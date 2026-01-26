Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie
Niektórzy seniorzy mają prawo do stałego dodatku w wysokości 273 zł miesięcznie. Aby otrzymać to dożywotnie wsparcie, niezbędne jest dopełnienie formalności i złożenie odpowiedniego wniosku. Pieniądze są przelewane regularnie, zazwyczaj do 15. dnia miesiąca. Oto szczegóły.
- Zasady przyznawania dożywotniego świadczenia ratowniczego dla emerytów
- Kryteria stażowe i wiekowe niezbędne do otrzymania dodatku ratowniczego
- Wysokość świadczenia ratowniczego i mechanizm corocznej waloryzacji
- Opodatkowanie dodatku ratowniczego i sposób rozliczenia w deklaracji PIT-37
Zasady przyznawania dożywotniego świadczenia ratowniczego dla emerytów
Od marca 2025 roku osoby, które przez lata angażowały się w ratowanie życia i mienia w ramach ochotniczych służb, mogą liczyć na stałe wsparcie finansowe. Emerytowani ratownicy górscy oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują comiesięczny dodatek w wysokości 273 złotych, co w skali całego roku sumuje się do kwoty 3276 złotych. Świadczenie to ma charakter dożywotni i jest przyznawane niezależnie od pobieranej emerytury podstawowej. Pieniądze są przekazywane uprawnionym beneficjentom regularnie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a standardowy termin wypłat przypada do 15. dnia każdego miesiąca, co dotyczy również nadchodzącej płatności listopadowej.
Kryteria stażowe i wiekowe niezbędne do otrzymania dodatku ratowniczego
Uzyskanie dodatkowych funduszy wymaga spełnienia ściśle określonych wymogów dotyczących wieku oraz stażu czynnej służby. W przypadku kobiet prawo do dodatku powstaje po ukończeniu 60. roku życia i udokumentowaniu co najmniej 20 lat aktywnego udziału w działaniach ratowniczych. Mężczyźni natomiast mogą ubiegać się o to świadczenie po osiągnięciu 65. roku życia, o ile wykażą minimum 25 lat zaangażowania w akcje ratunkowe. Kluczowym elementem procesu weryfikacji jest udowodnienie realnego uczestnictwa w działaniach terenowych. Jeśli staż przypada na lata przed 31 grudnia 2011 roku, dowodem są pisemne oświadczenia trzech świadków. Przynajmniej jedna z osób potwierdzających ten fakt musi legitymować się pełnieniem funkcji publicznej lub odpowiednim doświadczeniem zawodowym w okresie, którego dotyczy wniosek.
Wysokość świadczenia ratowniczego i mechanizm corocznej waloryzacji
Kwota świadczenia dla strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich jest regulowana ustawowo i wynosi obecnie 273 złote miesięcznie. Warto zaznaczyć, że wysokość ta nie jest stała na przestrzeni lat, ponieważ podlega corocznej aktualizacji. Mechanizm waloryzacji, oparty na wskaźnikach ustalanych dla emerytur i rent, ma na celu ochronę wartości nabywczej tych środków przed skutkami inflacji oraz zmianami w gospodarce. Dzięki temu realna siła finansowa otrzymywanego dodatku pozostaje stabilna. Formalności związane z przyznaniem pieniędzy załatwia się w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Opodatkowanie dodatku ratowniczego i sposób rozliczenia w deklaracji PIT-37
Otrzymywane środki z tytułu świadczenia ratowniczego stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodatek ten jest klasyfikowany jako przychód z innych źródeł. Podstawą do rozliczenia z urzędem skarbowym jest dokument PIT-11, wystawiany i przesyłany emerytowi przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 należy przenieść dane z otrzymanego dokumentu do sekcji poświęconej innym źródłom przychodów. Należy mieć na uwadze, że jeśli płatnik nie pobierał zaliczek na podatek w ciągu roku, podczas składania deklaracji rocznej może wystąpić konieczność uregulowania niedopłaty wynikającej z doliczenia kwoty 3276 złotych do pozostałych dochodów podatnika.
