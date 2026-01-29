REKLAMA

Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty

Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 14:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Dodatkowe 2000 zł do emerytury. Sprawdź, w których miesiącach złożyć dokumenty
Wysokość emerytury zależy w dużej mierze od momentu złożenia dokumentów. Według wyliczeń ekspertów, wybór jednego z dwóch kluczowych miesięcy w roku pozwala na wyraźne zwiększenie otrzymywanej kwoty. Oto szczegóły.

Optymalne terminy przejścia na emeryturę w 2026 roku

W nadchodzącym 2026 roku uprawnienia emerytalne uzyska blisko 300 tysięcy Polaków, dla których kluczową kwestią stanie się precyzyjne wskazanie momentu zakończenia aktywności zawodowej. Wybór odpowiedniej daty złożenia dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma bowiem fundamentalne znaczenie dla portfela przyszłego seniora. Z analiz publikowanych przez dziennik Fakt wynika, że najbardziej opłacalne finansowo okna czasowe przypadają na luty oraz lipiec. Decyzja o przejściu na odpoczynek w jednym z tych dwóch terminów może zagwarantować znaczące profity, których wysokość zależy od specyficznych mechanizmów waloryzacyjnych stosowanych przez ZUS.

Korzyści z przejścia na emeryturę w lutym i lipcu 2026

Ekspert z Politechniki Warszawskiej, dr Tomasz Lasocki, wskazuje na szczególne atuty luty jako miesiąca docelowego dla przyszłych emerytów. Głównym powodem jest możliwość niemal natychmiastowego objęcia przyznanego świadczenia marcową waloryzacją. Osoby, które dopełnią formalności przed końcem lutego, zostaną objęte przewidywanym wskaźnikiem wzrostu na poziomie 4,88 proc., co oznacza realny przyrost gotówki już w kolejnym miesiącu po przyznaniu emerytury. Alternatywą dla osób, które nie zdążą z wnioskiem w pierwszym kwartale, jest lipiec. Ten termin pozwala na maksymalne wykorzystanie mechanizmu rocznej waloryzacji składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS. Biorąc pod uwagę, że w poprzednim roku wskaźnik ten osiągnął pułap 14,41 proc., złożenie wniosku w lipcu może przełożyć się na podwyżkę miesięcznej wypłaty o kilkaset złotych, co w skali roku daje zysk od 400 zł do nawet 2000 zł w zależności od wielkości zgromadzonego kapitału.

Czynniki kształtujące wysokość emerytury

Na ostateczny wymiar emerytury wpływa jednak nie tylko kalendarz, ale przede wszystkim historia zatrudnienia i wysokość odprowadzanych składek. Piotr Juszczyk, reprezentujący platformę InFakt.pl, podkreśla ogromne dysproporcje w wymaganych zarobkach niezbędnych do wypracowania godziwego świadczenia. Przykładowo, czterdziestoletni mężczyzna planujący emeryturę w wysokości 7 tys. zł powinien obecnie zarabiać około 14,5 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku kobiet sytuacja jest znacznie trudniejsza, gdyż osiągnięcie tej samej kwoty świadczenia wymaga od nich miesięcznych dochodów na poziomie aż 22 tys. zł brutto. Różnica ta wynika bezpośrednio z konstrukcji polskiego systemu, w którym niższy wiek emerytalny kobiet skraca czas gromadzenia oszczędności, a jednocześnie wydłuża statystyczny okres pobierania świadczenia. W efekcie zgromadzone środki muszą zostać rozdzielone na większą liczbę miesięcy, co drastycznie obniża miesięczną kwotę przelewu z ZUS.






















