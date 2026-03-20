Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji

Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji

20 marca 2026, 15:17
[Data aktualizacji 22 marca 2026, 11:46]
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Wyższa renta alkoholowa w 2026 roku. Oto kwoty brutto i netto. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę" po waloryzacji
Osoby niezdolne do pracy z powodu schorzeń wywołanych chorobą alkoholową mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z ZUS, potocznie nazywane "rentą alkoholową". Od 1 marca 2026 roku kwota tego świadczenia wzrosła o 5,3 proc. w wyniku corocznej waloryzacji. Sprawdź aktualne stawki netto i dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby lekarz orzecznik przyznał pieniądze.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego

Potocznie nazywana "rentą alkoholową", jest w rzeczywistości standardową rentą z tytułu niezdolności do pracy wypłacaną przez ZUS. Przysługuje osobom, które straciły zdolność do pracy w wyniku poważnych problemów zdrowotnych (np. marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego) spowodowanych chorobą alkoholową. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Warunki konieczne do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta ta nie jest przyznawana automatycznie z powodu samego uzależnienia. Aby ją otrzymać, stan zdrowia, poważnie pogorszony przez nałóg, musi skutkować orzeczoną niezdolnością do pracy. Wnioskodawca musi spełnić łącznie trzy kluczowe kryteria:

  1. Orzeczenie lekarskie: Potwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym powstała niezdolność).
  3. Termin powstania niezdolności: Niezdolność musi powstać w czasie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu (chyba że wnioskodawca ma staż 20 lat dla kobiet / 25 lat dla mężczyzn i jest całkowicie niezdolny do pracy).

Wyjątek od ostatniego warunku: Kryterium dotyczące terminu powstania niezdolności jest pomijane, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca zgromadził odpowiednio długi staż pracy: 20 lat ubezpieczenia dla kobiet; 25 lat ubezpieczenia dla mężczyzn.

Renta alkoholowa - indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o "rentę alkoholową" jest traktowany indywidualnie. Jeśli osoba ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS z reguły nie wypłaca renty, gdyż zazwyczaj można pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

Wysokość renty alkoholowej w 2026 roku (renty z tytułu niezdolności do pracy) - kwoty brutto i netto

"Renta alkoholowa" jest obliczana i waloryzowana na takich samych zasadach jak każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. W marcu 2026 roku, po zastosowaniu wskaźnika 5,3 proc., minimalne kwoty świadczeń wynoszą:

  • Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł).
  • Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).

Ostateczna kwota wypłaty zależy od stopnia orzeczonej niezdolności do pracy. Oto przybliżone stawki "na rękę" (po odliczeniu składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na podatek):

  • Całkowita niezdolność do pracy: ok. 1783,16 zł netto (1978,49 zł brutto).
  • Częściowa niezdolność do pracy: ok. 1337,37 zł netto (1483,87 zł brutto).

Ważne zasady

  1. Terminy wypłat renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej: ZUS dokonuje wypłat bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. Mogą one przypadać na jeden z sześciu stałych terminów w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.
  2. Zbieg praw: Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta.
  3. Rodzaje renty: Świadczenie może być przyznane jako:
  • Renta stała (gdy nie ma prognoz na odzyskanie zdolności do pracy).
  • Renta okresowa (gdy istnieje możliwość powrotu do zdrowia i pracy).

Procedura ubiegania się o rentę alkoholową

Wniosek składa się na formularzu ERN wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia OL-9. Niezbędna jest pełna historia leczenia szpitalnego i specjalistycznego, która dokumentuje trwałe uszkodzenia organizmu uniemożliwiające pracę. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w ZUS. Kluczowe wymagania to:

  • Należy udowodnić, że choroba alkoholowa (a nie samo uzależnienie) doprowadziła do poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy.
  • Wymagana jest dokumentacja medyczna potwierdzająca powikłania, np. marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.
  • Niezdolność do pracy musi zostać bezwzględnie potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS.

Renta alkoholowa - podsumowanie

"Renta alkoholowa" nie jest odrębnym typem świadczenia. To wyłącznie popularna, uproszczona nazwa dla renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej osobom, u których powikłania zdrowotne wywołane chorobą alkoholową są przyczyną tej niezdolności.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym jest potocznie nazywana renta alkoholowa w ZUS?

To standardowa renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana przez ZUS z powodu powikłań choroby alkoholowej. Podstawę prawną stanowi Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej?

Potrzebne są: orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności, odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy oraz powstanie niezdolności w trakcie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po nim (wyjątek: staż 20/25 lat i całkowita niezdolność).

Ile wynoszą minimalne kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy od marca 2026 roku?

W marcu 2026 roku, po wskaźniku 5,3 proc., minimalnie: całkowita niezdolność 1978,50 zł brutto (wzrost z 1878,91 zł), częściowa 1483,88 zł brutto (75 proc. kwoty renty dla osób całkowicie niezdolnych).

Czy można pobierać równocześnie rentę z tytułu niezdolności do pracy i emeryturę z ZUS?

Nie. Nie można pobierać jednocześnie renty i emerytury. ZUS wypłaca świadczenie wyższe lub wybrane przez klienta.

Kiedy i w jaki sposób ZUS wypłaca rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby alkoholowej?

ZUS wypłaca świadczenie bezpośrednio na konto bankowe. Termin wypłaty przypada na: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

70 tys. zł rocznie na dziecko z orzeczeniem. Kto może je dostać i na co przeznaczyć
Podejmowałeś pracę przed 1999 rokiem? ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość! Możesz otrzymać wyższą emeryturę
Wcześniejsza emerytura za pracę w trudnych warunkach. Sprawdź, kto może z niej skorzystać w 2026 roku
Tysiące seniorów łamie prawo, nie wiedząc o tym. Hulajnoga z siodełkiem to w świetle prawa motorower
22 mar 2026

W sklepach roi się od hulajnóg elektrycznych z siodełkiem. Kupujący, często seniorzy, nie zdają sobie jednak sprawy, że w świetle polskiego prawa taki pojazd to nie hulajnoga, a motorower - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Sejmowa komisja właśnie podjęła działania, które mogą radykalnie zmienić zasady poruszania się tymi popularnymi pojazdami i otworzyć nowe możliwości dla ich użytkowników
Zabrali im emerytury niezgodnie z Konstytucją, a odsetek nie oddali. Komisja sejmowa żąda pieniędzy dla tego rocznika
22 mar 2026

Emerytki urodzone w 1953 roku przez lata otrzymywały świadczenia zaniżone na podstawie przepisu, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą. Emerytury przeliczono, ale jedna kluczowa kwestia wciąż pozostaje otwarta. Sejmowa komisja właśnie podjęła kroki, które mogą odmienić sytuację finansową tysięcy polskich seniorek.
Seniorzy mogą umorzyć swoje długi bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat, bo – „wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny” [WZÓR WNIOSKU]
22 mar 2026

W ramach upadłości konsumenckiej – jeżeli zachodzą ściśle określone w ustawie przesłanki – dłużnik może uzyskać całkowite umorzenie swoich zobowiązań, bez obowiązku dokonywania jakichkolwiek spłat i tym samym – nowy start w życiu. Z rozwiązania takiego, mogą skorzystać m.in. zadłużeni seniorzy, prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe, którzy uzyskują świadczenia zbliżone do najniższej emerytury. „Wpadnięcie w niemożliwe lub trudne do spłacenia długi nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać wszystkiego” – przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
22 mar 2026

Koniec z wizytami w urzędzie i czekaniem przy okienku. Administracja skarbowa wyraźnie przyspiesza cyfrową transformację. Coraz więcej spraw podatkowych można dziś załatwić zdalnie, a dostęp do nich mieści się w kieszeni. Mobilny e-Urząd Skarbowy, który jeszcze niedawno był narzędziem wyłącznie dla osób prywatnych, teraz jest otwarty także na organizacje.

REKLAMA

Czy bratki boją się przymrozków? Bratki japońskie mogą zmarznąć?
21 mar 2026

Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy w ogrodach i na balkonach królują bratki. Czy one boją się przymrozków? Wyjątkowo ozdobna odmiana - bratki japońskie mają pofalowane kwiaty i piękne kolory. Czy mogą zmarznąć?
Umorzony kredyt frankowy! Skarbówka: przychód jest, ale podatku nie zapłacisz – pod jednym warunkiem
22 mar 2026

Coraz więcej kredytobiorców frankowych zawiera ugody z bankami, w ramach których część ich zadłużenia zostaje umorzona. Wielu z nich zakłada, że skoro zobowiązanie miało charakter zwrotny, umorzenie nie ma żadnych konsekwencji podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z marca 2026 r. wyjaśnił, że takie rozumowanie jest nieprawidłowe, choć zarazem potwierdził, że w większości przypadków podatek i tak nie zostanie pobrany.
Skarbówka potwierdza: faktura spoza KSeF nie pozbawia prawa do kosztu podatkowego
21 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienił zasady wystawiania faktur w Polsce. Jednak nie każdy dostawca od razu wdroży nowe rozwiązania, a co wtedy z kosztami podatkowymi nabywcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla przedsiębiorców.
Wiata samochodowa (lub drewutnia) sąsiada w niewielkiej odległości od granicy nieruchomości lub okien Twojego domu niezgodna z przepisami – koniec ze spalinami samochodu sąsiada w Twoim domu i cieniem w Twoim ogrodzie
22 mar 2026

Choć zadaszenie miejsca postojowego wydaje się nieskomplikowane od strony technicznej – zdecydowanie nie jest takie w świetle prawa budowlanego i w praktyce – wiele wiat (zarówno tych samochodowych, jak i przeznaczonych do przechowywania drewna) znajdujących się przy polskich domach, posadowionych jest niezgodnie z przepisami i może zostać zakwalifikowanych jako samowola budowlana, która może znacznie uszczuplić portfel właściciela takiej wiaty. Zabronione jest zwłaszcza „stawianie” wiat w zbyt bliskiej odległości od granicy nieruchomości i okien domu sąsiada (co jest częstą praktyką).

REKLAMA

Terminy wypłat trzynastek! ZUS zaczyna już 1 kwietnia – sprawdź, kiedy dostaniesz pieniądze
21 mar 2026

Już za chwilę miliony Polaków zobaczą dodatkowe pieniądze na kontach. ZUS ujawnia szczegóły wypłat trzynastych emerytur – bez wniosków, bez formalności, ale z konkretnymi terminami, które warto znać.
Ceny paliwa w dół. Ten europejski kraj tnie VAT i uruchamia pakiet wart 5 mld euro
21 mar 2026

Nagła decyzja po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Pakiet wart 5 mld euro ma natychmiast obniżyć ceny paliw i energii oraz ochronić obywateli przed skutkami szoku energetycznego.
