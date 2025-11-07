REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich

Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 listopada 2025, 12:59
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pogrzeb
Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Śmierć to temat, którego większość z nas unika. Jednak kiedy przychodzi moment pożegnania, rodziny w Polsce zderzają się nie tylko z bólem straty, ale także z ogromnymi wydatkami i gąszczem formalności. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ujawnia brutalną prawdę o tym, jak wygląda proces pożegnania zmarłych w naszym kraju.

rozwiń >

Śmierć to temat, którego większość z nas unika. Jednak kiedy przychodzi moment pożegnania, rodziny w Polsce zderzają się nie tylko z bólem straty, ale także z ogromnymi wydatkami. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute pt. „Co się dzieje z nami po śmierci. Branża pogrzebowa oraz koszty pochówku w Polsce” pokazuje bez ogródek, jak skomplikowany, kosztowny i biurokratyczny jest proces organizacji pogrzebu w naszym kraju.

REKLAMA

REKLAMA

Jak czytamy w raporcie: „Śmierć bliskiej osoby to tragedia, ale także ogromne obciążenie finansowe dla rodziny. Koszt pogrzebu w Polsce to wydatek rzędu minimum kilkunastu tysięcy złotych”. Zasiłek pogrzebowy, który od lat nie był waloryzowany, pokrywa jedynie ułamek tych kosztów. A mimo zapowiedzi zmian, system wsparcia dla rodzin w żałobie wciąż nie nadąża za realiami gospodarki i rosnącymi cenami usług pogrzebowych.

Biurokracja po śmierci – od karty zgonu po formalności w urzędach

Z raportu WEI wynika jasno, że żałoba musi zejść na dalszy plan, gdyż rodzina zmarłego od razu zostaje wciągnięta w wir formalności. Autorzy podkreślają: „Po wydaniu przez naszego bliskiego ostatniego tchnienia, czas na żałobę musi zostać odsunięty na boczny tor. Najbliższych osoby zmarłej czeka zderzenie z biurokracją oraz szeregiem kosztów pogrzebowych”.

Pierwszym krokiem jest uzyskanie karty zgonu, wystawianej przez lekarza. Następnie należy udać się z nią do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu zgonu, nie zameldowania. Dopiero tam można otrzymać akt zgonu, dokument niezbędny do przeprowadzenia pogrzebu, załatwienia spraw spadkowych i bankowych.

REKLAMA

Jak wskazuje WEI, obecnie część dokumentów można przesłać elektronicznie, ale zgłoszenie śmierci wciąż wymaga osobistej wizyty: „Nie można złożyć zgłoszenia zgonu online na etapie potwierdzenia śmierci i uzyskania pierwszej karty zgonu; jest to tylko możliwość dla osób, które chcą uzyskać odpis aktu zgonu po sporządzeniu przez USC”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Raport dodaje, że 55–60% kart zgonu w Polsce jest już zgłaszanych elektronicznie, jednak wciąż daleko nam do pełnej cyfryzacji tego procesu.

Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy śmierć następuje poza granicami kraju. Wówczas procedura wymaga uzyskania aktu zgonu w kraju, w którym doszło do tragedii, a następnie jego rejestracji w Polsce. WEI podkreśla, że: „Sam transport zwłok do kraju to niemały wydatek (nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych), choć jest nieco mniejszy w przypadku kremacji na miejscu zgonu”. Warto dodać, że zgodnie z przepisami, do transportu zwłok wymagane jest zezwolenie starosty, natomiast w przypadku przewozu urny – już nie. To jeden z niewielu elementów, w którym procedury uległy uproszczeniu.

Zakład pogrzebowy i pierwsze decyzje rodziny

Po wystawieniu karty zgonu ciało przejmuje wybrany zakład pogrzebowy, który odpowiada za przechowanie w chłodni, transport i przygotowanie ciała do pochówku. WEI opisuje, że: „Podstawowa usługa obejmuje przechowanie zwłok w chłodni, transport, pomoc w ceremonii oraz kosmetykę pośmiertną”. Na tym etapie bliscy muszą podjąć szereg decyzji – od wyboru cmentarza po rodzaj trumny czy urny. Wiele osób decyduje się na kremację, która z roku na rok zyskuje na popularności. To nie tylko bardziej ekologiczne rozwiązanie, ale też sposób na zmniejszenie kosztów pogrzebu.

Zgodnie z raportem: Polskie prawo jasno wskazuje na obowiązek składowania zwłok na cmentarzu, jedyny wybór pozostający w kwestii rodziny to tradycyjny pochówek lub kremacja, która znacznie zyskuje na popularności w ostatnich latach”.

