników GOPR).
  • Praca o szczególnym charakterze: Wymaga nadzwyczajnej odpowiedzialności i sprawności (np. piloci, maszyniści, kierowcy autobusów w transporcie publicznym, operatorzy żurawi wieżowych).
  • Wykaz zawodów: Obecnie obowiązuje zamknięty wykaz zawarty w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych (jest on nieco inny niż ten z 1983 roku).
  • Warunki uzyskania "pomostówki": Wiek: Co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Staż ogólny: Minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Staż szczególny: Minimum 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
  • Praca po 2008 roku: Należy wykonywać pracę szczególną (wymienioną w nowych wykazach) po 31 grudnia 2008 roku.

2. Emerytura wcześniejsza z art. 184 (dla starszych roczników). Dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które cały wymagany staż (ogólny i szczególny) uzbierały do dnia 31 grudnia 1998 roku. Wiek: 55 lat (K) / 60 lat (M) - można go osiągnąć nawet teraz, ważne by staż był "zamknięty" przed 1999 roku. Zawody: Tutaj nadal obowiązuje szeroki wykaz z rozporządzenia z 7 lutego 1983 roku, obejmujący m.in. dziennikarzy, artystów, pracowników kontroli państwowej czy administracji celnej.

  • Zróżnicowany wiek i staż dla wybranych grup. Wiek i staż mogą być niższe dla konkretnych profesji (zgodnie z przepisami szczególnymi): Pracownicy kolejowi: 15 lat pracy na kolei; wiek 55/60 lat. Dziennikarze: 15 lat pracy; wiek 55/60 lat (pod warunkiem objęcia układem zbiorowym pracy). Służby mundurowe: Funkcjonariusze, którzy nie nabyli praw do emerytury mundurowej, mogą ubiegać się o świadczenia z ZUS na preferencyjnych zasadach stażowych.
  • Formalności i dokumenty. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć w ZUS: Wniosek o emeryturę (formularz EMP). Informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6). Świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach - jest to kluczowy dokument, wystawiany przez pracodawcę na podstawie akt osobowych. Zaświadczenia o zarobkach (ERP-7), jeśli nie zostały złożone wcześniej do ustalenia kapitału początkowego.
  • Ważne: W 2026 roku nie trzeba już składać wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa - proces ten odbywa się automatycznie przy przyznawaniu emerytury.
500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa
500 plus dla małżeństw 2025 – projekt wraca do Senatu. Ile wyniesie świadczenie, kto je dostanie i ile będzie kosztować budżet państwa
Tańsze paliwo dla seniorów w ramach Karty Dużej Rodziny. Komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie?
Tańsze paliwo dla seniorów w ramach Karty Dużej Rodziny. Komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie?
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Chorujesz przewlekle? Sprawdź, czy Twoja diagnoza daje Ci prawo do dodatków z ZUS i PFRON
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Test sztucznej inteligencji. Wiadomo, jak wypadły polskie modele AI
17 mar 2026

W pierwszym „polskim” teście dużych modeli językowych krajowe systemy AI, Bielik i PLLuM wypadły znacznie gorzej od globalnych narzędzi.

Działalność gospodarcza a prywatny najem nieruchomości [VAT]
17 mar 2026

Wynajem nieruchomości, które nie należą do majątku przedsiębiorstwa, a do prywatnego majątku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - czy w takim przypadku można korzystać ze zwolnienia z tytułu VAT?
Emerytura bez podatku. Ile realnie powinno trafiać na Twoje konto? Sprawdź, czy ZUS nie zabiera Ci pieniędzy
17 mar 2026

Hasło "emerytura bez podatku" brzmi jak marzenie każdego seniora, ale w świecie finansów diabeł tkwi w szczegółach. Czy wiesz, że granica 2500 zł brutto to nie tylko cyfra na pasku z ZUS, ale klucz do Twojego portfela? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ulgi i jak uniknąć błędów w rozliczeniach, które mogą kosztować Cię nawet kilkaset złotych rocznie.

REKLAMA

Polacy nie umieją rozmawiać o pieniądzach. Skutki widać po latach – i są poważne
17 mar 2026

Brak rozmów o finansach w dzieciństwie dziś odbija się na portfelach dorosłych Polaków. Co trzeci zmaga się z problemami finansowymi, a wielu powiela błędy wyniesione z domu. Najnowsze dane pokazują jasno: to, jak mówimy o pieniądzach dzieciom, decyduje o ich przyszłości.
Ekspert alarmuje: wypalanie traw niszczy przyrodę i może Cię kosztować nawet 30 tys. zł
17 mar 2026

W Polsce należy jednoznacznie odrzucić bezmyślne wypalanie traw, bo jest ono przyrodniczo destrukcyjne i oparte na mitach – powiedział biolog prof. Piotr Tryjanowski. Ale zastrzegł, że patrząc w skali globalnej obraz ekologiczny ognia nie jest czarno-biały.
Koniec dopłat do kredytów. Rząd mocno zmienia politykę mieszkaniową i wybiera inny kierunek
17 mar 2026

Rząd przeznaczy 8,7 mld zł na rozwój budownictwa społecznego – poinformował Andrzej Domański. Jednocześnie nie będzie dopłat do kredytów, co oznacza zmianę podejścia po latach wspierania popytu – środki mają teraz zwiększyć podaż mieszkań.
Paragony vs KSeF 2026: koniec paragonów z NIP. Co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów
17 mar 2026

Od 2026 roku sprzedaż B2B w sklepach zmienia się diametralnie. Paragon z NIP przestaje być fakturą, a większość przedsiębiorców musi wystawiać dokumenty wyłącznie w KSeF. W praktyce oznacza to nowe obowiązki przy kasie, inne zasady dokumentowania sprzedaży i koniec popularnych „paragonów do 450 zł” jako faktur. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać e-faktury, kiedy paragon ma jeszcze znaczenie i jak uniknąć najczęstszych błędów w rozliczeniach.

REKLAMA

Gdzie wynajem rośnie, a gdzie spada? Zobacz aktualne ceny mieszkań
17 mar 2026

W lutym średnia ofertowa cena najmu mieszkania w Polsce wyniosła 3 588 zł, czyli 71 zł za mkw. – wynika z analizy portalu Otodom. To o niespełna 1 proc. mniej niż w styczniu i o ok. 1,4 proc. mniej niż przed rokiem. Choć w większości miast ceny minimalnie spadają, w niektórych regionach odnotowano wzrosty stawek.

Skarbówka: jak udokumentować darowiznę niespłaconej pożyczki od rodzica!
17 mar 2026

Rodzic, który wcześniej pożyczył dziecku pieniądze, nie musi domagać się ich zwrotu tylko po to, by po chwili przekazać tę samą kwotę w darowiźnie. Fiskus potwierdza, że możliwe jest prostsze rozwiązanie: darowanie wierzytelności, czyli zwolnienie z obowiązku spłaty pożyczki. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma jednak to, jak strony opiszą całą czynność i jak ją udokumentują. Od tego zależy, czy obdarowany skorzysta ze zwolnienia z podatku.
