Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytura wyższa o 626 zł. Jest na to jeden prosty sposób. Zobacz, co musisz zrobić

Emerytura wyższa o 626 zł. Jest na to jeden prosty sposób. Zobacz, co musisz zrobić

28 stycznia 2026, 12:00
[Data aktualizacji 29 stycznia 2026, 09:14]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, emerytura, świadczenie, złotówki, banknoty
Emerytura wyższa o 626 zł. Jest na to jeden prosty sposób. Zobacz, co musisz zrobić
Shutterstock

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.

Procedura ubiegania się o świadczenia emerytalne z ZUS i KRUS

Proces otrzymywania regularnych wypłat emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest ściśle uzależniony od aktywności samego ubezpieczonego, gdyż środki te nie są przyznawane automatycznie. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia przelewów jest formalne złożenie wniosku o wypłatę świadczenia, co staje się możliwe dopiero po osiągnięciu ustawowo określonego wieku emerytalnego. Choć uzyskanie uprawnień jest kluczowym momentem, eksperci sugerują, aby decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej nie podejmować zbyt pochopnie, ponieważ moment przejścia na spoczynek ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznej zasobności portfela seniora. Wstrzymanie się z zakończeniem pracy zawodowej nawet o krótki czas może przynieść wymierne korzyści finansowe, które będą odczuwalne przez wszystkie kolejne lata pobierania świadczenia.

Mechanizmy wyliczania wysokości świadczenia emerytalnego przez ZUS

Ostateczna kwota, jaką co miesiąc otrzymuje emeryt, jest wynikiem skomplikowanego działania matematycznego opartego na kilku kluczowych parametrach zgromadzonych w systemie ubezpieczeń. Fundamentem obliczeń jest suma zwaloryzowanych składek emerytalnych, które ubezpieczony odłożył na swoim indywidualnym koncie w trakcie całej kariery zawodowej. Do tej puli doliczany jest również zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zewidencjonowane na subkoncie. Całość tak zebranego kapitału jest następnie dzielona przez statystyczną wartość średniego dalszego trwania życia, wyrażoną w miesiącach. Właśnie ten mechanizm sprawia, że każda dodatkowa składka i każdy miesiąc zwłoki w przejściu na emeryturę realnie podnoszą miesięczną wypłatę, gdyż kapitał rośnie, a statystyczna liczba miesięcy jego pobierania ulega zmniejszeniu.

Minimalne standardy emerytalne i wymogi dotyczące stażu pracy

Prawo do pobierania emerytury przysługuje każdemu, kto osiągnął wymagany wiek, jednak aby uzyskać gwarancję otrzymywania najniższego dopuszczalnego świadczenia, niezbędne jest wykazanie się odpowiednim stażem pracy. W aktualnym systemie prawnym wynosi on dwadzieścia lat dla kobiet oraz dwudziestu pięć lat dla mężczyzn. Obecnie kwota emerytury minimalnej oscyluje na poziomie 1878,91 zł brutto, co po odliczeniu obciążeń daje 1709,81 zł netto, przy czym wartość ta nie jest stała i podlega corocznej waloryzacji, która nastąpi pod koniec lutego 2026 roku. Warto zauważyć, że przy obecnych średnich statystycznych, gdzie przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w 2025 roku wynosiła ponad 4173 zł, dążenie do wydłużenia stażu pracy staje się najbardziej efektywną strategią optymalizacji własnych finansów na starość.

Wpływ wydłużenia aktywności zawodowej o rok na budżet seniora

Analizy historyczne i dane prezentowane przez przedstawicieli ZUS wskazują na niezwykle silną korelację między dodatkowym rokiem pracy a skokowym wzrostem wysokości świadczenia. Opóźnienie momentu przejścia na emeryturę o zaledwie dwanaście miesięcy może przełożyć się na zwiększenie wyjściowej kwoty o 10 do 15 procent. W praktyce oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w wysokości 1900 zł, decydując się na rok dalszej aktywności, może zyskać dodatkowe 285 zł miesięcznie. Jeszcze bardziej spektakularne różnice widać przy wyższych kwotach bazowych, gdzie przy średnim świadczeniu rzędu 4173 zł, dodatkowy rok pracy generuje wzrost o ponad 600 zł każdego miesiąca. Tak znacząca różnica wynika z synergii dwóch czynników: powiększenia kapitału o nowe składki i waloryzacje oraz skrócenia prognozowanego czasu życia, co czyni kontynuowanie pracy najbardziej zyskowną inwestycją dostępną dla osób w wieku przedemerytalnym.