Warto zaznaczyć, że prawo w Polsce jest w tej kwestii restrykcyjne – nie można rozrzucać prochów ani trzymać urny w domu. Wszystkie pochówki muszą odbywać się na cmentarzach. Kolejnym kosztem jest nagrobek – jego cena zależy od materiału, projektu i regionu kraju. W raporcie ujęto przykładowe dane z miasta Turek (25 tys. mieszkańców), gdzie koszt nagrobka granitowego sięga nawet 7 tys. złotych.

Zobacz również:

Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w naszym kraju?

Raport WEI nie pozostawia złudzeń – pogrzeb w Polsce to duży wydatek, a jego koszt różni się w zależności od miejsca i formy pochówku. Według opracowania: „Wiele źródeł wskazuje szerokie widełki, od 8 tys. na wsiach, do 15 tys. w dużych miastach”. Dane z raportu pokazują przykładowe koszty w 2025 roku w mieście Turek:

  • tradycyjny pochówek – w sumie 13 148 zł po odjęciu zasiłku pogrzebowego,
  • kremacja – w sumie 12 881 zł po odjęciu zasiłku pogrzebowego.

W skład kosztów wchodzą m.in.:
– opłata administracyjna (ok. 332 zł),
– wykopanie grobu (551 zł),
– miejsce na cmentarzu (369 zł),
– usługi zakładu pogrzebowego (4000–5000 zł),
– nagrobek i montaż (ponad 7 tys. zł),
– stypa dla rodziny na 40 osób (średnio 2400 zł).

Jak zauważa WEI: „Pogrzeb w Polsce to niemały wydatek. Koszt pogrzebu w dużym mieście jest minimum 20 proc. większy. Funkcjonujący zasiłek wystarcza na pokrycie około 23 proc. wydatków”. Warto podkreślić, że planowana waloryzacja zasiłku pogrzebowego będzie realnym wsparciem, jednak eksperci przestrzegają, że w ślad za wzrostem świadczenia mogą pójść podwyżki cen usług.

Zasiłek pogrzebowy – aktualnie to pomoc symboliczna, ale będzie zmiana

Obecny zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł nie zmienił się od 2011 roku. Jak zauważa raport WEI: „Według szacunków wystarcza on na pokrycie od 23 proc. do 35 proc. wydatków”. Ale już od 2026 roku planowane jest jego zwiększenie do 7000 zł, a także mechanizm automatycznej waloryzacji w przypadku inflacji przekraczającej 5%. Jednak nie każdy może liczyć na te środki. W raporcie podkreślono: „Sytuacja komplikuje się, gdy zmarły nie był ubezpieczony ani nie pozostawał na utrzymaniu osoby płacącej składki ZUS, wtedy zasiłek nie przysługuje”.

To oznacza, że rodziny osób bezdomnych lub pracujących w szarej strefie muszą pokryć wszystkie koszty samodzielnie. Ponadto, aby uzyskać świadczenie, konieczne jest udokumentowanie każdego wydatku, co często bywa problematyczne w emocjonalnym chaosie po stracie. WEI zwraca uwagę również na los osób samotnych: W przypadku osób nieposiadających rodziny ciężar wydatków bierze na siebie gmina. Organizowana jest skromna ceremonia, odbywająca się po kosztach”. Choć takie pogrzeby są refundowane przez ZUS, ich standard bywa minimalny, co zdaniem autorów raportu wymaga systemowej reformy.

Branża pogrzebowa w Polsce – realia, wyzwania i prognozy

Rynek usług pogrzebowych w Polsce wart jest miliardy złotych rocznie, a jego dynamika rośnie z uwagi na starzejące się społeczeństwo i coraz większą liczbę zgonów. Jednak – jak wynika z raportu WEI – to wciąż słabo uregulowany sektor, z wieloma barierami prawnymi i nieprzejrzystymi zasadami.

Autorzy apelują o ujednolicenie zasad organizacji pogrzebów gminnych oraz wprowadzenie standardów etycznych w branży. Obecnie bowiem obowiązujące przepisy pochodzą jeszcze z 1959 roku. „Polskie prawo jest jednym z najbardziej restrykcyjnych i pozostawia obywatelom małe pole do manewru przy dokonywaniu pochówku” – czytamy w raporcie.

Eksperci zauważają też, że kremacje z roku na rok stanowią coraz większy odsetek wszystkich pochówków. „W 2022 roku 40 proc. wszystkich pogrzebów odbywało się metodą kremacji”. Tendencja ta będzie się nasilać, zwłaszcza w większych miastach, gdzie rośnie świadomość ekologiczna i brak wolnych miejsc na cmentarzach.

