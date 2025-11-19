REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie

ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 listopada 2025, 13:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Emeryt, emerytura, senior, pieniądze, gotówka
ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych beneficjentów mogą wzrosnąć nawet o 1878,91 zł. Ta podwyżka dotyczy także osób, które nie wypracowały wymaganego stażu. Aby otrzymać dopłatę do minimalnego świadczenia, seniorzy muszą złożyć specjalne oświadczenie. Ze względu na korzystne warunki, ZUS przewiduje spore zainteresowanie. Oto szczegóły.

rozwiń >

Program "Mama 4 plus" – wyrównanie świadczeń do minimalnej emerytury

Początkowe doniesienia dotyczące planów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odnośnie silniejszego wsparcia osób, które poświęciły lata na wychowanie dzieci zamiast pracy zawodowej, zostały oficjalnie potwierdzone. ZUS będzie wyrównywał ich świadczenia do poziomu minimalnej emerytury, nawet w sytuacji braku pełnego, a czasami wręcz niemal żadnego stażu pracy. Kluczowymi warunkami są: spełnienie kryteriów programu "Mama 4 plus" oraz złożenie wymaganego oświadczenia. Aktualna wysokość minimalnej emerytury, obowiązująca od marca bieżącego roku, to 1878,91 zł, i jest to maksymalna kwota, do której ZUS może podnieść dotychczas pobierane świadczenie.

REKLAMA

REKLAMA

"Mama 4 plus" - charakter i zasada działania dopłat

Wspomniane dopłaty nie stanowią standardowego świadczenia emerytalnego ani waloryzacji, lecz są formalnie rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, potocznie znanym jako "Mama 4 plus". W praktyce pełni ono funkcję "wyrównania" świadczenia. Mechanizm jest bardzo prosty: jeżeli aktualnie pobierana emerytura lub renta jest niższa niż kwota minimalna, ZUS pokrywa różnicę. Jeśli natomiast beneficjent nie pobiera żadnego świadczenia, otrzymuje pełną kwotę wynoszącą 1878,91 zł brutto.

Program "Mama plus" - kryteria kwalifikacji i wymagania formalne

Aby móc skorzystać z programu i uzyskać dopłatę do kwoty 1878,91 zł bez wymogu stażu pracy, należy spełnić specyficzne warunki, które różnią się od standardowych wymogów emerytalnych. Matki muszą mieć ukończone 60 lat i wychować minimum czwórkę dzieci. Ojcowie natomiast muszą mieć 65 lat i wychować co najmniej czwórkę dzieci, pod warunkiem, że matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub długotrwale nie zajmowała się wychowaniem. Kluczowym wymogiem prawnym, wynikającym bezpośrednio z Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, jest brak dochodu gwarantującego "niezbędne środki do życia". Ponadto, wymagane jest zamieszkiwanie na terenie Polski oraz posiadanie ośrodka interesów życiowych w kraju przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Spełnienie tych kryteriów umożliwia ZUS wyrównanie świadczenia do poziomu minimalnej emerytury, co ma rewolucyjne znaczenie, pozwalając tysiącom osób otrzymać pełną kwotę minimalną, mimo braku wymaganego stażu pracy.

"Mama 4 plus". Znaczenie oświadczenia i brak wymogu stażu pracy

Decydującym dla przyznania świadczenia "Mama 4 plus" jest fakt, że nie wymaga ono dowodzenia stażu pracy. Zamiast tego, ZUS wymaga złożenia oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (art. 4 ust. 4 ustawy). Dokument ten, który musi być podpisany pod rygorem odpowiedzialności karnej, wymusza pełną zgodność z prawdą. W oświadczeniu beneficjent potwierdza m.in. liczbę wychowanych dzieci, ewentualne przerwy w wychowywaniu, dochody własne oraz z gospodarstwa rolnego, a także fakt pobierania innych świadczeń. Najważniejszym elementem, stanowiącym podstawę przyznania świadczenia i umożliwiającym uzyskanie pełnej kwoty 1878,91 zł mimo braku stażu, jest zaświadczenie o braku dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

REKLAMA

Program "Mama 4 plus" - beneficjenci, wysokość dopłaty i formalności

Program "Mama 4 plus" jest skierowany do szerokiego grona osób – kobiet i mężczyzn – znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Dotyczy to osób, które przepracowały tylko kilka lat, pracowały w szarej strefie, pobierały długotrwałe zasiłki bez składek, były za granicą, ale nie wystąpiły o tamtejszą emeryturę, lub w ogóle nie posiadają dokumentacji zawodowej, ale mają pełną dokumentację rodzinną. W przypadku dochodów zagranicznych, Ustawa przewiduje ich przeliczenie po kursie NBP obowiązującym w dniu przeliczenia przez ZUS. Wysokość dopłaty w ramach świadczenia jest zmienna i zależy od aktualnie pobieranego świadczenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Jeśli obecna emerytura lub renta wynosi 0 zł, dopłata to pełne 1878,91 zł.
  • Jeśli świadczenie jest niższe niż minimalne (np. 900 zł), ZUS dopłaca brakującą kwotę (w tym przypadku 978,91 zł), tak aby finalna kwota wyniosła 1878,91 zł.
  • Jeśli pobierane świadczenie jest równe lub wyższe niż 1878,91 zł, prawo do dopłaty nie przysługuje.

