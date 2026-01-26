REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie

Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie

26 stycznia 2026, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
emeryt, pieniądze, ZUS, dodatek pielęgnacyjny
Twoja emerytura może być wyższa o ponad 270 zł co miesiąc. Oto lista warunków niezbędnych do uzyskania 3276 zł rocznie
Shutterstock

Niektórzy seniorzy mają prawo do stałego dodatku w wysokości 273 zł miesięcznie. Aby otrzymać to dożywotnie wsparcie, niezbędne jest dopełnienie formalności i złożenie odpowiedniego wniosku. Pieniądze są przelewane regularnie, zazwyczaj do 15. dnia miesiąca. Oto szczegóły.

Zasady przyznawania dożywotniego świadczenia ratowniczego dla emerytów

Od marca 2025 roku osoby, które przez lata angażowały się w ratowanie życia i mienia w ramach ochotniczych służb, mogą liczyć na stałe wsparcie finansowe. Emerytowani ratownicy górscy oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują comiesięczny dodatek w wysokości 273 złotych, co w skali całego roku sumuje się do kwoty 3276 złotych. Świadczenie to ma charakter dożywotni i jest przyznawane niezależnie od pobieranej emerytury podstawowej. Pieniądze są przekazywane uprawnionym beneficjentom regularnie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a standardowy termin wypłat przypada do 15. dnia każdego miesiąca, co dotyczy również nadchodzącej płatności listopadowej.

Kryteria stażowe i wiekowe niezbędne do otrzymania dodatku ratowniczego

Uzyskanie dodatkowych funduszy wymaga spełnienia ściśle określonych wymogów dotyczących wieku oraz stażu czynnej służby. W przypadku kobiet prawo do dodatku powstaje po ukończeniu 60. roku życia i udokumentowaniu co najmniej 20 lat aktywnego udziału w działaniach ratowniczych. Mężczyźni natomiast mogą ubiegać się o to świadczenie po osiągnięciu 65. roku życia, o ile wykażą minimum 25 lat zaangażowania w akcje ratunkowe. Kluczowym elementem procesu weryfikacji jest udowodnienie realnego uczestnictwa w działaniach terenowych. Jeśli staż przypada na lata przed 31 grudnia 2011 roku, dowodem są pisemne oświadczenia trzech świadków. Przynajmniej jedna z osób potwierdzających ten fakt musi legitymować się pełnieniem funkcji publicznej lub odpowiednim doświadczeniem zawodowym w okresie, którego dotyczy wniosek.

Wysokość świadczenia ratowniczego i mechanizm corocznej waloryzacji

Kwota świadczenia dla strażaków ratowników OSP oraz ratowników górskich jest regulowana ustawowo i wynosi obecnie 273 złote miesięcznie. Warto zaznaczyć, że wysokość ta nie jest stała na przestrzeni lat, ponieważ podlega corocznej aktualizacji. Mechanizm waloryzacji, oparty na wskaźnikach ustalanych dla emerytur i rent, ma na celu ochronę wartości nabywczej tych środków przed skutkami inflacji oraz zmianami w gospodarce. Dzięki temu realna siła finansowa otrzymywanego dodatku pozostaje stabilna. Formalności związane z przyznaniem pieniędzy załatwia się w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest właściwa dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Opodatkowanie dodatku ratowniczego i sposób rozliczenia w deklaracji PIT-37

Otrzymywane środki z tytułu świadczenia ratowniczego stanowią przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dodatek ten jest klasyfikowany jako przychód z innych źródeł. Podstawą do rozliczenia z urzędem skarbowym jest dokument PIT-11, wystawiany i przesyłany emerytowi przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. W rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 należy przenieść dane z otrzymanego dokumentu do sekcji poświęconej innym źródłom przychodów. Należy mieć na uwadze, że jeśli płatnik nie pobierał zaliczek na podatek w ciągu roku, podczas składania deklaracji rocznej może wystąpić konieczność uregulowania niedopłaty wynikającej z doliczenia kwoty 3276 złotych do pozostałych dochodów podatnika.

Źródło: INFOR
Infor.pl