Wnioski: śmierć kosztuje coraz więcej

Raport WEI pokazuje wprost, że śmierć w Polsce to nie tylko dramat emocjonalny, ale też coraz większe obciążenie finansowe. System wsparcia – choć formalnie istnieje – jest niewystarczający, a prawo nie nadąża za realiami społecznymi. Jak podsumowują autorzy: „Funkcjonujący zasiłek pogrzebowy – 4000 PLN, nie był waloryzowany od 2011 roku i według szacunków wystarcza na pokrycie od 23 proc. do 35 proc. wydatków”.

Polskie rodziny, które w trudnym momencie muszą stawić czoła formalnościom i wydatkom, często zostają same. A branża pogrzebowa, choć pełni funkcję społeczną, wciąż działa według zasad rynkowych, gdzie ostateczna cena zależy od miejsca, formy pochówku i wybranych usług.

WEI apeluje o systemową reformę, w tym waloryzację zasiłku, uproszczenie procedur i wprowadzenie standardów dla gminnych pogrzebów. Do tego czasu jednak każdy, kto stanie przed koniecznością zorganizowania ceremonii, musi liczyć się z tym, że pożegnanie bliskiej osoby może kosztować od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Podstawa prawna

Raport Warsaw Enterprise Institute „Co się dzieje z nami po śmierci. Branża pogrzebowa oraz koszty pochówku w Polsce”. Wojciech Wyszomierski. Warszawa, październik 2025

Zobacz również:
Powiązane
Fiskus dobije rolników? Samozbiory pod kontrolą – nawet darmowe warzywa z VAT!
Fiskus dobije rolników? Samozbiory pod kontrolą – nawet darmowe warzywa z VAT!
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi a prawo do obsługi poza kolejnością na SOR – Ministerstwo Zdrowia znów odpowiada
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi a prawo do obsługi poza kolejnością na SOR – Ministerstwo Zdrowia znów odpowiada
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia podjęła decyzję
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia podjęła decyzję
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najnowszy wyrok dot. WIBOR-u w umowie kredytu – dlaczego nie sposób zgodzić się z argumentacją Sądu Okręgowego w Suwałkach
07 lis 2025

Kilka dni temu opublikowano na portalu Infor.pl artykuł, w którym mec. Marta Kosowicz odniosła się do orzeczenia „wyborowego” Sądu Okręgowego w Suwałkach, ponieważ Sąd ten 23 października 2025 roku wydał wyrok „unieważniający” umowę kredytu złotowego z zastosowaniem oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik referencyjny WIBOR. Nieco dziwi mnie, że wspomniany artykuł powstał zanim Sąd Okręgowy w Suwałkach sporządził pisemne uzasadnienie orzeczenia, ale jak rozumiem, autorka publikacji opierała się na ustnych motywach wygłoszonych przez sędziego referenta, które w ocenie autorki artykułu stanowią wystarczająca podstawę do formułowania kompleksowej oceny zapadłego wyroku. Ja też nie znam pisemnego uzasadnienia (nie zostało sporządzone na dzień pisania nin. artykułu), ale odniosę się do niektórych tez wyrażonych przez mec. M. Kosowicz.

Przesunęliśmy wskazówki zegarów. Ktoś pospał dłużej, a ktoś inny zarobił więcej. Za nami zmiana z czasu letniego na zimowy. Takie były zasady w 2025 roku
07 lis 2025

W 2025 roku dwukrotnie przesunęliśmy już wskazówki zegarów. W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy jedni będą spali dłużej, a drudzy zarobili więcej. Jak należało rozliczyć czas pracy dla pracowników pracujących w nocy?
Blokada strony internetowej (nawet bez decyzji, wystarczy podejrzenie popełnienia przestępstwa) - nowa kompetencja KNF. Radca prawny: przepisy budzą poważne wątpliwości prawne
07 lis 2025

Uchwalona przez Sejm 26 września 2025 roku ustawa o rynku kryptoaktywów daje Komisji Nadzoru Finansowego prawo do natychmiastowego blokowania stron internetowych prowadzących nielegalną działalność kryptowalutową. To rewolucyjne narzędzie, które może skutecznie chronić polskich konsumentów przed oszustami z egzotycznych jurysdykcji. Problem w tym, że konstrukcja tego systemu budzi poważne wątpliwości prawne i może prowadzić do arbitralnych decyzji uderzających w legalnie działające podmioty.
Ile naprawdę kosztuje pogrzeb w Polsce? Najnowszy raport WEI ujawnia koszty pożegnania bliskich
07 lis 2025

Śmierć to temat, którego większość z nas unika. Jednak kiedy przychodzi moment pożegnania, rodziny w Polsce zderzają się nie tylko z bólem straty, ale także z ogromnymi wydatkami i gąszczem formalności. Najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute ujawnia brutalną prawdę o tym, jak wygląda proces pożegnania zmarłych w naszym kraju.

REKLAMA

300 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na 2026 rok?
07 lis 2025

Jak poprawić stan budżetu domowego seniora? Warto rozważyć to, o jakie dodatki do emerytury może się ubiegać. Choć przewidziane w obowiązujących przepisach świadczenia nie mają powszechnego charakteru, to zazwyczaj może ubiegać się o nie dość szerokie grono osób.
Na zasiłek pielęgnacyjny 500 zł miesięcznie trzeba będzie poczekać 10 lat. To za długo dla 1 mln Polaków
07 lis 2025

Nie było szans na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 r. Żadnej. Wciąż tylko 215,84 zł. I tak od 2019 r. W przyszłości nie będzie lepiej. Przedstawiciele rządu już oficjalnie potwierdzają, że najwcześniej zasiłek ten zostanie podniesiony dopiero od 1 stycznia 2029 r. To wyrok na realną wartość zasiłku pielęgnacyjnego porównując ze znacznymi podwyżkami tylko w 2025 r. dla świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku dopełniającego i świadczenia wspierającego. Z zasiłku pielęgnacyjnego korzysta aż 1 mln osób (głównie osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością). Nie ma kryterium dochodowego więc politycy nie mogą zamrozić  progów dochodów (tak zrobili przy zasiłkach rodzinnych).
Sprzątanie grobów po Wszystkich Świętych - nieprzestrzeganie nowych zasad może kosztować nawet 5000 zł. Uwaga na te pułapki na cmentarzach, łatwo się pomylić
07 lis 2025

Już po 1 listopada – Dniu Wszystkich Świętych oraz 2 listopada – zaduszkach. Jak co roku, był to czas pamięci o tych, którzy odeszli, szczególnie osobach bliskich. Za chwilę, korzystając z dobrej pogody oraz długiego weekendu listopadowego, zapewne ruszymy sprzątać groby po wypalonych zniczach i wkładach. Nocne przymrozki mogły też zaszkodzić żywym kwiatom, być może je też trzeba będzie wyrzucić. Jednak nawet podczas porządkowania grobów bliskich musimy pamiętać o przestrzeganiu przepisów. Także na cmentarzach obowiązują zasady segregacji, a w tym roku w niektórych miejscach czeka na nas nowość.
Kolejny rok niesprawiedliwości. Dalej składki 250 000 zł są "zaparkowane" w ZUS. Bez w praktyce możliwości konsumpcji w postaci emerytury [Mundurowi sprzed 1999 r.]
07 lis 2025

Od kilku lat emeryci mundurowi z poprzedniego systemu walczą o możliwość zwiększenia emerytury mundurowej poprzez dołożenie do niej emerytury cywilnej. Chodzi o osoby, które były mundurowymi przed 1999 r. - nie mogą łączyć emerytury mundurowej i cywilnej. Od kilkunastu miesięcy osoby poszkodowane ślą petycje do rządu, Sejmu i Senatu. Bezskutecznie. Dalej składki odprowadzone przez nich do ZUS są w praktyce "zaparkowane" w ZUS bez możliwości konsumpcji w postaci emerytury.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX. Staż pracy 2026 – nowe wyzwania!
06 lis 2025

Kawa z INFORLEX. Staż pracy 2026 – nowe wyzwania! to bezpłatne wydarzenie online poświęcone kluczowym zmianom w przepisach, które już wkrótce wpłyną na sposób liczenia stażu pracy, uprawnień pracowniczych oraz planowania polityki kadrowej w firmach.
Blog w kancelarii prawnej to także źródło klientów
06 lis 2025

Blogi prawnicze cieszą się już długą historią. Od początku XXI wieku, kiedy pojawiły się pierwsze z nich, zdążyły solidnie obrosnąć bogatymi doświadczeniami, ale też swoistą mitologią, która nie zawsze przedstawia rzeczywisty stan rzeczy. Jednych irytują, ale innych inspirują. Bywają powodem rozczarowań, oraz są przyczyną do dumy.

REKLAMA