Wniosek o świadczenie "Mama 4 plus"

Wniosek o świadczenie, noszący nazwę ERSU (Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające), można złożyć online poprzez PUE ZUS, papierowo w placówce ZUS lub KRUS (dla rolników), albo wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji dochodowej i rodzinnej, a także ewentualne dokumenty potwierdzające porzucenie dzieci przez matkę (w przypadku ojców) oraz zaświadczenia z urzędu skarbowego lub gminy. ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę świadczenia w przypadku braku dostarczenia dodatkowych dokumentów, o które może poprosić.

"Mama 4 plus" a wyjątki i środki odwoławcze

Najbardziej rewolucyjną cechą świadczenia jest całkowity brak wymogu stażu pracy, co odróżnia je od minimalnej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), która wymaga odpowiednio 20 i 25 lat stażu dla kobiet i mężczyzn. O przyznaniu świadczenia "Mama 4 plus" decydują wyłącznie kryteria liczby wychowanych dzieci, wieku, braku dochodu i miejsca zamieszkania. Mimo potocznej nazwy "emerytura za dzieci", formalnie jest to świadczenie uzupełniające, a nie emerytura w świetle Ustawy o FUS.

Istnieją jednak ścisłe wyłączenia. ZUS odmówi przyznania świadczenia, jeżeli osoba: pobiera już emeryturę co najmniej minimalną, przebywa w areszcie (z wyjątkiem dozoru elektronicznego), została pozbawiona praw rodzicielskich, długotrwale zaprzestała wychowywania dzieci, lub podała nieprawdę w oświadczeniu. Ostatnie z tych wyłączeń jest bardzo poważne, ponieważ grozi koniecznością zwrotu nienależnych świadczeń nawet do 3 lat wstecz, wraz z odsetkami. W przypadku odmowy przyznania świadczenia przez ZUS, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie (w ciągu 14 dni) lub złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (w ciągu 30 dni). W sprawach dotyczących wypłaty, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Powiązane
6600 zł miesięcznie dla seniorów od ZUS. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
6600 zł miesięcznie dla seniorów od ZUS. Staż pracy nie ma znaczenia. Dla kogo ten specjalny dodatek?
Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
Dodatkowe 300 zł! Złóż wniosek o 300 plus do 30 listopada. Inaczej pieniądze przepadną!
Nietypowa
Nietypowa "15 emerytura" z ZUS na koniec roku. Komu wypłaci świadczenie jeszcze w grudniu 2025?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
19 lis 2025

Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.
Nowe zasady rozliczania podatkowego samochodów firmowych od stycznia 2026 r. [zakup, leasing, najem, amortyzacja]. Ostatnia szansa na pełne odliczenia
19 lis 2025

Nabycie samochodu firmowego to nie tylko kwestia mobilności czy prestiżu - to również poważna decyzja finansowa, która może mieć długofalowe skutki podatkowe. Od stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy podatkowe, które znacząco ograniczą możliwość rozliczenia kosztów zakupu pojazdów spalinowych w działalności gospodarczej.
Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?
19 lis 2025

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
19 lis 2025

W 2026 roku kontynuowany będzie program PFRON „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, który może całkowicie zmienić życie osób poruszających się na wózku. Dofinansowanie do zakupu samochodu sięgnie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przy droższych pojazdach będzie liczone procentowo i sięgnie realnie nawet 185 tys. zł. Sprawdź zasady naboru, warunki i kto może skorzystać.

REKLAMA

ZUS najpierw przyznał matce 800 plus, a teraz każe oddać pieniądze. Jednocześnie jednak nadal je… wypłaca. Co się dzieje? [wyrok]
19 lis 2025

Świadczenie 800 plus ma poprawić sytuację dzieci. Trafia jednak do rąk rodziców. Takie rozwiązanie jest zrozumiałe i uzasadnione, ale okazuje się, że może również być źródłem wielu problemów. I nie chodzi o to, że rodzice się nie dogadują między sobą. Również ZUS czasami zmienia zdanie.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
19 lis 2025

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.
Honorowi dawcy krwi nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli
19 lis 2025

Rząd potwierdził, że honorowi dawcy krwi nie mogą liczyć na rozszerzenie ulg w publicznym transporcie. Decyzja wywołała rozczarowanie i gorącą dyskusję wśród krwiodawców, którzy od lat apelują o realne wsparcie dla osób ratujących ludzkie życie.
Nadchodzą zmiany w emeryturach ZUS. Obejmą wszystkich emerytów i rencistów już od marca 2026
19 lis 2025

Od marca 2026 wszystkie emerytury w Polsce pójdą w górę. ZUS zaczął już przygotowania do przyszłorocznych podwyżek. Dotyczy to każdego emeryta i rencisty, bez względu na staż pracy czy wysokość świadczenia. Oprócz podniesienia podstawowej emerytury, wielu seniorów może liczyć na dodatkowe wypłaty, które ZUS będzie przekazywał w ciągu roku.

REKLAMA

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie
19 lis 2025

ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych beneficjentów mogą wzrosnąć nawet o 1878,91 zł. Ta podwyżka dotyczy także osób, które nie wypracowały wymaganego stażu. Aby otrzymać dopłatę do minimalnego świadczenia, seniorzy muszą złożyć specjalne oświadczenie. Ze względu na korzystne warunki, ZUS przewiduje spore zainteresowanie. Oto szczegóły.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA