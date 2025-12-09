REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Konsument - turystyka » Opóźniony czy odwołany lot - kiedy masz prawo do odszkodowania? Ten sam rejs i dwa różne wyroki - jak to możliwe? Adwokat wyjaśnia

Opóźniony czy odwołany lot - kiedy masz prawo do odszkodowania? Ten sam rejs i dwa różne wyroki - jak to możliwe? Adwokat wyjaśnia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 22:08
Uczelnia Łazarskiego
lotnisko, opóźniony lot, odszkodowanie, transport lotniczy
Opóźniony lub odwołany lot a odszkodowanie. Adwokat: Ten sam rejs i dwa różne wyroki. Jakie prawa przysługują pasażerom?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opóźniony lub odwołany lot może pokrzyżować plany i być źródłem ogromnego stresu dla pasażerów. Dlatego w Unii Europejskiej przyznano im ochronę w postaci przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, które w takiej sytuacji gwarantuje im prawo do informacji, pomocy, opieki i odszkodowania. Komu i kiedy przysługują?

Kiedy pasażer ma prawo do odszkodowania?

W Unii Europejskiej pasażer, którego lot został odwołany lub jest opóźniony o co najmniej trzy godziny od planowanego czasu przylotu do miejsca docelowego, ma prawo do uzyskania odszkodowania na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Regulacje te i ich skutki były tematem konferencji naukowej „Prawa pasażerów lotniczych”, która odbyła się na Uczelni Łazarskiego 23 stycznia 2025 r.

W przypadku przewoźników lotniczych z Unii Europejskiej prawo do odszkodowania przysługuje, gdy zakłócony lot odbywa się wewnątrz UE lub zaczyna się bądź kończy na jej terytorium. W przypadku przewoźników spoza Unii Europejskiej, prawo do odszkodowania przysługuje tylko wtedy, gdy lot zaczyna się na terenie UE.

Oznacza to, że w przypadku linii spoza UE, za odwołany lub opóźniony lot np. z Polski na Bliski Wschód odszkodowanie będzie przysługiwało, ale za lot powrotny na tej samej trasie - już nie.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot?

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy:

Kwota odszkodowania

Długość lotu

250 euro

do 1500 km

400 euro

do 3500 km

600 euro

powyżej 3500 km

 Nie ma znaczenia, ile kosztował bilet na lot, ani czy pasażer kupował go za własne pieniądze, czy na przykład zrobił to pracodawca w ramach służbowej delegacji –w każdym przypadku pasażer ma takie samo prawo do odszkodowania.

Kiedy linia lotnicza może uniknąć wypłaty odszkodowania?

Linia lotnicza może nie być zobowiązana do wypłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie lub odwołanie rejsu wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, które pozostają poza jej kontrolą. Jednak w praktyce brak jednoznacznych definicji takich sytuacji powoduje liczne spory prawne. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 składa się zaledwie z 19 artykułów i 7 stron tekstu, co pozostawia szerokie pole do interpretacji dla sądów krajowych.

- Od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli przez te 20 lat, zapadło ponad 200 wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących jego interpretacji - wskazał adwokat Piotr Gad, przewodniczący Sekcji Prawa Lotniczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie podczas ostatniej konferencji naukowej „Prawa pasażerów lotniczych, która 23 stycznia została zorganizowana przez Lazarski Aviation Academy i Sekcję Prawa Lotniczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej na Uczelni Łazarskiego.
- Przede wszystkim brakuje precyzyjnych definicji kluczowych pojęć, takich jak „lot”, „lot łączony”, „czas wylotu”, „czas przylotu”, „nadzwyczajne okoliczności” czy „wszelkie racjonalne środki”. Te szare strefy i luki w tekście rozporządzenia prowadzą do rozbieżności interpretacyjnych i sądy krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej różnie interpretują te same przepisy, co prowadzi do nierównego traktowania pasażerów w analogicznych sytuacjach – zauważył adwokat.

REKLAMA

Przykład rozbieżnego orzecznictwa sądów

Przykładem nadzwyczajnych okoliczności mogą być warunki atmosferyczne. Trudno się nie zgodzić, że na pogodę przewoźnik lotniczy nie ma wpływu, jednak przedstawiciel ORA w swoim wystąpieniu podał przykład dwóch spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w odniesieniu do roszczeń pasażerów tego samego opóźnionego lotu:

1) W pierwszym przypadku sąd uznał, że przyczyną opóźnienia rejsu był błąd pozwanego (przewoźnika lotniczego) polegający na niedostosowaniu masy samolotu do prognozowanej pogody (silny wiatr czołowy) i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości 600 euro.

2) W drugim przypadku sąd w innym składzie uznał, że opóźnienie wynikające z potrzeby dodatkowego tankowania samolotu i jego częściowego rozładunku, które wpłynęły na opóźnienie lotu i w konsekwencji na utratę przez powoda (pasażera) następującego po nim połączenia, były konieczne dla bezpiecznego wykonania lotu w takich warunkach pogodowych. Powództwo sąd oddalił w całości.

- Ten sam rejs, ten sam dzień, dwa różne wyroki - podkreślił adw. Piotr Gad w swoim wystąpieniu na Uczelni Łazarskiego.

Na problemy wynikające z tak rozbudowanego i rozbieżnego orzecznictwa w sprawie rozporządzenia 261/2004 wskazują także sami przewoźnicy lotniczy.

Przez ponad dwie dekady źle opracowane rozporządzenie pozwoliło sądom w całej Europie stworzyć „potwora”, który dodał miliardy do kosztów podróży. Nie miało to jednak żadnego pozytywnego wpływu na opóźnienia lub odwołania lotów - ocenił Willie Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA w czerwcu 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Dlatego sporne sprawy o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przed sądami mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami.

Nie tylko odszkodowanie – inne prawa pasażerów

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 przyznaje pasażerom nie tylko prawo do odszkodowania, ale także o:
a) informacji o przysługujących im prawach,
b) zwrotu kosztów biletu lub zapewnienia alternatywnego lotu, jeśli opóźnienie przekracza 5 godzin,
c) opieki, w tym:
- zapewnienia posiłków i napojów,
- zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem,
- wykonania dwóch połączeń telefonicznych, wysłania faksu lub e-maila.

Prawo do opieki przysługuje pasażerom, gdy czas opóźnienia wynosi:
- co najmniej 2 godziny dla lotów do 1500 km,
- 3 godziny dla lotów wewnątrz UE powyżej 1500 km i innych lotów 1500-3500 km,
- 4 godziny dla lotów powyżej 3500 km.

Ważne

Jeśli lot zostanie odwołany, pasażerowie mogą wybrać między zwrotem kosztu biletu a przebukowaniem na inny lot do celu podróży.

Przysługuje im także opieka (posiłki, zakwaterowanie, transport), o ile jest to konieczne. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy linia lotnicza poinformuje o odwołaniu lotu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Podsumowanie
Mimo istnienia rozporządzenia EU 261/2004, jego interpretacja często prowadzi do sporów sądowych i nierównego traktowania pasażerów w analogicznych sytuacjach. Firmy pośredniczące w uzyskiwaniu odszkodowań wyliczają, że jedynie 55% uprawnionych pasażerów składa wniosek do przewoźnika, mimo że mają do tego pełne prawo. 

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Osoby niepełnosprawne zachwycone ZUS. I zniesmaczone MOPS, PZON i WZON. Tam tylko z zasiłkiem pielęgnacyjnym (215,84 zł)
09 gru 2025

Infor.pl publikuje listy osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dziś list o zaskakującej obserwacji matki dziecka z bardzo rzadką chorobą genetyczną (oficjalnie w Polsce choroba występuje jeszcze tylko u dwóch rodzin). Matka jest zbudowana pomocą i profesjonalizmem lekarzy orzeczników ZUS, których stawia w opozycji do lekarzy w PZON i WZON i urzędników w MOPS.
Niepełnosprawni seryjnie i na tą samą metodę lekarzy tracą świadczenia. Kolejna matka pisze: Lekarz pediatra uleczył mojego syna trzema pytaniami
09 gru 2025

Kolejny list do Infor.pl matki dziecka w spectrum autyzmu, której dziecko traci świadczenie pielęgnacyjne. Matka uważa, że jej dziecko zostało "uzdrowione" przy pomocy skandalicznego testu polegającego na tym, że lekarz pediadra oraz psycholog zadają niepełnosprawnemu dziecku trzy pytania - o wiek, ile ma lat oraz o posiadanie kolegów (to ostatnie
Kredyty z WIBOR-em nie są wadliwe, nie będzie masowego podważania umów w sądach ani eldorado dla kancelarii prawniczych [polemika]
09 gru 2025

Na łamach portalu Infor.pl ukazał się artykuł mec. Roberta Piskora, w którym autor przedstawił swoje stanowisko odnośnie kredytów opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR, sugerując wielokrotnie, że umowy zawierające odwołanie do WIBORu są wadliwe i w związku z tym nastąpi masowe kwestionowanie umów kredytu złotowego. Tezy przedstawione przez autora budzą moje zdumienie, a w każdym razie wymagają zdecydowanej repliki.
Od 1 stycznia 2026 r. nowe przepisy. ZUS przeliczy niektóre emerytury i renty
09 gru 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona przeliczenia wysokości tzw. emerytur czerwcowych przyznanych w latach 2009-2019. Cały proces powinien potrwać do końca marca 2026 r. Sprawdź kogo obejmą nowe przepisy!

REKLAMA

UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.
Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?
09 gru 2025

Wspierasz WOŚP? Nie musisz czekać z wpłatą. Odpowiednio zaplanowana darowizna już niedługo da ci korzyści podatkowe. Jak to zrobić, by pomóc i samemu coś zyskać? Przestrzegaj zasad określonych w obowiązujących przepisach.
Te darowizny rozliczysz w zeznaniu podatkowym. Aby skorzystać, dowiedz się, jakie ograniczenia i pułapki wynikają z przepisów
09 gru 2025

Rozliczanie darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest już tak powszechne, jak przed laty. Nadal jednak jest możliwe. Trzeba jednak przestrzegać określonych zasad i być świadomym ograniczeń wynikających z przepisów.
Przekazując darowiznę, zadbaj o dokumenty. Aby skorzystać przy rozliczeniu podatku, trzeba przestrzegać jasnych zasad
09 gru 2025

Chcesz pomóc komuś przed świętami? Warto zadbać o dokumentację i skorzystać z uwzględnienia darowizny w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Co zrobić, aby takie działanie przyniosło podwójną korzyść? Trzeba przestrzegać jasnych zasad.

REKLAMA

Ten dodatek trzeba za czas nieobecności pracownika odpowiednio obniżyć. Ale nie zawsze. W tym zakresie obowiązują jasne zasady
09 gru 2025

Podwyżka czy dodatek? Efekt końcowy jest taki sam – na konto wpływa wyższa kwota. Jednak nie zawsze jest to takie proste. Problemy natury praktycznej pojawiają np. wtedy, gdy pracownik jest nieobecny w pracy. Czy trzeba mu wtedy wypłacić pieniądze?
Kamera monitoringu sąsiada obejmuje moją posesję. Czy to legalne? Jest stanowcza decyzja Prezesa UODO
09 gru 2025

W dniu 8 grudnia 2025 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował, że Prezes UODO Mirosław Wróblewski nakazał zaprzestania – w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji – przetwarzania danych osobowych sąsiadów za pomocą monitoringu wizyjnego (kamery wideo), który obejmował drogę publiczną i sąsiednie posesje. Zdaniem Prezesa UODO jednoznacznym dowodem na nieprzetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego będzie zdemontowanie kamer, względnie skierowanie poza sporny obszar monitorowania, tak by nie obejmowały posesji sąsiedzkich, a wyłącznie posesję właściciela kamer.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA